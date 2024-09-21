Взрывы пейджеров — это ещё мелочи. Вот по-настоящему крутые диверсии спецслужб

Серия взрывов пейджеров среди членов движения Хезболлах стала, пожалуй, самой нетривиальной за последние десятилетия. Следом за этим пошли подрывы и другой радиотехники. Впечатляет даже не столько сам факт подрыва — такое проворачивали много где и давно — сколько численность пострадавших, счёт которых пошёл на многие тысячи.

Действительно, если это дело рук израильской разведки, от чего, в общем, они сами и не отрекаются, то речь идёт о филигранной диверсии. Особенно на фоне того, что Хезболлах — организация серьёзная, своя контрразведка там есть и противостоят они уже с Израилем очень давно — уже не первое поколение.

Сегодня вспомним пару других известных диверсий, до сих пор впечатляющих дерзостью и коварством задумки.

Месть за Мюнхен

Разумеется, сразу на ум приходят собственно сами израильтяне. Страна находится в окружении стран не только не очень стремящихся дружить, но и долгое время отрицавших право Израиля на существование вообще.

Даже в мирное время (хотя скорее стоит говорить об относительно мирном времени) происходили постоянные разборки спецслужб с лидерами тех или иных радикальных организации. Их много и интересных примеров там много, но остановимся на самом известном и самом долгом (почти 20 лет) — серии операций возмездия после теракта 1972 года на Мюнхенской олимпиаде.