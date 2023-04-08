Как ухудшится конкретно ваша жизнь, если государства перестанут тратить деньги на космос

Без компаса и карты

Смартфоны сегодня настолько привычны для всех (даже самые крутые модели), что кажется, будто ничего сложного в них нет. Многие даже не знают, что часть важных функций в мобильниках создали или благодаря космическим технологиям.

Каждый раз, когда вы ищете своё местоположение на карте или включаете компас (в лесу, например), вы используете технологии, которые были созданы для космических целей. На все спутники, запущенные в космос, устанавливали приборы, которые могли определять их положение и ориентацию в пространстве, чтобы передавать эту информацию на Землю.

Эти технологии применили для создания систем глобального позиционирования, которые сейчас есть в смартфонах, планшетах и другой цифровой технике.

Сейчас по спутниковой навигации ориентируются таксисты, курьеры, умные часы пишут по связи со спутниками сколько и в каком направлении вы пробежали или проехали на велосипеде, службы экстренной помощи, которые ищут пропавших или попавших в беду людей, тоже используют навигацию. Но изначально её создавали только для военных нужд.

Система состоит из сети спутников, которые кружат по орбите вокруг Земли, наземных станций и приёмника, который установлен в вашем телефоне, автомобиле (не в «Жигулях», а в современном) или другом устройстве. Как только приёмник получает сигналы нескольких спутников, он использует математические алгоритмы для определения точного местоположения.

В США

Первый навигационный спутник Transit 1A запустили из США в сентябре 1959 года, правда, неудачно. Второй спутник Transit 1B полетел уже в апреле 1960 года. Систему назвали Transit или Navy Navigation Satellite System (NAVSAT) и успешно ввели в эксплуатацию в 1964 году, она была нужна для навигации американским атомным ракетным подводным лодкам класса «Джордж Вашингтон», ну и для баллистических ракет «Поларис», которые с этих подлодок запускали.