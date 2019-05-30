Ferra

Самые нелепые и бесполезные гаджеты компьютерной выставки Computex 2019

Некоторым лишь бы что-то показать
Ждали текст про лучшие гаджеты Computex 2019? Увы, в этом году с ними не очень заладилось (ну, если не учитывать то, о чём мы уже написали). Зато фейлов было хоть отбавляй.

Сгибающийся OLED-экран. Уже потрескавшийся.

Одна компания решила продемонстрировать, что умеет делать гибкие OLED-экраны под заказ. Наверняка, рассчитывала получить контракт с каким-нибудь производителем смартфонов, хотя бы небольшим.

Но что-то пошло не так. Уже на стенде на экране в районе сгиба отчётливо виднелась трещина.

На случай, если вы не разглядели трещину на видео

Да и вмятина по центру в распрямлённом состоянии была хорошо заметна.

65-дюймовый 8к телевизор с безочковым 3D

Во-первых, я сильно сомневаюсь, что там и правда 8К. Скорее всего, каждому глазу отвели по 4К - ну и умножили на два, чего б и нет. Во-вторых, подобную технологию обкатывали ещё в начале 2000, но что-то не взлетело - 3D с очками и то живее оказалось.

Увы, я не могу передать эффект "плохого 3D" через фотографию

Но главное - выглядело это ужасно. Судя по всему, экран разделён на несколько зон, каждая из которых показывает свою картинку со своей настройкой параллакса. И мало того, что переходы между зонами было отчётливо видно, так ещё и местами путались планы на изображении - казалось, что гора ближе, а не дальше и т.п. Что хотел показать производитель такой демонстрацией - для меня осталось загадкой. Разве что, хотел убедить всех похоронить технологию, которая и так своей смертью умерла.

3D-голограмма на пару

Да, 3D не даёт людям покоя. Вот одна компания решила показать свой вариант голограммы - с помощью небольшого проектора на стене пара формируется трёхмерное изображение. Круто?

Ну как-то так это и выглядело

Ну в теории-то может и да, а на практике выглядело это ужасно. Пар было видно гораздо лучше голограммы. Помните оригинальную трилогию Звёздных Войн и тамошние голограммы? Вот тут ещё хуже.

Вентилятор, который не дует

Другой вариант сформировать голограмму (правда, не 3D) - проецировать картинку на вентилятор. Этим уже давно никого не удивишь, но меня всё-таки сумел удивить стенд, где такой вентилятор ещё и внутри прозрачного кожуха находился, то есть, он даже не дует.

Ладно, картинку "вживую" было лучше видно, но её моргание всё равно бесило

И голограмму видно плохо (чуть лучше, чем на фото), и толку никакого.

И нет, это не какой-то там левый гаджет для привлечения зевак. Сотрудники стенда реально даже пытались что-то рассказать про этот вентилятор.

Пауэрбанк на батарейках

“У вас в руках почти безлимитный заряд!” - радостно сообщила мне девушка на стенде. “Ведь, батарейки можно купить где угодно!”.

3,63 В - что это за батарейки-то?

Ну, во-первых, именно такие батарейки я вообще видел впервые - они чуть толще пальчиковых (АА) и имеют в два раза большее напряжение.

"Пауэрбанки" соединяются между собой магнитами. Чтобы... Эээ... Круто же!

Во-вторых, суть аккумуляторов как раз в том, что их можно заряжать от розетки, электричество в которой гораздо дешевле батареек. И найти розетку сегодня проще, чем ларёк с батарейками. Лучше уж сразу бы сделали смартфон на батарейках, честное слово.

Геймпад без геймпада

А это - держатель для смартфона в форме геймпада. Тут даже есть два вентилятора, но… Нет самого геймпада.

"Молот судьбы" - так называется этот геймпад без геймпада

Зачем он тогда - спросите вы? Ну… Охлаждать смартфон. Тот самый смартфон, который и так неплохо охлаждается в пассивном режиме? Да, именно так.

Многофункциональный пылесборник

Знаете эти бесполезные штуковины из каталогов алиэкспресса… “Это не только подставка для смартфона, но ещё и массажёр, а также башенный кран и фритюрница”.

Пылесборник в яйце, яйцо в светильнике, светильник в зайце, заяц в шоке

Одним из таких “креативных подарков” меня пытались развлечь на стенде. “Попробуйте угадать, сколько у него функций! А вот и не угадали - их десять!” - сказала мне девушка. Подставка под смартфон, хранилище для свёрнутых проводов, подставка под планшет с малым углом, ночник, USB-хаб… Остальные забыл.

"Убейте меня" - как бы говорит нам этот гаджет

Честно, из всего этого нормальным кажется только USB-хаб. Правда, в таком виде он слишком громоздкий.

Ночник! (плакать хочется)

Ночник темноват, подставка для смартфона закрывает часть экрана, хранилище для проводов просто неудобно, а подставка под планшет - это просто две половинки яйца, на которые ты кладёшь одну сторону планшета. Инновации! И этому гаджету посвящён весь стенд.

Вентилятор с водозащитой

В своей статье про тренды Computex 2019 я писал, что вентиляторы там везде. И все пытаются как-то выделиться - в-основном, яркими цветами. Но один стенд решил показать, что их вентиляторы надёжно защищены от воды.

Ну всё, вентилятор воды больше не боится. Теперь дело за малым...

Что ж… Мне сложно представить ситуацию, в которой это окажется полезным. Но даже если случится потоп, то лучше сначала где-то найти надёжно защищённую от воды материнскую плату, видеокарту, процессор, память и жёсткий диск. Вентилятор-то я и новый куплю.

Клавиатура, которая всегда выглядит грязной

В той же статье про тренды я говорил, что дизайнеры клавиатур наконец-то перестали извращаться с формой клавиатур и начали придумывать интересное оформление.

Может, это задумка такая? Типа - не парься.

Один из таких вариантов меня потряс до глубины души. Автор, видимо, хотел передать текстуру мрамора, но результат выглядит как просто грязная клавиатура. С некоторыми столешницами на кухне такая же ерунда бывает. Не поймёшь - где оттирать, а где и так чисто.

Мониторы с рекламой LG

Все мы знаем, что LG делают прекрасные мониторы. Поэтому, наверное, худший способ рекламировать свои мониторы - это крутить на них промо-ролик LG. Там логотип не только в углу - когда ролик подходит к концу он вообще на весь экран.

Сначала я не понял, почему у LG такой невзрачный стенд. Потом снова не понял.

А мониторы, кстати, так себе - картинка блёклая и не яркая. Но хуже всего - монитор с соотношением сторон 32:9 и разрешением 3180х1080 пикселей.

Этот монитор ещё и толстый сзади очень

Мало того, что логотип 4К (в ролике LG) выглядит на нём профанацией, так ещё и ролик-то снят в 16:9. Хорошая демонстрация, просто отличная.

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