Самые интересные новинки января 2019

Пока все представляли новые телевизоры, видеокарты, ноутбуки и прочие пользовательские штуки, IBM показала первый коммерческий квантовый компьютер — Q System One. Точнее, на выставку привезли его копию в полный рост. Нет, если вы заплатите денег, вам домой его тоже не привезут — он будет работать в пригороде Нью-Йорка среди точно таких же Q System One, а вы сможете пользоваться всей его мощью по подписке через интернет. И это хорошо по ряду причин: Q System One размером с фургон, для охлаждения квантовых компьютеров нужны экстремально низкие температуры, и, наконец, если что-то с этой штукой пойдёт не так — этот будут проблемы IBM, а ваши вычисления просто будут проходить на другом таком же устройстве (по крайней мере, это было бы логично).

Объяснение что такое квантовый компьютер уходят далеко за рамки этой статьи. Но вот что важно: квантовые компьютеры имеют совсем другую архитектуру и не ограничены двумя состояниями (0 и 1), как транзисторы классических компьютеров, и, в теории, могут в миллионы раз превосходить по производительности существующие ныне решения. С их помощью можно будет анализировать огромные объёмы данных за какие-то мгновения, легко взламывать зашифрованную современными методами информацию, и, может даже, не так долго ждать, пока загрузится и заработает новый интерфейс почты Gmail.

Harley-Davidson LiveWire