Книги, которые хочется увидеть: 5 самых зрелищных экранизаций фантастики

«Бегущий по лезвию» — фильм, прославивший Ридли Скотта, и уже ставший классическим образцом нуарного киберпанка. Он был снят по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». В далеком будущем полицейский Рик Декард преследует репликантов, существ, почти неотличимых от людей. Задача Рика — уничтожить их. Правда, отличить человека от репликанта очень сложно, да и сами киборги порой не догадываются о своем происхождении. Это не просто захватывающая фантастика, но глубокое размышление о том, что такое человечность, и что вообще значит быть человеком. Фильм имел оглушительный успех, а исполнитель главной роли Харрисон Форд даже снялся в сай-фае Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Сложно сказать, какая из картин круче, — советуем посмотреть обе, а заодно и познакомиться с книгой.