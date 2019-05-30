Самые нелепые и бесполезные гаджеты компьютерной выставки Computex 2019

Сгибающийся OLED-экран. Уже потрескавшийся.
Одна компания решила продемонстрировать, что умеет делать гибкие OLED-экраны под заказ. Наверняка, рассчитывала получить контракт с каким-нибудь производителем смартфонов, хотя бы небольшим.
Но что-то пошло не так. Уже на стенде на экране в районе сгиба отчётливо виднелась трещина.
Да и вмятина по центру в распрямлённом состоянии была хорошо заметна.
65-дюймовый 8к телевизор с безочковым 3D
Во-первых, я сильно сомневаюсь, что там и правда 8К. Скорее всего, каждому глазу отвели по 4К - ну и умножили на два, чего б и нет. Во-вторых, подобную технологию обкатывали ещё в начале 2000, но что-то не взлетело - 3D с очками и то живее оказалось.
Но главное - выглядело это ужасно. Судя по всему, экран разделён на несколько зон, каждая из которых показывает свою картинку со своей настройкой параллакса. И мало того, что переходы между зонами было отчётливо видно, так ещё и местами путались планы на изображении - казалось, что гора ближе, а не дальше и т.п. Что хотел показать производитель такой демонстрацией - для меня осталось загадкой. Разве что, хотел убедить всех похоронить технологию, которая и так своей смертью умерла.
3D-голограмма на пару
Да, 3D не даёт людям покоя. Вот одна компания решила показать свой вариант голограммы - с помощью небольшого проектора на стене пара формируется трёхмерное изображение. Круто?
Ну в теории-то может и да, а на практике выглядело это ужасно. Пар было видно гораздо лучше голограммы. Помните оригинальную трилогию Звёздных Войн и тамошние голограммы? Вот тут ещё хуже.
Вентилятор, который не дует
Другой вариант сформировать голограмму (правда, не 3D) - проецировать картинку на вентилятор. Этим уже давно никого не удивишь, но меня всё-таки сумел удивить стенд, где такой вентилятор ещё и внутри прозрачного кожуха находился, то есть, он даже не дует.
И голограмму видно плохо (чуть лучше, чем на фото), и толку никакого.
И нет, это не какой-то там левый гаджет для привлечения зевак. Сотрудники стенда реально даже пытались что-то рассказать про этот вентилятор.
Пауэрбанк на батарейках
“У вас в руках почти безлимитный заряд!” - радостно сообщила мне девушка на стенде. “Ведь, батарейки можно купить где угодно!”.
Ну, во-первых, именно такие батарейки я вообще видел впервые - они чуть толще пальчиковых (АА) и имеют в два раза большее напряжение.
Во-вторых, суть аккумуляторов как раз в том, что их можно заряжать от розетки, электричество в которой гораздо дешевле батареек. И найти розетку сегодня проще, чем ларёк с батарейками. Лучше уж сразу бы сделали смартфон на батарейках, честное слово.
Геймпад без геймпада
А это - держатель для смартфона в форме геймпада. Тут даже есть два вентилятора, но… Нет самого геймпада.
Зачем он тогда - спросите вы? Ну… Охлаждать смартфон. Тот самый смартфон, который и так неплохо охлаждается в пассивном режиме? Да, именно так.
Многофункциональный пылесборник
Знаете эти бесполезные штуковины из каталогов алиэкспресса… “Это не только подставка для смартфона, но ещё и массажёр, а также башенный кран и фритюрница”.
Одним из таких “креативных подарков” меня пытались развлечь на стенде. “Попробуйте угадать, сколько у него функций! А вот и не угадали - их десять!” - сказала мне девушка. Подставка под смартфон, хранилище для свёрнутых проводов, подставка под планшет с малым углом, ночник, USB-хаб… Остальные забыл.
Честно, из всего этого нормальным кажется только USB-хаб. Правда, в таком виде он слишком громоздкий.
Ночник темноват, подставка для смартфона закрывает часть экрана, хранилище для проводов просто неудобно, а подставка под планшет - это просто две половинки яйца, на которые ты кладёшь одну сторону планшета. Инновации! И этому гаджету посвящён весь стенд.
Вентилятор с водозащитой
В своей статье про тренды Computex 2019 я писал, что вентиляторы там везде. И все пытаются как-то выделиться - в-основном, яркими цветами. Но один стенд решил показать, что их вентиляторы надёжно защищены от воды.
Что ж… Мне сложно представить ситуацию, в которой это окажется полезным. Но даже если случится потоп, то лучше сначала где-то найти надёжно защищённую от воды материнскую плату, видеокарту, процессор, память и жёсткий диск. Вентилятор-то я и новый куплю.
Клавиатура, которая всегда выглядит грязной
В той же статье про тренды я говорил, что дизайнеры клавиатур наконец-то перестали извращаться с формой клавиатур и начали придумывать интересное оформление.
Один из таких вариантов меня потряс до глубины души. Автор, видимо, хотел передать текстуру мрамора, но результат выглядит как просто грязная клавиатура. С некоторыми столешницами на кухне такая же ерунда бывает. Не поймёшь - где оттирать, а где и так чисто.
Мониторы с рекламой LG
Все мы знаем, что LG делают прекрасные мониторы. Поэтому, наверное, худший способ рекламировать свои мониторы - это крутить на них промо-ролик LG. Там логотип не только в углу - когда ролик подходит к концу он вообще на весь экран.
А мониторы, кстати, так себе - картинка блёклая и не яркая. Но хуже всего - монитор с соотношением сторон 32:9 и разрешением 3180х1080 пикселей.
Мало того, что логотип 4К (в ролике LG) выглядит на нём профанацией, так ещё и ролик-то снят в 16:9. Хорошая демонстрация, просто отличная.