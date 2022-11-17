Самый необычный танк в мире

Самый необычный танк в миреИм восхищаются и критикуют одновременно — Меркава
Почему все эксперты ставят израильский танк особняком от всех других? Что это за машина, и как она стала особенной
Наверное, давно стоило бы посвятить материал этой теме, потому что нет более необычного танка в мире, чем израильский Меркава. Об этой машине всегда говорят много и много спорят (хотя, так уж в России повелось, что спорят до посинения у нас о любом танке), а мы попробуем подвести некую черту.
Чем Меркава хороша, чем — не очень, лучший ли это в мире танк или очень специфическая штука для арабо-израильских разборок только лишь? Опять же, не будем долго нудеть с экскурсом про историю разработки (вы всё равно его не читаете, мы следим за вами), а попытаемся сразу к делу.
Меркава: зачем израильтянам свой танк?
Большая часть материалов о танках у нас часто строится вокруг противопоставления советской танковой школы и натовской (не то чтобы у НАТО есть школа танкостроения, скорее это результат союзнической кооперации). Израильтяне с самого начала пользовались в основном американскими и британскими машинами, а ещё и французскими немного.
Шот Каль Далеф или британский Центурион одной из модификаций с местной спецификацией. Эти танки — основа бронетанковых сил Израиля на начальном этапе арабо-израильских конфликтов
Blog de las Fuerzas de Defensa de la República Argentina
Но уже в первых войнах евреи начинали переделывать эти танки «под себя», в основном наращивая огневую мощь и бронирования машин времён Второй мировой или послевоенных. Почему? Потому что в то время Израиль периодически испытывал трудности с закупкой новейших танков, в то время как потенциальные противники получали советские новинки.
Израиль — страна маленькая, окружённая со всех сторон враждебными соседями, куда более густонаселёнными, а некоторые ещё и нефть качали, располагая барышами. И почти все они дружили с СССР, который придумал некий миф об угнетённых арабах, сражающихся против сионизма — местного еврейского варианта капитализма. Короче, 1960-е и начало 1970-х были трудным временем для страны.
В 1967 году случилась успешная Шестидневная война, а в 1973 — Война Судного дня. Первая, как легко догадаться, была великолепной операцией (поэтому и шестидневная), а вот во второй евреям пришлось очень туго и они с трудом устояли (поэтому и Судного дня).
Война Судного дня не была такой же успешной как Шестидневная. Израиль победил, но стоило это существенных потерь, хотя и всё равно в разы меньших, чем у арабской коалиции. Только вот Израиль не мог себе позволить и такие
Wikipedia
Так как войны с арабами были отличным полигоном для новейшей сухопутной техники, а евреи научились сами модернизировать импорт, британцы включили их инженеров в разработку нового танка Чифтен, заранее оговорив, что у Израиля не будет проблем с закупками в обмен на это.
В итоге Британцы кинули израильтян, и те поняли — хватит зависеть от переменчивой политики «запада»: то буду, то не буду. И решили — создадим свой танк, и сразу в нём реализуем то, что сами хотим, что в танке важно именно для нас. К разработке был подключен опытный танкист Исраэль Таль, ставший, в общем, «отцом» новой машины.
Меркава, сразу другой
Вроде бы звучит логично, но читатель, который не интересовался темой танков глубоко, может упустить важную деталь. Производство собственных танков — дорого и сложно, за этим стоят десятки конструкторских бюро и различных предприятий. Броня — одно, ходовая и подвеска — другое, оптика — третье, двигатель — четвёртое, пушка — пятое, а ещё приводы, электрика и всё-всё-всё...
Британский Чифтен так и не достался израильтянам из-за давления арабских стран и Ирана, но значительно повлиял на будущую Меркаву
flickr.com // thinkingengine
Не каждый, кто хотел бы строить танки, их строит. Особенно когда ты небольшая страна без ресурсов, с которых в ином случае удалось бы резко разжиться шекелями и запустить процесс. Израиль включил в разработку все ресурсы и несколько иностранных компаний, в основном американских. Проект стартовал почти сразу после Войны Судного дня, а на вооружение был принят в 1979 году.
Меркава была, пожалуй, первой машиной, по крайней мере в новейшей истории, разработкой которой руководил настоящий военный и опытный танкист. В то время как НАТО и советы разрабатывали танки для потенциальной Третьей мировой и с расчётом на большую серию, Таль предлагал машину для израильского танкиста здесь и сейчас, точно зная, что ему нужно.
