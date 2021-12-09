6 книг с качественной фантастикой. Версии будущего, которые стоит взять на заметку

6 книг с качественной фантастикой. Версии будущего, которые стоит взять на заметкуУбедительные тексты о том, каким скоро может стать наш мир
Говорящие роботы, пылесосы-домохозяйки, искусственный интеллект – то ли еще будет, считают футурологи! Совместно с книжным сервисом MyBook подобрали шесть книг, в которых изображено наше будущее.
«Homo Deus. Краткая история будущего» Юваль Харари
Идея о том, что бог умер, а место его занял сверхчеловек, не нова. Придумал ее еще Ницше, чем вызвал в свое время огромный ажиотаж и создал себе армию поклонников и недоброжелателей. Но Ницше тоже умер, а запрос на сверхчеловека остался. Вернее, осталось непонимание: кого же стоит им считать?
Юваль Харари отвечает: новый сверхчеловек, Homo Deus – это своеобразный гибрид человека и компьютера. А слияние человеческого и технологического, по мнению Харари, уже началось. Однозначного ответа хорошо это или плохо, автор не дает – он делится с читателями своими соображениями, предоставляя им самим решать, как относиться к происходящему. Неужели люди проиграют роботам? Нет, конечно, они просто в них превратятся. А если кто-то не успеет превратиться, роботы поработят его? Нет, конечно, вы же не считаете своих домашних питомцев рабами. Или считаете?
Многие называют книгу Харари пугающей. Другие замечают, что жизнь в неведении страшнее правды. Так или иначе, в «Краткой истории будущего» содержатся не только ответы на глобальные вопросы, но и просто занятные рассуждения о мире, нашем положении в нем, религии, науке и многом другом.
«21 урок для XXI века» Юваль Харари
Вы можете подумать, что Харари – гениальный бренд-менеджер самого себя и будете правы. Но его достоинства на этом не ограничиваются. После мега успешной «Sapiens. Краткая история человечества» и догоняющей ее «Краткой истории будущего» Харари, очевидно, понял, что чересчур напугал народ. Гигантские машины-монстры еще не ходят по городам, наступая на наши дома. Это все, разумеется, может случиться и об этом необходимо помнить, но вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, Харари предлагает несколько уроков, выполняя которые человечество сможет отсрочить свое поражение.
Во-первых, не нужно отказываться от создания новых технологий. Нужно просто правильно программировать их для действий только во благо человека. Во-вторых, даже на самый лучший и дорогой аппарат не стоит полагаться безоговорочно — человеческий ум и человеческое сердце во многих ситуациях пригодятся гораздо больше. В-третьих, вместо того, чтобы писать другу гневное сообщение, что соцсети завоевали мир и уничтожили живое общение, встретьтесь с ним и поговорите лицом к лицу.
Третья книга Харари не менее спорная и оригинальная, но куда более жизнерадостная, чем предыдущие. Проще говоря, когда вы начнете превращаться в роботочеловека, то будете знать, что сделали все возможное.
«Сдвиг» Джефф Хоуи, Джой Ито
«Блестящее и провоцирующее руководство по «гаданию на чайных листьях» технологических перемен. Великолепный сборник историй, аналитики и практических рекомендаций», – такой комментарий дал этой книге Уолтер Айзексон, автор биографий Стива Джобса и Бенджамина Франклина. «Сдвиг» написали директор лаборатории MIT Media Lab и редактор журнала Wired.
В своей книге они рассказывают, как жить в современном мире и не сойти с ума. Сейчас, когда мы все находимся друг от друга на расстоянии одного клика или твита, очень важно помнить несколько правил, которые помогут лучше ориентироваться и в виртуальном, и в реальном пространстве. Хоуи и Ито предупреждают: в будущем все будет развиваться совершенно по-новому, старые приемы и привычки перестанут работать. Ах да, будущее уже завтра. Поэтому если сегодня вы еще не читаете эту книгу, возможно, на следующий день придется туго.
«Индустрии будущего» Алек Росс
Кажется, давно не было роботов в подборке книг о будущем. Вашему вниманию представляем книгу Алека Росса, бывшего старшего советника по инновациям при Хиллари Клинтон. Росс говорит, что роботам быть. Более того, робототехника станет одной из самых перспективных и прибыльных отраслей будущего. Но не стоит зацикливаться только на ней: большое развитие получат также медико-биологические науки, большие данные, кибербезопасность и многое другое.
Раскладывая все по полочкам, Росс объясняет, почему компьютерный код заменит доллар, что даст изучение генома, и как новая волна технического прогресса повлияет именно на вас. А еще рассказывает, почему будущего не стоит ни ждать, ни бояться. «Индустрии будущего» — это книга, пожалуй, с самым трезвым и логичным взглядом на прекрасное далеко, в котором будут и милофоны, и вылеченные болезни, но также и мошенники или искусственные люди.
«Эволюция разума, или бесконечные возможности человеческого мозга, основанные на распознавании образов» Рэй Курцвейл
Отличная новость для тех, кому не с кем поговорить. По прогнозам футуролога Рэя Курцвейла, уже через 25 лет искусственный интеллект будет развит настолько, что легко сможет заменить обычного человека. Так что на нового шефа можно будет пожаловаться не друзьям, а Алисе, Сири, и всем усовершенствованным изобретениям, которые придут им на смену.
Помимо прогнозов, Курцвейл в своей работе описывает процессы мышления и основные принципы работы мозга. Благодаря «Эволюции разума» вы узнаете много нового о способностях и особенностях своего мозга, поймете, какую роль он играет в определении вашей личности и кто на самом деле управляет вашими действиями — вы или загадочное серое вещество, о котором так много говорят, но так мало знают?
Кстати, Курцвейл чувствует, когда вы устаете читать о векторном квантовании, и на этих моментах добавляет в книгу поэзию и отрывки из Габриэля Гарсиа Маркеса.
«Илон Маск и поиск фантастического будущего» Эшли Ванс
Биография Илона Маска – самая светлая и жизнеутверждающая книга нашей подборки. Да, на первый взгляд, она была написана лишь для того, чтобы в очередной раз сообщить: «ты просто космос, Маск, ты просто космос!», но на самом деле в ней содержится гораздо более глубокая и важная мысль. И она не в том, что гадкий утенок превращается в лебедя, а тихий ботаник – в одного из самых успешных людей на Земле. Она в том, что, несмотря на все технические прогрессы, умные гаджеты, искусственные интеллекты, миром все еще правит человек и будущее именно за человеком.
И только в силах человека создать гениальные изобретения, которые отправят его на Луну, в силах человека проанализировать полученные данные и в его силах решить, что делать дальше. «Илон Маск» – книга о будущем. Но не только о всеобщем будущем, но и о будущем отдельного человека. Например, вашем. Распорядитесь им сами, и тогда о всех предсказаниях из предыдущих книг можно забыть.
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