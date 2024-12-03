Как пал Алеппо и почему Россия не помогла

Словно мало напряженности в мире, как взял и разморозился конфликт в Сирии. Конечно, наивно было думать, что там всё стабильно на века, или что гражданская война закончилась. Казалось, что заморозка плавно перетечёт в мирное разрешение конфликта. Практика в очередной раз показывает, что конфликты не решаются мирным путём.

Мы коротко расскажем, что произошло, какие расклады были накануне, кто замешан и чего от всего этого стоит ждать. Мы понимаем, насколько это из наших широт выглядит сложно и запутанно, но попытаемся размотать этот клубок — коротко и по существу.

Пока был мир (относительный)

Предысторию войны рассказывать смысла нет — настолько события многочисленны и плотны. Нет смысла и перечислять стороны — группировки рождались, раскалывались или объединялись, вливались, переименовывались. Позиции сторон тоже не отличались стабильностью. Стороны делятся на политические, этнические и религиозные, от того вся история конфликта выглядит такой сложной со стороны.