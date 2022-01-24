Книги, которые хочется увидеть: 5 самых зрелищных экранизаций фантастики

Книги, которые хочется увидеть: 5 самых зрелищных экранизаций фантастикиПросто фантастика!
Вместе с ЛитРес, крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ, мы выбрали самые впечатляющие, масштабные и невероятно захватывающие фантастические романы, чья экранизация заслуживает внимания каждого, кто интересуется вымышленными мирами будущего.
О фантастической саге Фрэнка Герберта «Дюна» можно прочитать целую лекцию: тут и эпический стиль повествования, и психология отношений в формате «отец-сын», и предупреждение о возможной экологической катастрофе и ее последствиях… В кино сложно сохранить всю многослойность книги, поэтому много лет «Дюну» считали «неэкранизируемым» произведением. К счастью, Дени Вильнёв — очень талантливый режиссер, и фильм, безусловно, удался. Своим успехом «Дюна» обязана не только звездному касту (Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и Джейсон Момоа) и масштабному сюжету, но также атмосферной стилистике ретро-киберпанка, напоминающей «Бегущего по лезвию 2049». Понравится даже тем, кто не любит фантастику — такое зрелище нельзя пропустить.
Один из самых коммерчески успешных фильмов режиссера Ридли Скотта, снятый по роману Энди Вейера «Марсианин». Мэтт Деймон сыграл астронавта-биолога, который оказался один на Марсе, словно Робинзон Крузо на необитаемом острове. И его главная задача — выжить, дождавшись помощи с Земли (если она вообще будет). Отличительная черта этого фильма — комедийный сюжет. Фантастические истории редко бывают смешными, но «Марсианин», несмотря на множество научных деталей, получился по-настоящему забавным. Посмотреть стоит хотя бы для поднятия настроения.
«Бегущий по лезвию» — фильм, прославивший Ридли Скотта, и уже ставший классическим образцом нуарного киберпанка. Он был снят по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». В далеком будущем полицейский Рик Декард преследует репликантов, существ, почти неотличимых от людей. Задача Рика — уничтожить их. Правда, отличить человека от репликанта очень сложно, да и сами киборги порой не догадываются о своем происхождении. Это не просто захватывающая фантастика, но глубокое размышление о том, что такое человечность, и что вообще значит быть человеком. Фильм имел оглушительный успех, а исполнитель главной роли Харрисон Форд даже снялся в сай-фае Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Сложно сказать, какая из картин круче, — советуем посмотреть обе, а заодно и познакомиться с книгой.
Азиатские произведения часто становятся основной для успешных голливудских проектов. Фильм «Грань будущего», снятый по одноименному роману Хироси Сакурадзаки (на родине он стал невероятно популярным и получил несколько престижных литературных премий), — как раз тот случай. Главного героя, отважного майора Уильяма Кейдж, сыграл Том Круз. Его персонаж погибает в бою с инопланетянами, однако не умирает, а попадает во временную петлю. Дальше все напоминает «день сурка» — раз за разом майор проигрывает одну и ту же битву, погибает, и все начинается сначала. Правда, с каждым разом он все лучше понимает, как победить врага и исправить ошибки.
Стивен Спилберг знает, как снимать фантастические экшены — ярко, зрелищно и так, чтобы от экрана было невозможно оторваться. «Первому игроку приготовиться» — это экранизация одноименного романа Эрнеста Клайна, получившего несколько наград (Alex Award и «Прометей»). 2045 год, мир находится в состоянии крайнего упадка из-за многолетнего экономического кризиса. Жителям ничего не остается, как бежать от реальности в виртуальную вселенную Oasis. Однажды эксцентричный миллиардер оставляет завещание — в Oasis спрятано «пасхальное яйцо». Кто его найдет — станет наследником целого состояния. Все люди начинают искать приз, попадая в искаженную реальность, рискуя жизнью и проявляя самые неприглядные грани человеческой натуры. Одним из участников игры становится обычный парень Уэйд Уоттс, который в водовороте опасностей и приключений, успевает еще и влюбиться.
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