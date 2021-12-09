6 книг с качественной фантастикой. Версии будущего, которые стоит взять на заметку

Идея о том, что бог умер, а место его занял сверхчеловек, не нова. Придумал ее еще Ницше, чем вызвал в свое время огромный ажиотаж и создал себе армию поклонников и недоброжелателей. Но Ницше тоже умер, а запрос на сверхчеловека остался. Вернее, осталось непонимание: кого же стоит им считать?

Юваль Харари отвечает: новый сверхчеловек, Homo Deus – это своеобразный гибрид человека и компьютера. А слияние человеческого и технологического, по мнению Харари, уже началось. Однозначного ответа хорошо это или плохо, автор не дает – он делится с читателями своими соображениями, предоставляя им самим решать, как относиться к происходящему. Неужели люди проиграют роботам? Нет, конечно, они просто в них превратятся. А если кто-то не успеет превратиться, роботы поработят его? Нет, конечно, вы же не считаете своих домашних питомцев рабами. Или считаете?

Многие называют книгу Харари пугающей. Другие замечают, что жизнь в неведении страшнее правды. Так или иначе, в «Краткой истории будущего» содержатся не только ответы на глобальные вопросы, но и просто занятные рассуждения о мире, нашем положении в нем, религии, науке и многом другом.