Самые интересные новинки января 2019

С момента выхода iPhone X многие смартфоны конкурентов скопировали одну из главных его внешних особенностей — вырез в верней части экрана, который тут же окрестили «бровью» или «чёлкой». Многие смартфоны 2018 года стали в разной степени «бровястыми», но наступил 2019 год, и производители уже готовят новые решения. Так, например, показанный на вышеупомянутой выставке Honor View 20 вместо огромного выреза на дисплее имеет лишь небольшой круглый ровно под фронтальную камеру. Да, это всё еще дыра в дисплее, но уже хотя бы небольшая. Гораздо меньше бросается в глаза, занимает меньше места, при этом нет никаких движущихся частей, так что такое решение вполне имеет место быть. В остальном это привычный смартфон с огромным 6,4-дюймовым экраном, памятью до 8/256 ГБ и аккумулятором на 4000 мАч. Больше подробностей будет 21 января в день глобального анонса этого смартфона.

Intel и AMD рассказали о новых процессорах

Наши любимые чипмейкеры не обошли крупнейшую выставку стороной. Каждая из них похвасталась новиночками, но они отнюдь не равнозначны. К примеру, Intel приоткрыла завесу тайны над своими первыми мобильными 10-нм CPU. С этим техпроцессом у Intel не ладится уже очень давно, но мы надеемся, что в этот раз отсрочки не будет. Правда, судя по услышанному, не стоит ждать ошеломительного успеха предыдущего, 8-го поколения.