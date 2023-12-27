Поможет ли отдых на море от последствий ковида?Наши ученые нашли ответ на этот животрепещущий вопрос!
Отдых на море — захватывающее, веселое и приятное путешествие. Солнечные ванны, заплывы в море, вареная кукуруза, шашлыки и много других удовольствий — перечислять плюсы такого отпуска можно долго. Но может ли море лечить? Наши врачи решили это выяснить.
Традиция отдыхать на море существует дольше чем атомная бомба, паровой двигатель и даже порох. Еще древние римляне любили нежиться на морских курортах, и современные люди с ними солидарны. Владельцы курортных отелей, пляжных лежаков и горячей кукурузы до сих пор купаются в золоте, но не только они получают выгоду от любителей позагорать и покупаться в соленой морской воде.
Примерно с римских времен люди использовали море, чтобы «поправлять здоровье». В России еще до революции курорты Черного моря использовали, чтобы улучшать состояние больных туберкулезом, да и вообще любых занемогших (лишь бы денежки были).
Но есть ли в этих практиках какая-то польза сегодня?
Некоторые, вспоминая про опыт с лечением туберкулезников на дореволюционных и советских курортах, наверняка задавались вопросом: а можно ли применить эти практики на людях, которые переболели новыми страшными болезнями вроде коронавируса?
Заинтересовало это и российских медиков, которые решили посмотреть, как санаторно-курортное лечение может помочь переболевшим ковидом, и есть ли вообще смысл дышать морским воздухом тем, чьи легкие ковид мог безнадежно испортить.
Что из этого исследования вышло? Сейчас расскажем!
Кого и как смотрели?
Всего врачи отобрали 67 человек (из них 39 женщин и 28 мужчин, средний возраст — 55-60 лет), которые проходили лечение в пульмонологическом отделении — то есть, имели проблемы с легкими из-за разных инфекций. Критериями отбора для испытаний были перенесенный коронавирус и показания от врача на санаторно-курортное лечение на срок более 14 дней.
Если у пациентов были противопоказания против санаторно-курортного лечения, либо появлялись жесткие осложнения вирусной пневмонии, их исключали из программы.
Первоначально пациентам провели комплексное обследование их состояния. Врачи изучили, как сильно у больных выражены одышка, кашель, а также сделали анализ крови. Помимо этого, испытуемым делали электрокардиограммы, спирограммы, замеряли объем легких через объемы вдоха и выдоха, а также замерили одышку и насыщение организма кислородом при обычном темпе дыхания.
Стоит отметить, что лечение пациентов в санатории состояло не только из прогулок по морскому берегу и купаний в солёной водичке.
Для реабилитации пациентов врачи использовали множество других практик, используемых в лечебных учреждениях курортного типа, например: использование галоингаляционной терапии, занятия на дыхательных тренажерах (для увеличения объема легких и тренировки их работы), высокочастотная осцилляция (колебания) грудной клетки вместе с ее массажем.
Также в «меню» у пациентов были разнообразные лечебно-спортивные активности, в частности упражнения на диафрагмальное дыхание и гипоксически-гиперканические тренировки. Не обошлось и без таких штук, как физиотерапия, терренктуры (пешеходные прогулки по определенным маршрутам) и прием лекарств — в первую очередь муколитиков (для разжижения мокроты и ее выведения из легких), а также бронхолитиков (средств для очищения бронхов).
Какие результаты получили врачи?
Весь спектр лечебных процедур принёс пациентам реальную пользу — ряд симптомов, на которые они жаловались, действительно стали сходить на нет.
Так врачи выяснили, что у пациентов уменьшился кашель. Кроме того, их стала меньше беспокоить одышка, а вместе с этим и боль в груди уменьшилась (да и дискомфорт при дыхании стал не так досаждать).
Однако считать санаторно-курортное лечение панацеей нельзя — ряд других клинических показателей больных так и не улучшился. Что же пошло не так?
Во-первых, санаторию не удалось сделать так, чтобы в крови у пациентов появилось больше лейкоцитов по сравнению с днем их прибытия на курорт. Это проблема, потому что для лучшей борьбы с последствиями коронавируса организму нужно как можно больше иммунных клеток, одними из которых лейкоциты и являются. Более того, другие биохимические маркеры, отслеживаемые врачами, тоже почти никак не изменились.
И тут мы подходим к центральной проблеме — уровень низкоинтенсивного хронического воспаления (причина всех остальных бед), в таких условия в таких условиях тоже сильно не изменился.
Почему так произошло? Ученые объяснили это тем, что воспаление при ковиде имеет сложную природу, которая зависит от разнообразных факторов. Таким образом, это и специфический курс лекарств, направленный исключительно на лечение кашля, а не воспалений, и привели к такому результату.
Какие выводы и последствия несет это исследование?
Ранее исследователи полагали, что воспаление можно обратить вспять с помощью лечебной физкультуры (таким образом планировалось увеличить количество противовоспалительных цикотинов). К сожалению, пациентам это не помогло.
Впрочем, врачи сдаваться не собираются — они решили сменить тактику и добавить к имеющемуся санаторно-курортному лечению новые препараты, а также санацию (очищение) очагов инфекции и коррекцию метаболизма пациентов.
Таким образом, гипотеза об универсальности санаторно-курортного лечения в ходе эксперимента не подтвердилась. Но и считать его совершенно бесполезным тоже нельзя, потому что самочувствие и качество жизни пациентов определенно улучшилось, да и часть неприятных симптомов осталась в прошлом.
Вот и получается, что поехать в санаторий после ковида идея в целом неплохая: скорее, эта процедура будет уходить на второй план и использоваться как вспомогательная. Здоровыми она их возможно и не сделает, но может помочь пациентам избавиться от ряда неприятных, портящих повседневность проявлений болезни.
Кроме того, эксперимент показал, что требуется потратить больше времени на изучение механизмов формирования коронавируса, его течения, а также как именно организм борется с этой заразой. В дальнейшем, возможно, это не только повысит эффективность медикаментозной терапии коронавируса, но и позволит в целом повысить качество санаторно-курортного лечения.