Фотокаталитический бетон (название получил благодаря реакции фотокатализу) — это бетон, способный самостоятельно очищаться от плесени, пыли, бактерий, выхлопов автомобилей и тому подобное. Согласитесь, идея замечательная.

В перспективе даже экономически выгодная. Не нужно будет лишний раз выделять средства на очищение города, с точки зрения здоровья населения тоже идёт в плюс, люди перестанут дышать загрязнённой атмосферой, ну или хотя бы её станет меньше.

Даже производство такого чудо-бетона не потребует какого-то дорогого оборудования, просто взяли нужные реагенты и закинули в состав бетона. Но всегда есть какое-то «но". Цена на такой бетон будет намного выше. Всё-таки реагенты то стоят денег.

В России практически не встретить такого бетона. Как-то не пошёл он у нас. Но в США, Италии, Франции и других странах достаточно распространён. Ещё в 2000 году его использовали для постройки Церкви Дио-Падре-Мизерикордиозо.