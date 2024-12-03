Как пал Алеппо и почему Россия не помогла

Как пал Алеппо и почему Россия не помоглаИстория и предыстория
Словно мало напряженности в мире, как взял и разморозился конфликт в Сирии. Конечно, наивно было думать, что там всё стабильно на века, или что гражданская война закончилась. Казалось, что заморозка плавно перетечёт в мирное разрешение конфликта. Практика в очередной раз показывает, что конфликты не решаются мирным путём.
Мы коротко расскажем, что произошло, какие расклады были накануне, кто замешан и чего от всего этого стоит ждать. Мы понимаем, насколько это из наших широт выглядит сложно и запутанно, но попытаемся размотать этот клубок — коротко и по существу.
Пока был мир (относительный)
Предысторию войны рассказывать смысла нет — настолько события многочисленны и плотны. Нет смысла и перечислять стороны — группировки рождались, раскалывались или объединялись, вливались, переименовывались. Позиции сторон тоже не отличались стабильностью. Стороны делятся на политические, этнические и религиозные, от того вся история конфликта выглядит такой сложной со стороны.
После «арабской весны» 2011 года, в Сирию пришёл общий тренд на беспорядки и силовое сопротивление с целью свержения действующей власти. Режим Башара Асада не был светочем демократии, но был способен сохранять стабильность в разнообразной и противоречивой Сирийской Арабской Республике.
Стороны (интересующие в контексте событий)
- Главной силой в стране остаются лояльные Асаду правительственные войска и связанные парамилитарные группировки
Контролируют запад, юго-запад и, не полностью, анклавы и важные магистрали на юге и в центре страны
- Сирийские демократические силы (СДС, Рожава), осколок Свободной сирийской армии (ССА), ранее именовавшейся «оппозиция»
Против исламистов, союзники Асада, но скорее ситуативные. Их ядро — курдские отряды самообороны — также входят этнические отряды ассирийцев, про-турецкие туркмены-туркоманы, и другие осколки «сирийской оппозиции»
Контролируют центр, восток, местами вперемешку с сирийскими войсками. Частично контролируют север, преимущественно с курдским населением, вперемешку с оккупированными Турцией областями, населёнными тюркоязычными народами туркмен или туркоманов. Стратегическая цель — создание своего государства. Численность комбатантов — до 130 тысяч.
- Сирийская национальная армия (СНА) (террористическая организация, запрещена в России) — тоже оппозиция и осколок Свободной сирийской армии. Преимущественно отряды туркмен и арабов, действуют как прокси-силы Турции и базируются на оккупированных ею территориях.
Соответственно, держат север. Против как джихадистов, так и Асада. Численность комбатантов на 2019 год — 100 тысяч.
- Хайат Тахрир аш-Шам (террористическая организация, запрещённая в России).
На сегодня наиболее сильная и боеспособная группировка религиозных исламских радикалов (сунниты, салафиты). Контролирует северо-восток Сирии с крупным городом Идлиб.
В своё время сыграли важную роль в противостоянии с другими исламистами – филиалами Аль-каиды (террористическая организация, запрещённая в России) и остатками групп ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России).
Несмотря на то, что Турцией организация так же признана террористической, их войска, оккупировавшие значительную часть севера Сирии, действовали совместно с ними по добиванию остатков отрядов других исламистов.
В сирийской гражданской войне задействованы также и внешние силы:
- США, участвуют с 22 сентября 2014 года, в основном воздушными ударами.
Контролируют большую территорию на юге Сирии на границе с Ираком. Вместе с США присутствуют коалиционные силы, много иракских военных.
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Россия, участвует с 30 сентября 2015 года, преимущественно Воздушно-космическими силами (авиация и войска воздушно-космической обороны).
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Турция, открыто участвует с 2016 года, формально в коалиции с США, однако её войска находятся на севере и действуют самостоятельно.
Алеппо и его значение
Бои за Алеппо стали кульминацией конфликта и означали собой переход инициативы к правительственным силам.
Сам город считался «экономической столицей» Сирии. Со стратегической точки зрения его считали «дорогой на Дамаск», столицу Сирии. Хоть эти города расположены между собой не близко, Алеппо — важная транспортная развязка.
