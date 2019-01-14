Самые интересные новинки января 2019

Гнущийся планшет Royole FlexPai
Не сильно известная кому-либо компания Royole, основанная выпускниками Стэнфорда в 2012 году, показала на этой выставке один из самых любопытных девайсов. На их стенде все могли потрогать живой планшет, который легко складывается пополам, и при этом продолжает прекрасно работать. Он оснащён 7,8-дюймовым OLED-дисплеем, который не боится такого издевательства. Складывать гаджет можно только ровно пополам, другие варианты не предусмотрены. На бумаге этот планшет очень интересен — у него есть топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ постоянной, двойная тыловая камера с матрицами 16 и 20 МП. Однако, на деле он довольно сырой: качество дисплея и камер не вызывает восторга, а фирменная оболочка Water OS не очень-то справляется с тем, чтобы правильно отображать приложения в зависимости от того, сложен ли планшет или расправлен, и на какую половинку из двух экранов вы смотрите. Кажется, что это пока просто какой-то концепт, но на него объявили реальную цену — 1300 долларов.
Складной телевизор LG OLED65R9PUA
Еще большего вау-эффекта на выставке удалось добиться уже более знакомой на всем компании — LG. Она показала 65-дюймовый телевизор, который исчезает на ваших глазах. Не растворяется в воздухе, конечно, а медленно прячется в своем основании, которое выглядит как обычный саундбар на прямоугольной ножке. И также легко восстаёт из него в полный рост, когда потребуется.
Таким образом LG элегантно решила проблему огромного чёрного «ничего» — любого телевизора — посреди комнаты, которое отнимает место и не приносит никакой пользы в выключенном состоянии. Занимает процесс развёртывания панели примерно 10 секунд. Также у нового телевизора есть отдельный режим, где он выглядывает из своего «домика» лишь на четверть, чтобы просто отображать линию прогресса проигрывания какой-либо песни. Все порты, само собой, находятся в самом основании.
Honor View 20
С момента выхода iPhone X многие смартфоны конкурентов скопировали одну из главных его внешних особенностей — вырез в верней части экрана, который тут же окрестили «бровью» или «чёлкой». Многие смартфоны 2018 года стали в разной степени «бровястыми», но наступил 2019 год, и производители уже готовят новые решения. Так, например, показанный на вышеупомянутой выставке Honor View 20 вместо огромного выреза на дисплее имеет лишь небольшой круглый ровно под фронтальную камеру. Да, это всё еще дыра в дисплее, но уже хотя бы небольшая. Гораздо меньше бросается в глаза, занимает меньше места, при этом нет никаких движущихся частей, так что такое решение вполне имеет место быть. В остальном это привычный смартфон с огромным 6,4-дюймовым экраном, памятью до 8/256 ГБ и аккумулятором на 4000 мАч. Больше подробностей будет 21 января в день глобального анонса этого смартфона.
Intel и AMD рассказали о новых процессорах
Наши любимые чипмейкеры не обошли крупнейшую выставку стороной. Каждая из них похвасталась новиночками, но они отнюдь не равнозначны. К примеру, Intel приоткрыла завесу тайны над своими первыми мобильными 10-нм CPU. С этим техпроцессом у Intel не ладится уже очень давно, но мы надеемся, что в этот раз отсрочки не будет. Правда, судя по услышанному, не стоит ждать ошеломительного успеха предыдущего, 8-го поколения.
Нас, в первую очередь ждут, 15-ваттные 4-ядерные CPU c 8 потоками. На этот раз Intel заявляет, что девайсы под управлением новых процессоров будут работать от одного заряда до 25 часов. Если это действительно сбудется, то затея Microsoft и Qualcomm перевести Windows на ARM ради автономности такого же уровня окажется под большим вопросом. Кроме того, новинки будут поддерживать энергоэффективную оперативную память LPDDR4X, а в чипсет будет встроена поддержка Wi-Fi 6 — он же 802.11ax — самый свежий стандарт. Правда, судя по всему, запуск в продажу ноутбуков на базе этих CPU состоится только во второй половине, а то и в конце 2019 года.
