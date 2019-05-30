Самые нелепые и бесполезные гаджеты компьютерной выставки Computex 2019

Да и вмятина по центру в распрямлённом состоянии была хорошо заметна.

65-дюймовый 8к телевизор с безочковым 3D

Во-первых, я сильно сомневаюсь, что там и правда 8К. Скорее всего, каждому глазу отвели по 4К - ну и умножили на два, чего б и нет. Во-вторых, подобную технологию обкатывали ещё в начале 2000, но что-то не взлетело - 3D с очками и то живее оказалось.