В любых конфликтах, подобных гражданской войне в Сирии, группировкам важно контролировать крупные города, так как это значительно влияет на их статус и политические позиции. Эта беда приключилась и с Алеппо — сначала оппозиционные группировки заняли около 40% города в 2012 году, а далее полем боя стали его же улицы.
Правительственные войска сумели удержать продвижение противника и даже отбить часть города, но восстановить контроль они не могли, пока на помощь не пришли российские ВКС. Сирийским войскам сначала удалось окружить город, а главное — отрезать силы оппозиции от линий снабжения со стороны Турции. А далее массивные бомбардировки и городские бои привели к переходу города под полный контроль в декабре 2016 года.
Несмотря на то, что вылазки боевиков в сторону Алеппо не прекращались, сил на захват города у них уже не было. В 2012 году оппозиция заходила на фоне общего коллапса, когда значительная часть армии или перешла на сторону оппозиции, или разбежалась. Теперь требовалась серьёзная военная операция, требующая сил и ресурсов.
За время боёв «силы оппозиции» дробились и плавно (а где и не плавно) перековывались в исламских радикалов, что было не редкостью в этой войне, как мы говорили ранее. Поэтому Россия и официальная Сирия подвергались многочисленным нападкам со стороны разного сорта международного сообщества.
По бумагам у них там была «оппозиция», но по факту, Алеппо ко времени наступления контролировали (около 20% города) группировка Фронт ан-Нусра или Джебхат Фатх аш-Шам (террористическая организация, запрещена в России) и отряды под колпаком ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).
Разумеется, из огромного города произошёл массовый отток населения, многие жители погибли, На начало 2017 года примерная численность составила около 1 миллиона 800 тысяч человек. Большая часть города была разрушена в ходе боев, обстрелов и бомбардировок. Однако в 2020-х годах мирная жизнь постепенно возвращалась в своё русло, город отстраивался, постепенно возвращались к работе предприятия, а население удвоилось.
Алеппо казался вполне себе устоявшимся если не тылом, то хотя бы надёжно контролируемым правительством городом.
Идлиб
Город Идлиб довольно небольшой даже по Сирийским меркам (160 тысяч на 2010 год), находится в 40 км к западу от Алеппо. Он стал некоей столицей северо-запада Сирии, который так и остался неподконтролен сирийским войскам.
Группировка Джебхат Фатх аш-Шам (террористическая организация, запрещена в России) в 2017 году объединилась с четырьмя другими исламскими группировками (перечислять не будем, я устал ставить плашки), в группировку Хайат Тахрир аш-Шам (террористическая организация, запрещена в России), которую дальше для простоты будем называть «исламская группировка» или «джихадисты». Другие нас в контексте событий мало интересуют.
Им подконтрольна территория северо-запада, именуемая обычно провинция Идлиб, населённая 4 миллионами человек. Собственно группировка джихадистов насчитывает от 6 до 15 тысяч человек на 2022 год, хотя на момент основания их оценивали в 50 тысяч. Впрочем, постоянные разборки группировок друг с другом, дезинформация, сложность идентификации кто комбатант, а кто нет — всё это мешает установить реальную численность.
Несмотря на радикализм, они формально сохраняют преданность идеям оппозиции. Террористами признаны далеко не везде, многие эксперты полагают, что финансирование направляется из Катара. Подконтрольное население в основном недовольно ими, считают бандитами, которые понатыкали КПП, похищают и казнят людей. Однако с 2021 года руководство вроде как взяло курс на стабилизацию и даже относительную веротерпимость, желая вернуть в провинцию бежавшее население.
С другими исламскими группировками эти джихадисты в конфликте, поэтому стали во многом ситуативными союзниками турецких сил и их туркменских прокси в регионах севера Сирии. Это не мешало американцам периодически бомбить Идлиб. Интересы России и Турции в этом месте тоже пересекались, и горячо, особенно в период ожесточенных боёв за Идлиб с 2015 по 2020 годы, что спровоцировало переговоры на высшем уровне.
Наступление
Руководство идлибских джихадистов ещё в мае 2023 года заявляло, что Алеппо — их ключевая цель в качестве «дороги на Дамаск». Силы группировки и боевая выучка возросли, поэтому дело должно было решиться через год-два.