Ждать до конца года? Не обязательно. Ведь AMD представила свежие мобильные процессоры, которые будут в ноутбуках на полках ваших магазинов уже в первом квартале этого года. Это Ryzen 3000 на базе техпроцесса 12+ нм, которые составят конкуренции девятому поколению мобильных Intel Core.
Больше видеокарт NVIDIA — мобильных и не очень
В прошлом году NVIDIA представила пару топовых десктопных видеокарт нового, 2XXX поколения, призванного, в основном, сделать освещение и отражения в играх более правдоподобными. А за день до выставки CES NVIDIA на отдельном мероприятии показала доступный видеоадаптер — RTX 2060. Под доступным калифорнийская компания понимает графический ускоритель за 349 долларов (которые, наверняка, еще и магически превратятся в 500 в наших магазинах). Про рынок игровых ноутбуков тоже не забыли и показали сразу три мобильные карточки — RTX 2060, 2070 и 2080. Ноутбуки со свежайшей графикой должны появиться в мировых магазинах уже в конце этого месяца.
Квантовые компьютеры уже среди нас?
Пока все представляли новые телевизоры, видеокарты, ноутбуки и прочие пользовательские штуки, IBM показала первый коммерческий квантовый компьютер — Q System One. Точнее, на выставку привезли его копию в полный рост. Нет, если вы заплатите денег, вам домой его тоже не привезут — он будет работать в пригороде Нью-Йорка среди точно таких же Q System One, а вы сможете пользоваться всей его мощью по подписке через интернет. И это хорошо по ряду причин: Q System One размером с фургон, для охлаждения квантовых компьютеров нужны экстремально низкие температуры, и, наконец, если что-то с этой штукой пойдёт не так — этот будут проблемы IBM, а ваши вычисления просто будут проходить на другом таком же устройстве (по крайней мере, это было бы логично).
Объяснение что такое квантовый компьютер уходят далеко за рамки этой статьи. Но вот что важно: квантовые компьютеры имеют совсем другую архитектуру и не ограничены двумя состояниями (0 и 1), как транзисторы классических компьютеров, и, в теории, могут в миллионы раз превосходить по производительности существующие ныне решения. С их помощью можно будет анализировать огромные объёмы данных за какие-то мгновения, легко взламывать зашифрованную современными методами информацию, и, может даже, не так долго ждать, пока загрузится и заработает новый интерфейс почты Gmail.
Harley-Davidson LiveWire
Кока-кола без калорий, кофе без кофеина, детское шампанское, Guitar Hero, запрет на курение почти везде, электронные книги — какое чудовищное изобретение еще ждёт нас в светлом будущем, где всё мирно, безопасно и без генно-модифицированных жиров? Свой ответ на этот вопрос продемонстрировала известная абсолютно всем компания Harley-Davidson. На CES 2019 компания привезла мотоцикл, но не простой, а электрический! Никакого больше «врум-врум», оповещающего всех жителей района о вашем прибытии, только тихий и спокойный сон, в котором вам будет сниться, как встаёт с колен экология.
Но есть и положительные моменты. Хоть он и звучит теперь скорее, как пылесос, нежели мотоцикл, модель всё еще здорово выглядит, если не считать того, что вместо аналогового спидометра и других приборов у вас перед глазами, теперь, по сути, планшет.
Электрический «Харлей» набирает сотню километров в час за 3,5 секунд. Проехать на одном заряде можно примерно 180 километров, после чего придётся где-то всерьёз и надолго остановиться до полной зарядки — от обычной домашней розетки LiveWire будет заряжаться всю ночь. Чтобы будущее для вас наступило уже в августе 2019, придётся отдать минимум 30 000 долларов.