Меркава отличалась сразу просторным боевым отделением. Двигатель расположился спереди, как у автомобиля, что стало самой главной фишкой его компоновки, сразу идя в разрез с «классической» у большинства прочих. С одной стороны, двигатель был дополнительной защитой для экипажа при лобовом поражении, но главное — Таль имел планы на внутреннее пространство сзади.
Первая Меркава в раннем исполнении
Wikipedia
Танк Меркава не для «большой европейской войны», эта машина более универсальная — много придётся воевать в условиях партизанщины, совершать глубокие рейды и длительные марши.
Изначально планировалось дать танку двойной экипаж, делая возможность ведения боевых действий в режиме 24/7, дублирующий экипаж как раз размещался там же. Когда противник изнурён, израильтяне могут воевать без продыху — только топливо и снаряды подвози.
Кроме этого, можно было перестроить «каморку за
актовым залом боевым отделением» для транспортировки раненных или для десанта в шесть человек. Вопреки распространенной информации, Меркава де-факто никогда не был «десантным» танком или танком-БМП — маленький лючок в корме не располагал нормальными условиями для десантирования. Впоследствии пространство чаще использовали для запаса горючего, боеприпасов и провизии.
Бронирование машина получила современное — как раз в это же время НАТО и СССР перешли к доктрине ОБТ (защита и огневая мощь тяжелого танка, подвижность лёгкого) и Меркава, в общем, соответствовала по толщине брони. Однако корпус и башня были полностью литые, то есть не имели швов, в это время более передовые танки переходили на комбинированную броню, используя элементы высоко закалённых сплавов (СССР) и неметаллических компонентов (США и Британия).
Меркава I в деле
По защите Меркава первого поколения превзошла более старые машины (Т-62 или М60), но уступила новому поколению (Т-64/72/80 и М1 Абрамс).
По боевым возможностям Меркава соответствовала скорее натовским машинам прошлого поколения, вроде М60 или Чифтен, за счёт собственной вариации нарезной пушки 105 мм L7. Подражая британцам, огневые возможности дополнили 60 мм миномётом — можно было использовать мощные дымовухи или долбить окопавшегося противника навесным огнём.
Машина сразу получилась неприлично тяжёлой — 63 тонны, даже Абрамс того времени имел массу в 57 тонн. Движок на 908 лошадей выдавал малоудовлетворительные уже тому времени 14 л. с. удельной мощности, но разработчики и военные это приняли спокойно: ландшафт всё равно почти везде плоский, ну подумаешь разгон долгий, много не теряем.
Дизайн был весьма футуристичным для того времени
ЦАХАЛ
Кроме всего перечисленного, Меркава — это и доктринально другой танк. Специфическая башня (о ней ниже) имеет такую форму для снижения заметности в танковом окопе. Танк для израильтян — не наступательное оружие, а оборонительное, поэтому защита лба башни решается не только бронёй, но и формой.
Меркава: поколения
Всего существует четыре поколения машин. Первое поколение мы уже описали, теперь дадим краткий обзор эволюции:
Меркава I
В целом, по огневом возможностям — стандартный танк НАТО начала 1970-х, но при этом он лучше по защите. В сравнении со всеми прочими имеет специфические формы корпуса и башни. Машина сразу получила сильные углы наклона брони — лобовая часть корпуса похожа на капот спортивной тачки тех же времён.
Первая Меркава в одной из поздних модификаций
Wikipedia
При этом лоб чуть выше основания башни, закрывая её стык с корпусом. Башня имеет толстую «юбку» в месте стыка с корпусом и почти не имеет такого элемента, как «скулы» — они выполнены в виде скатов к «морде», отчего форма башни каплевидная. Это отчасти роднит первые Меркавы с британскими танками — маски пушки нет, она как бы утоплена в вытянутом носу башни.
Литой корпус не позволял создавать композитную броню, как на сварных советских или натовских танках, когда бронеэелемент можно было впихнуть в «сэндвич», а потом приварить как деталь к остальному корпусу.
Однако решения Меркавы сделали её почти вровень по защите с танками поколения Т-72 и Абрамс. Новый израильский танк превосходил весь парк потенциальной техники противников до Т-62, а вот более новые машины превосходил качеством и количеством приборов наблюдения. Но уже солидно проигрывал по огневой мощи именно против современных танков. Впрочем, Меркава изначально не «дуэльный» танк, а многоцелевой.