С 2022 года идлибские джихадисты предпринимали многочисленные инфильтрации мелких отрядов в провинцию Алеппо, снайперские атаки и обстрелы. Сирийские, иранские (КСИР также является союзником Асада) и российские силы попадали в засады, или подвергались террористическим атакам.
27 ноября 2024 года джихадисты в союзе с про-турецкими группировками перешли в наступление, используя уже широко известную тактику ночных атак и глубоких рейдов мобильных групп. По старой же традиции сирийские войска подверглись панике и оказались не способны к координированному и уверенному сопротивлению, сдавая позиции, склады оружия и боеприпасов. Поэтому продвижение оказалось быстрым — за 10 часов были захвачены 20 городов и деревень.
К 29 ноября джихадисты с союзниками подошли к самому Алеппо и сходу заняли почти весь город (5 районов из 6) к 30 ноября. Параллельно было начато наступление на восток, в подконтрольные сирийской армии части провинции Идлиб. Всего к вечеру 30 ноября было захвачено 39 городов и других населённых пунктов.
С севера на стороне джихадистов подключились СНА (террористическая организация, запрещена в России) (напомним, в основном туркмены, лояльные Турции) — они продвинулись на юг и захватили город Тадеф, севернее Алеппо. 1 декабря заняли другой город, Телль-Рифаат, и окружили часть населённых пунктов подконтрольных СДС.
На фоне этого, части СДС (напомним, в основном курды, ассирийцы и часть оппозиции) смогли отбить часть Алеппо, его аэропорт (взлётные полосы имеют стратегическое значение) и пару городов в окрестностях. На сегодня в этой зоне СДС взяло на себя контроль сохранивших боеспособность правительственных сил, и осуществляет общее сдерживание джихадистов.
На юге Сирии группировки «оппозиции» также начали движение в сторону города Дараа. Были атакованы КПП сирийских войск, а их гарнизоны убиты.
Общий фон
Предварительная оценка неутешительная.
Как можно было проспать такое масштабное, и, как мы теперь видим, хорошо скоординированное наступление на большой части страны — вопрос риторический. Тем более, джихадисты не сильно скрывали свои планы, а их активности нарастали последние месяцы. Вероятно, вина тут в укоренившейся коррупции и разгильдяйстве на фоне затянувшего «относительного мира», который расслабил боеготовность сирийских войск.
Большинство экспертов склоняются винить Турцию, так как наступление предпринимаю лояльные им джихадисты и собственные турецкие прокси-силы. Официальная Анкара отрицает причастность и, наоборот, выступает с призывами мирного урегулирования. Хотя, с другой стороны, такая атака требует серьёзного снабжения и возникает много вопросов, откуда оно могло взяться.
Активизация идлибских джихадистов явно спровоцирована международной обстановкой. Россия проводит СВО на Украине, Иран занят разборками с Израилем, а на юге сирийская оппозиция вдохновилась ослаблением лояльной Асаду ливанской Хезболлы. Иран, широко присутствующий в Сирии в виде КСИР (корпуса стражей исламской революции, параллельная военная структура Ирана), ещё и сильно ослаблен израильскими атаками ранее. Всё это не могло не сказаться на боеспособности сирийской армии.
Боевики на 1 декабря 2024 г. заявили о продвижении к окрестностям крупного города Хама, что на полпути к Дамаску. Есть противоречивые слухи о том, что город отрезан от магистралей и окружен. Однако судя по независимым источникам, сирийским войскам удалось перегруппироваться и уже остановить стремительное продвижение.
Российские ВКС совместно с сирийскими ВВС уже наносят удары по подконтрольным боевикам территориям. Уже объявлено о подготовке контрнаступления в провинции Алеппо. Сообщения о военном перевороте в Дамаске в итоге не подтвердились и, по всей видимости, были частью информационной войны, чтобы усугубить павший моральный дух правительственных войск.
В целом, на сегодня можно судить о том, что джихадисты делали ставку на стремительность, наглость и нахрап, как ранее практиковали ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Тяжёлых вооружений у них нет или мало, поэтому после входа в дело российской и сирийской авиации, у развития наступления нет перспектив.
Однако, если радикалы успеют закрепиться в занятых городах, особенно в таком крупном как Алеппо, операции по их возвращению грозят перерасти в затяжные бои.