Безумный Сармат для степей и пустынь: всё о новом экстремальном внедорожнике для российской армии

Диверсанты могут перевозить в багги тяжёлые мины для засад, а патрули получают возможность осмотра очень удалённых от дорог локаций. Группа может атаковать на багги сонных тыловиков и уйти до того, как враг продерёт глаза и поймёт, что случилось. А ещё это удобный способ самим преследовать ускользающих или разбитых партизан, либо вражеских диверсантов.

Квадроцикл — индивидуальный багги

У квадроциклов ровно такие же задачи, но в отличии от багги эта техника ещё легче, незаметнее и мобильнее. С квадроциклами можно продираться и в глубокие густые чащи, и двигаться по козьим тропам в горных массивах.

Квадроциклы позволили военным использовать преимущества давно забытых кавалеристов — гусар, конных егерей, казаков, которые в прошлые века проводили рейды и пикеты в подобных местах и могли, в случае чего, быстро ретироваться. Сегодня бойцам помогают ещё и современная связь + спутниковая навигация. Боец спецназа вполне может быть из мальчишек с городских окраин, с квадроциклом под… под ногами он в горах сам себе джигит, или в пустыне сам себе бедуин.