Меркава II
Меркава II, хорошо видны накладные элементы бронирования
Flickr - Армия обороны Израиля
Если первая машина строилась по опыту войны Судного дня, то следующая — по опыту Ливанской войны, хотя Израиль считает её скорее «спецоперацией». То есть Меркава I хороша для противостояния солидным для региона армиям Египта, Ирака, Сирии, но вот для «малой» вялотекущей войны с элементами партизанщины был всё же не так хорош.
В первую очередь озаботились бронёй и трансмиссией. Бронирование усилили комбинированными накладками и решётками от РПГ. Вместо полуавтоматической коробки поставили свою автоматическую от фирмы «Ашот» (что бы это ни значило). Добавлена «шарнирная» опция в ходовую, что позволило крутить гусеницы в разные стороны — это обеспечивало быстрый разворот всем корпусом.
Толщина лобовой оценивалась в 350 мм по отношению к бронебойным подкалиберным (БОПС) и 650 мм к кумулятивным боеприпасам.
Стрельба из миномёта Меркавы
Система управления огнём (СУО) обогатилась лазерным дальномером, а позднее — тепловизором, одним из первых на танках вообще. Но самое главное — это баллистический вычислитель с передовыми на то время метеодатчиками, они учитывали не только ветер, но и влажность, температуру и высоту над уровнем моря. Баллистический вычислитель имел опцию «самообучения», автоматически внося поправки для каждых типов снарядов.
Ну и, наконец, главное — именно на второй Меркаве появились «волосы Шуламит», металлические шарики на цепи, свисающие сзади башни, очень своеобразный элемент экранирования (по идее на них срабатывают противотанковые ракеты и реактивные гранаты к РПГ.
Миномёт, который прежде находился снаружи башни, был «утоплен» внутрь для защиты миномётчика.
В целом, Меркаву II можно назвать переходной машиной — принятых мер оказалось недостаточно для обеспечения защиты в условиях городского боя, хотя и скачок по сравнению с первой машиной был. И без того тяжёлая машина прибавила в весе. Всё это намекало на необходимость гораздо более радикальной модернизации.
Меркава III
Меркава III в базе
Wikipedia
Самый легендарный и массовый в серии на сегодня. С 1990 по 2020 на вооружении.
В первую очередь решили проблему бронирования — танк как бы обшивался модулями с композитными элементами, которые по сей день секретны (но в целом предсказуемы, как и с бронёй Чобхема). Вероятно, это пассивная броня с какой-нибудь керамикой внутри стальной оболочки.
Кроме этого перелопачена топливная система, чтобы сделать её менее уязвимой. Более радикально защиту улучшили датчиками лазерного облучения, сообщающими экипажу о наведении ПТРК (дальше используется отстрел дымовой гранаты или резкий уход на скрытую позицию, ну и ответный огонь, конечно).
Другое радикальное изменение касается пушки — появилась 120 мм гладкоствольная, и в общем, аналогичная рейнметаловской Rh-120, что тогда ставили на Леопард-2 и Абрамc, но в 44 калибра длинной, а не 55. Система СУО объединена в израильский родной комплекс Барак Зохар с общей прокачкой вычислительных компонентов, с дисплеями высокого разрешения, дублированием функций командира и наводчика за счёт объединения каналов.
Ну, стоит признать, красиво
The National Interest
С одной стороны, это было выравнивание с передовыми натовскими машинами, но больше внимания уделено ночному бою (продвинутые тепловизоры с высоким приближением). Пушка позволяла использовать почти все натовские боеприпасы, кроме своих, ну и, конечно, появилось ракетное вооружение.
Система ведения городского боя добавила множество камер для дополнительного обзора, включая мертвые зоны, а также лазерный сканер, реагирующий на оптику — для поиска снайперов. Впоследствии был добавлен пулемёт 12.7 мм с дистанционным управлением (ранее стояло два 7.62 мм) и добавлены новые типы мин к миномёту, с увеличенной мощностью.
Подвеска доработана для движения по каменистому грунту (особенно важно для боевых действий в районе Голанских высот), а также для плавности движения — это повышало точность огня с ходу и снижало объем поправок для баллистического вычислителя.
"Трёшка" в естественной среде обитания
В этой машине был окончательно устранён дисбаланс с натовскими и советскими/российскими машинами. Мощность двигателя довели до 1200 лошадей, что давало уже какую-никакую маневренность. Тем более, что большинство танков НАТО стали догонять в массе, но одновременно улучшали пассивную защиту.
Поэтому израильтяне заинтересовались развитием комплексов активной защиты (микро-ПВО танка, перехватывающее реактивные противотанковые снаряды). Это было реализовано в последней машине третьей серии, но из-за дороговизны и подготовки четвертого поколения их закупать не стали.
