Наука и технологии
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Безумный Сармат для степей и пустынь: всё о новом экстремальном внедорожнике для российской армии

Первый серийный багги в российских Вооружённых силах, кстати говоря
Для чего русским военным эта экзотическая техника, которая больше напоминает фанатскую пародию на автомобиль Безумного Макса, чем реально нужное в современной войне спецсредство?
Безумный Сармат для степей и пустынь: всё о новом экстремальном внедорожнике для российской армии

Так исторически сложилось, что очень много передовых технологий сперва попадают в руки военных — химические, механические, радиоэлектронные и цифровые новшества сначала должны покрутить в руках военнослужащие и понять, как это может помочь убивать себе подобных, и только потом изобретения передают народному хозяйству.

Сегодня мы рассмотрим ситуацию наоборот, когда техника вполне мирного назначения оказалась впоследствии крайне интересной для военных. Речь пойдёт о багги и квадроциклах — спортивно-туристической технике, которая нашла фанатов не только среди любителей экстремального отдыха, но и высокопоставленных военных.

Британские парашютисты знали толк в хороших тачках ещё до того, как это стало мейнстримом

Британские парашютисты знали толк в хороших тачках ещё до того, как это стало мейнстримом

Paul Reynolds

Ещё один унылый джип?

Багги отличается от стандартного джипа прежде всего тем, что он практически полностью или даже полностью лишён какого-либо корпуса. За счёт этого получается очень проходимая и лёгкая техника, простая в обслуживании, которая не боится ни песка, ни снега, ни степей, ни гор. По-хорошему, современные боевые багги — наследники джипов второй мировой, мотоциклов с колясками и даже тачанок времён гражданской войны в России.

Легковушки для военных после второй мировой войны пошли эволюционировать в сторону мини-БТР, и самый очевидный пример здесь – американский Хамви HMMMWV (от аббревиатуры High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство). Главной частью их конструкции стала надёжная противопульная и противоосколочная защита, бронирование днища и усиленная подвеска, а вооружение эволюционировало от простого пулемёта, до зенитных и противотанковых комплексов, и даже пусковых для ракет средней дальности.

Свирепые SAS в Северной Африке

Свирепые SAS в Северной Африке

Paul Reynolds

Только вот вес этого удовольствия вырос под пять тонн, язык не поворачивается назвать эти махины лёгким мобильным средством. И даже если забыть о терминах, проблемы продолжаются — очень сложно использовать такую технику в тактическом десанте, растущие габариты делали её более заметной, да и управлять такой штукой должен опытный шофёр.

В итоге главный инструмент глубоких и молниеносных рейдов в тылу противника получил титул «уже не тот» — перед вами серьёзная бронемашина. И тут военные обратили внимание на багги — лёгкие любительские переделки Фольксваген Жук (отсюда и название buggy — жучок). За счёт радикально облегчённой конструкции слабенький городской движок Жучка показывал недурные возможности гонять по весям, куда раньше только ковбои на лошадях забирались.

Husky TSV современный британский аналог класса Хамви, был одним из претендентов на замену его в армии США, но уступил Oshkosh M-ATV

Husky TSV современный британский аналог класса Хамви, был одним из претендентов на замену его в армии США, но уступил Oshkosh M-ATV

Andrew Linnett/MOD

Первые багги в армии США появились в 1982 году и получили название FAV (Fast Attack Vehicle — транспорт для быстрой атаки). Со временем появились патрульные и даже ударные версии, а в наши дни воины демократии освоили Flyer (летун), он же Advanced LSV на базе Хамви, и вот он, надо сказать, уже имеет даже некоторое бронирование, при этом сохраняя лёгкость, управляемость и проходимость.

FAV, первый специализированный багги, заваленный различным полезным в рейде барахлом

FAV, первый специализированный багги, заваленный различным полезным в рейде барахлом

militaryimages.net

Скептиков с самого начала не устраивал главный и очевидный недостаток багги — отсутствие бронирования в принципе, потому что серьёзная защита противоречит самой идеологии такой боевой машины. Багги — это механические ноги: спецназ получает возможность возить с собой более тяжёлое вооружение, перебрасывать дополнительный боезапас, и, в случае чего, эвакуировать раненного или убитого товарища (не на съедение шакалам же его оставлять). Вдобавок это способ возить медикаменты, запас провизии и воду для долгого рейда. С багги становится намного проще проникнуть вглубь территории противника, и быстро по ней перемещаться.

Flyer на испытании, так сегодня выглядит багги для американцев

Flyer на испытании, так сегодня выглядит багги для американцев

flyerdefense.com

Диверсанты могут перевозить в багги тяжёлые мины для засад, а патрули получают возможность осмотра очень удалённых от дорог локаций. Группа может атаковать на багги сонных тыловиков и уйти до того, как враг продерёт глаза и поймёт, что случилось. А ещё это удобный способ самим преследовать ускользающих или разбитых партизан, либо вражеских диверсантов.

