О чём молчат моря? Российские учёные ищут лекарства в глубинах

Все уже наслышаны про омега-3, но выяснилось, что из отходов переработки этих рыб и из печени кальмара можно получить этаноламид докозагексаеновой кислоты (ЭА-ДГК или синаптамид).

Синамптамид — «родственник» омега-3 жирных кислот, которые очень полезны для нашего мозга: он уменьшает воспаление в нервной ткани, защищает нейроны от повреждений и помогает им лучше «общаться» друг с другом. Вещество это естественным образом синтезируется в организме млекопитающих, в том числе и человека, и играет важную роль в работе нервной системы.