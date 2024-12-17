Лучшие сервисы для подбора репетитора онлайн

Форма обучения также максимально вариативна: хочешь — занимайся дистанционно, хочешь — очно у педагога или у себя дома. Правда, у некоторых специалистов это влияет на ценник, и такая услуга обычно дороже: ездить в гости педагоги не любят — всё-таки тратить своё время на дорогу по 2 часа только в одну сторону в век информационных технологий не очень хочется. К тому же, занятия онлайн можно провести, даже если ученик и учитель находятся в разных городах, что расширяет потенциальный круг поиска.

Tutoronline

Можно сказать, первопроходец сервисов онлайн подбора репетиторов — появился аж в 2011 году. Как и у прошлого варианта, есть и приложение, и сайт, впрочем, кого этим сейчас удивишь? Утверждают, что «средний результат ЕГЭ наших учеников на 21 6алл выше среднего по стране». Такая точность цифр вызывает некоторые вопросики, но, возможно, они просто очень серьезно относятся к статистике, как знать.