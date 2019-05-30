Некоторых девушек мы, кстати, видим уже не первый год. Некоторые из них, кстати, даже не профессиональные модели, а сотрудницы представленных компаний. Однако что станет с моделями, когда феминистки (и феминистки) таки победят, остаётся лишь догадываться... Хотя, лучше об этом не думать. Давайте просто фотографии смотреть.
Наука и технологии
Сегодня 14:00
Самые красивые девушки компьютерной выставки Computex 2019
И это тоже немаловажная часть Computex (а то и лучшая часть)
В 2019 пиарщик одной китайской компании (не скажем, какой), производящей смартфоны, спрашивает в своём Фейсбуке - как вы относитесь к презентациям, на которым девушки-модели выступают "держалками" для смартфонов? А мы спрашиваем у этого пиарщика - как это ты такую красоту держалкой называешь?
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