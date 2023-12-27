Поможет ли отдых на море от последствий ковида?

Традиция отдыхать на море существует дольше чем атомная бомба, паровой двигатель и даже порох. Еще древние римляне любили нежиться на морских курортах, и современные люди с ними солидарны. Владельцы курортных отелей, пляжных лежаков и горячей кукурузы до сих пор купаются в золоте, но не только они получают выгоду от любителей позагорать и покупаться в соленой морской воде.

Примерно с римских времен люди использовали море, чтобы «поправлять здоровье». В России еще до революции курорты Черного моря использовали, чтобы улучшать состояние больных туберкулезом, да и вообще любых занемогших (лишь бы денежки были).

Но есть ли в этих практиках какая-то польза сегодня?

Некоторые, вспоминая про опыт с лечением туберкулезников на дореволюционных и советских курортах, наверняка задавались вопросом: а можно ли применить эти практики на людях, которые переболели новыми страшными болезнями вроде коронавируса?