Квадроцикл — индивидуальный багги

У квадроциклов ровно такие же задачи, но в отличии от багги эта техника ещё легче, незаметнее и мобильнее. С квадроциклами можно продираться и в глубокие густые чащи, и двигаться по козьим тропам в горных массивах.

Квадроциклы позволили военным использовать преимущества давно забытых кавалеристов — гусар, конных егерей, казаков, которые в прошлые века проводили рейды и пикеты в подобных местах и могли, в случае чего, быстро ретироваться. Сегодня бойцам помогают ещё и современная связь + спутниковая навигация. Боец спецназа вполне может быть из мальчишек с городских окраин, с квадроциклом под… под ногами он в горах сам себе джигит, или в пустыне сам себе бедуин.

Датский спецназовец на учениях в Афганистане из KCT (Dutch Korps Commandotroepen) и его ATV производства Polaris

Датский спецназовец на учениях в Афганистане из KCT (Dutch Korps Commandotroepen) и его ATV производства Polaris

Как обстояли дела в СССР

На подобное транспортное средство обращали внимание и у нас. Собственного тяжёлого броневика армия СССР не разрабатывала, УАЗ-469 нёс службу основного внедорожника армии, продолжая дело Виллисов и ГАЗ-69. Но универсальность УАЗа – служить штатным внедорожником. Ещё в ходе корейской войны 1950-1953 советские специалисты взяли на карандаш идею транспортёра особо малой грузоподъемности – вывезти раненых из-под обстрела, подвезти боеприпасы, проскочить по особо сложным для движения тропам.

ЗАЗ-967 (ЛуАЗ) ТПК, эвакуация с поля боя

ЗАЗ-967 (ЛуАЗ) ТПК, эвакуация с поля боя

Эта идея породила ЗАЗ-967 ТПК — транспортёр переднего края или просто Луазик (в гражданском варианте). Машина достойно проявила себя на серпантинах Афганистана, но оставались претензии к слабому движку от Запорожца и общей ненадёжности конструкции. Её особенностью была возможность управления даже лёжа, в случае интенсивного обстрела. Заказчиком были, как легко догадаться, ВДВ. ТПК постоянно доводили до ума, но наладить стабильное производство не могли, а с падением СССР этот вид техники прекратил какое-либо развитие в серийных масштабах, уйдя в народ дешёвейшим джипом.

Сармат и Чоборз

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Чаборз М-3

Сами багги оставались для отечественных вооруженных сил экзотикой, чем-то из американских боевиков, нежели серьёзной боевой машиной. Бороться со стереотипами начали недавно — чеченские силовики инициативно заказали малосерийный выпуск первых отечественных багги, разработка которых велась в подмосковном Фрязино, а производство в Чеченской республике.

Традиционный для этого класса легкий, но прочный каркас, и силовая от Приоры (шутников о чеченцах и Приорах приглашаем в комментарии). По традиции трёхместный — водительское место, пассажирское рядом (у него ПКП или ПКМ), и третий сзади против движения, в его распоряжении более тяжёлое боевое оснащение, а оно вариативно — ПКМ на турели, гранатомёты АГС, 12.7 мм Корд.

Сармат в естественной среде обитания

Сармат в естественной среде обитания

ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные тоже решили не отставать — в 2020 году появилась информация об обкатанных в войсках Сармат-2, первых серийных багги Министерства обороны для ВДВ.

Основное отличие Сармата — адаптация под реалии страны. Помимо отсутствия бронирования, у багги нет обогревателей и крыши для защиты от осадков, поэтому Сармат можно переделать под более европейский климат. Да и ничего удивительного — багги были рождены для жизни в жарких пустынных и горных странах. Силовая, узлы и агрегаты от Нивы, соответственно речь идёт о 1.7 движке на 80 лошадей, что не особо хорошо и соответствует зарубежным багги прошлых поколений 80-90-х годов (современный американский Flyer ALSV имеет 160 сильный турбодизель от Хамви). Но по соображениям дешевизны и экономичности этого достаточно, ведь подобной технике надо ещё себя оправдать в армии.

Сармат на марше, хорошо видно что полностью от корпуса не смогли отказаться, это особенность российского проекта

Сармат на марше, хорошо видно что полностью от корпуса не смогли отказаться, это особенность российского проекта

ITAR-TASS News Agency

Вполне логично, ведь армия России всё больше и больше стремиться походить на западные и американские вооружённые силы, не только формой и оснащением, но и тактикой. Война в Сирии подарила российской армии колоссальный опыт и возможность обкатать все новые разработки в боевых или приближенным к боевым условиям. А это радует уже потому, что российская армия наконец по репутации стала самостоятельной и вышла из тени советской.