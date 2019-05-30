Самые красивые девушки компьютерной выставки Computex 2019

Некоторых девушек мы, кстати, видим уже не первый год. Некоторые из них, кстати, даже не профессиональные модели, а сотрудницы представленных компаний. Однако что станет с моделями, когда феминистки (и феминистки) таки победят, остаётся лишь догадываться... Хотя, лучше об этом не думать. Давайте просто фотографии смотреть.