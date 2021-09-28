Безумный Сармат для степей и пустынь: всё о новом экстремальном внедорожнике для российской армии

Безумный Сармат для степей и пустынь: всё о новом экстремальном внедорожнике для российской армииПервый серийный багги в российских Вооружённых силах, кстати говоря
Так исторически сложилось, что очень много передовых технологий сперва попадают в руки военных — химические, механические, радиоэлектронные и цифровые новшества сначала должны покрутить в руках военнослужащие и понять, как это может помочь убивать себе подобных, и только потом изобретения передают народному хозяйству.
Сегодня мы рассмотрим ситуацию наоборот, когда техника вполне мирного назначения оказалась впоследствии крайне интересной для военных. Речь пойдёт о багги и квадроциклах — спортивно-туристической технике, которая нашла фанатов не только среди любителей экстремального отдыха, но и высокопоставленных военных.
Paul Reynolds
Ещё один унылый джип?
Багги отличается от стандартного джипа прежде всего тем, что он практически полностью или даже полностью лишён какого-либо корпуса. За счёт этого получается очень проходимая и лёгкая техника, простая в обслуживании, которая не боится ни песка, ни снега, ни степей, ни гор. По-хорошему, современные боевые багги — наследники джипов второй мировой, мотоциклов с колясками и даже тачанок времён гражданской войны в России.
Легковушки для военных после второй мировой войны пошли эволюционировать в сторону мини-БТР, и самый очевидный пример здесь – американский Хамви HMMMWV (от аббревиатуры High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство). Главной частью их конструкции стала надёжная противопульная и противоосколочная защита, бронирование днища и усиленная подвеска, а вооружение эволюционировало от простого пулемёта, до зенитных и противотанковых комплексов, и даже пусковых для ракет средней дальности.
Paul Reynolds
Только вот вес этого удовольствия вырос под пять тонн, язык не поворачивается назвать эти махины лёгким мобильным средством. И даже если забыть о терминах, проблемы продолжаются — очень сложно использовать такую технику в тактическом десанте, растущие габариты делали её более заметной, да и управлять такой штукой должен опытный шофёр.
В итоге главный инструмент глубоких и молниеносных рейдов в тылу противника получил титул «уже не тот» — перед вами серьёзная бронемашина. И тут военные обратили внимание на багги — лёгкие любительские переделки Фольксваген Жук (отсюда и название buggy — жучок). За счёт радикально облегчённой конструкции слабенький городской движок Жучка показывал недурные возможности гонять по весям, куда раньше только ковбои на лошадях забирались.
Andrew Linnett/MOD
Первые багги в армии США появились в 1982 году и получили название FAV (Fast Attack Vehicle — транспорт для быстрой атаки). Со временем появились патрульные и даже ударные версии, а в наши дни воины демократии освоили Flyer (летун), он же Advanced LSV на базе Хамви, и вот он, надо сказать, уже имеет даже некоторое бронирование, при этом сохраняя лёгкость, управляемость и проходимость.
militaryimages.net
Скептиков с самого начала не устраивал главный и очевидный недостаток багги — отсутствие бронирования в принципе, потому что серьёзная защита противоречит самой идеологии такой боевой машины. Багги — это механические ноги: спецназ получает возможность возить с собой более тяжёлое вооружение, перебрасывать дополнительный боезапас, и, в случае чего, эвакуировать раненного или убитого товарища (не на съедение шакалам же его оставлять). Вдобавок это способ возить медикаменты, запас провизии и воду для долгого рейда. С багги становится намного проще проникнуть вглубь территории противника, и быстро по ней перемещаться.
flyerdefense.com
Диверсанты могут перевозить в багги тяжёлые мины для засад, а патрули получают возможность осмотра очень удалённых от дорог локаций. Группа может атаковать на багги сонных тыловиков и уйти до того, как враг продерёт глаза и поймёт, что случилось. А ещё это удобный способ самим преследовать ускользающих или разбитых партизан, либо вражеских диверсантов.
