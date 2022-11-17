Самый необычный танк в мире

Наверное, давно стоило бы посвятить материал этой теме, потому что нет более необычного танка в мире, чем израильский Меркава. Об этой машине всегда говорят много и много спорят (хотя, так уж в России повелось, что спорят до посинения у нас о любом танке), а мы попробуем подвести некую черту.

Чем Меркава хороша, чем — не очень, лучший ли это в мире танк или очень специфическая штука для арабо-израильских разборок только лишь? Опять же, не будем долго нудеть с экскурсом про историю разработки (вы всё равно его не читаете, мы следим за вами), а попытаемся сразу к делу.

Меркава: зачем израильтянам свой танк?

Большая часть материалов о танках у нас часто строится вокруг противопоставления советской танковой школы и натовской (не то чтобы у НАТО есть школа танкостроения, скорее это результат союзнической кооперации). Израильтяне с самого начала пользовались в основном американскими и британскими машинами, а ещё и французскими немного.