Меркава IV
В первую очередь знаменит своей КАЗ (комплекс активной защиты) Trophy (Трофи), которая на сегодня самая совершенная и отработанная в боевых условиях. Предсерийно машины выпускались с 2004 года, но объемно в войсках стали появляться с 2009го, Трофи появился с 2011.
Меркава IV 7-й бригады Цахала... прям Караваджо
Wikipedia
Модулями с композитной бронёй теперь покрыта большая часть корпуса и башни, а не только самые уязвимые участки, как раньше. Нарастили толщину брони и убрали люки мехвода и заряжающего, эвакуация экипажа и так проработана лучше всех (не забываем про запасное отделение сзади). Это позволило усовершенствовать лобовую защиту и защиту верхней проекции от ракет ПТРК типа Джавелин, так как более лёгкие люки наиболее уязвимы в этом случае.
Гидравлические приводы башни и орудия сменили электрическими, сейчас так делают повсеместно — надёжнее и безопаснее. У орудия появилась «маска» и оно стало длиннее. Боекомплект расширен боеприпасами с программируемым подрывом.
Про СУО современных танков мы пишем так много, что не хочется опять по кругу всё это перелопачивать. Можете быть уверены — в четвертом поколении Меркавы она одна из самых совершенных в мире. Максимум дисплеев, максимум точных датчиков, камеры обзора на 360˚. Израиль на сегодня имеет передовой военно-промышленный комплекс и может себе позволить всё.
Трофи в деле
В последних модификациях решили отказаться от заваленного дисплеями боевого отделения и перешли на «шлемный дисплей», такое только в истребителях пятого поколения есть! Система ситуационной осведомленности называется Iron Vision, и подключена ко всем внешним камерам — вылезать из боевого отделения не нужно во время боя вообще.
Комфорт экипажа добавляет танковый комбинезон с вентиляцией, что также позволило убрать из конструкции сложную и громоздкую систему кондиционирования — как можете догадаться, это очень актуально для израильско-арабского региона с их температурами.
В целом, прокачка четвертой серии отвечает в первую очередь повышению живучести за счёт улучшения брони и совершенствования систем наблюдения. Машина получила БИУС (бортовая информационная управляющая система), поэтому танковые подразделения пользуются собственными дронами для разведки, уточнения целей и контроля эффективности огня.
Работа внутри "четвёрки"
elbitsystems
Также значительно повышена ремонтопригодность танка, за счёт многочисленных оптимизаций.
Ну а подвеску дополнили собственной новой гусеничной системой: одна из критичных проблем прежних танков — это слёт гусениц на каменистом грунте. Двигатель заменили на 1500-сильный турбодизель от «Генеральных Динамиков», но, с учётом климата, долго доводили его до ума.
Что такое Меркава
Самая значимая особенность танка — это его локальность, во всех смыслах. Пока СССР и НАТО создавали машины для Третьей мировой, израильтяне делали танк для себя и реальных конфликтов, здесь и сейчас. В итоге, когда запад столкнулся с локальными конфликтами в Ираке, Афганистане и Сирии, пришлось много оглядываться на опыт Меркавы — израильтяне давно прошли через эти ошибки и уже знали, как надо.
Машина прежде всего решает оборонительные и штурмовые задачи — это не танк наступления. Доктрина его использования опирается не на крупные тактические подразделения, а на малые — взводы и просто единичные машины. Кроме этого, одна Меркава способна решать комплекс задач, позволяя экономить на количестве задействованной бронетехники, а значит — меньше нагружать тылы и логистику.
В действии
Оборонительная идеология конструкции этого танка ограничивает его экспорт. Меркава почти бесполезен на европейском ландшафте и ненадёжен в тропическом климате. Кроме того, специфические габариты делают его очень неудобным в транспортировке — сами израильтяне используют специальные тягачи, танков используют немного, а страна маленькая.
И при всём при этом его приблизительная цена — ориентировочно около $5 млн. Это как экспортная цена Т-90М и дешевле Т-14 Армата, хотя именно российские танки всегда отличала низкая цена. Стоит учесть, что израильский ВПК не может заработать лишних барышей на экспорте Меркавы, поэтому такая умеренная цена более чем удивительна.
Единственный подтверждённый оператор за пределами Израиля — это Сингапур, он закупил 50 машин за 500 млн. зелёными.
Меркаву очень трудно сравнивать с другими танками. Эта машина лучше всего показывает, что оружие — это инструмент, а не игрушка для танковых биатлонов.