Квадроцикл — индивидуальный багги
У квадроциклов ровно такие же задачи, но в отличии от багги эта техника ещё легче, незаметнее и мобильнее. С квадроциклами можно продираться и в глубокие густые чащи, и двигаться по козьим тропам в горных массивах.
Квадроциклы позволили военным использовать преимущества давно забытых кавалеристов — гусар, конных егерей, казаков, которые в прошлые века проводили рейды и пикеты в подобных местах и могли, в случае чего, быстро ретироваться. Сегодня бойцам помогают ещё и современная связь + спутниковая навигация. Боец спецназа вполне может быть из мальчишек с городских окраин, с квадроциклом под… под ногами он в горах сам себе джигит, или в пустыне сам себе бедуин.
Как обстояли дела в СССР
На подобное транспортное средство обращали внимание и у нас. Собственного тяжёлого броневика армия СССР не разрабатывала, УАЗ-469 нёс службу основного внедорожника армии, продолжая дело Виллисов и ГАЗ-69. Но универсальность УАЗа – служить штатным внедорожником. Ещё в ходе корейской войны 1950-1953 советские специалисты взяли на карандаш идею транспортёра особо малой грузоподъемности – вывезти раненых из-под обстрела, подвезти боеприпасы, проскочить по особо сложным для движения тропам.
Эта идея породила ЗАЗ-967 ТПК — транспортёр переднего края или просто Луазик (в гражданском варианте). Машина достойно проявила себя на серпантинах Афганистана, но оставались претензии к слабому движку от Запорожца и общей ненадёжности конструкции. Её особенностью была возможность управления даже лёжа, в случае интенсивного обстрела. Заказчиком были, как легко догадаться, ВДВ. ТПК постоянно доводили до ума, но наладить стабильное производство не могли, а с падением СССР этот вид техники прекратил какое-либо развитие в серийных масштабах, уйдя в народ дешёвейшим джипом.
Сармат и Чоборз
Сами багги оставались для отечественных вооруженных сил экзотикой, чем-то из американских боевиков, нежели серьёзной боевой машиной. Бороться со стереотипами начали недавно — чеченские силовики инициативно заказали малосерийный выпуск первых отечественных багги, разработка которых велась в подмосковном Фрязино, а производство в Чеченской республике.
Традиционный для этого класса легкий, но прочный каркас, и силовая от Приоры (шутников о чеченцах и Приорах приглашаем в комментарии). По традиции трёхместный — водительское место, пассажирское рядом (у него ПКП или ПКМ), и третий сзади против движения, в его распоряжении более тяжёлое боевое оснащение, а оно вариативно — ПКМ на турели, гранатомёты АГС, 12.7 мм Корд.
ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные тоже решили не отставать — в 2020 году появилась информация об обкатанных в войсках Сармат-2, первых серийных багги Министерства обороны для ВДВ.
Основное отличие Сармата — адаптация под реалии страны. Помимо отсутствия бронирования, у багги нет обогревателей и крыши для защиты от осадков, поэтому Сармат можно переделать под более европейский климат. Да и ничего удивительного — багги были рождены для жизни в жарких пустынных и горных странах. Силовая, узлы и агрегаты от Нивы, соответственно речь идёт о 1.7 движке на 80 лошадей, что не особо хорошо и соответствует зарубежным багги прошлых поколений 80-90-х годов (современный американский Flyer ALSV имеет 160 сильный турбодизель от Хамви). Но по соображениям дешевизны и экономичности этого достаточно, ведь подобной технике надо ещё себя оправдать в армии.
ITAR-TASS News Agency
Вполне логично, ведь армия России всё больше и больше стремиться походить на западные и американские вооружённые силы, не только формой и оснащением, но и тактикой. Война в Сирии подарила российской армии колоссальный опыт и возможность обкатать все новые разработки в боевых или приближенным к боевым условиям. А это радует уже потому, что российская армия наконец по репутации стала самостоятельной и вышла из тени советской.