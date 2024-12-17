Лучшие сервисы для подбора репетитора онлайн

Лучшие сервисы для подбора репетитора онлайнУчиться, учиться и ещё раз учиться!
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Первая любовь, лучшие друзья, простое и беззаботное время — у многих из нас остались довольно приятные воспоминания о школьной жизни. Впрочем, в каждой бочке мёда найдётся своя ложка дёгтя. Мало кому приятно вспомнить тот стресс из-за сдачи выпускных экзаменов. Современным детям повезло ещё меньше — им нужно сдавать суровый и беспощадный единый государственный экзамен, удачи им с этим.
Profi
Открывает наш список наверное самый разрекламированный сервис. Он, конечно, не является узкоспециализированной платформой именно для репетиторов — там можно найти помощника почти в любом направлении: учёба, психология, уборка, сантехника… С другой стороны, большинство анкет там принадлежит именно дипломированным учителям.
За компетентность педагогов можно не беспокоиться — во время регистрации они должны подтвердить свою квалификацию. Удобно настроен подбор наставника — можно просмотреть анкеты, которые предлагает сервис, или оформить индивидуальный заказ.
Форма обучения также максимально вариативна: хочешь — занимайся дистанционно, хочешь — очно у педагога или у себя дома. Правда, у некоторых специалистов это влияет на ценник, и такая услуга обычно дороже: ездить в гости педагоги не любят — всё-таки тратить своё время на дорогу по 2 часа только в одну сторону в век информационных технологий не очень хочется. К тому же, занятия онлайн можно провести, даже если ученик и учитель находятся в разных городах, что расширяет потенциальный круг поиска.
Tutoronline
Можно сказать, первопроходец сервисов онлайн подбора репетиторов — появился аж в 2011 году. Как и у прошлого варианта, есть и приложение, и сайт, впрочем, кого этим сейчас удивишь? Утверждают, что «средний результат ЕГЭ наших учеников на 21 6алл выше среднего по стране». Такая точность цифр вызывает некоторые вопросики, но, возможно, они просто очень серьезно относятся к статистике, как знать.
У сервиса есть удобный сайт с кучей отзывов благодарных клиентов, широкий выбор репетиторов, в том числе экспертов ЕГЭ, специалистов по подготовке к олимпиадам и даже кандидатов наук! Ещё один неоспоримый плюс — первое занятие проводится бесплатно, так вы сможете понять подходите ли вам репетитор.
Сам принцип подбора тоже довольно прост: заполняете форму, указываете там город, дисциплину, возраст ученика и предпочитаемое время, ждите, мы вам перезвоним. Дальше с вами свяжутся и помогут подобрать тьютора, или не помогут — тут можно сделать выбор и самостоятельно. Единственный минус — занятие проводятся исключительно в Skype. Кому-то этот мессенджер неудобен, а кому-то важно именно личное общение наставника с подопечным. В остальном, отличный сервис!
Ассоциация репетиторов
Наверное, крупнейшая образовательная база в России — ею пользуются более сотни тысяч квалифицированных сотрудников. Стоит заметить, что сервис максимально дружественный по отношению к клиентам — поиск специалистов для вас совершенно бесплатен, деньги они получают от репетитора за каждого найденного ученика.
К сожалению, есть и минусы. Из-за большого объёма заказов иногда случаются накладки — например, вы выбрали одного специалиста, а вам назначили другого. Конечно, такую ситуацию можно оспорить, но, тем не менее, неприятно.
По функционалу сервис максимально похож на свои аналоги: такой же подбор специалистов исходя из ваших пожеланий, формат занятий также любой, какой только захотите. Небольшая фишка — некоторые репетиторы записывают короткое видео о себе, которое позволит вам сложить предварительное мнение о будущем педагоге.
Авито
Авито оно и в Африке, и для репетиторов Авито. Сайт, который представляет собой глобальную на весь интернет-доску объявлений, естественно не смог пройти мимо такой востребованной услуги, как репетиторство.
Конечно, найти на Авито преподавателя немного сложнее, чем на специализированной платформе — хоть там и есть удобные фильтры, но вежливого менеджера, который предложит лучшие варианты для вашего отпрыска, всё-таки не завезли. Впрочем, если вы устали от назойливого обслуживания, то для вас это скорее плюс.
Есть и более очевидные достоинства — например, на платформе реально найти наставника за 300-500 рублей. В отличие от любого другого подобного сервиса, где средний ценник начинается от тысячи. Конечно, за такие деньги вы найдёте студента, а то и вообще другого школьника, но и среди них встречаются вполне себе хорошие специалисты.
Учиться, учиться и ещё раз учиться
В современном мире образование — это база, основа успешного старта в жизни. Эту истину понимают как родители, так и бизнесмены, поэтому рынок услуг готов предложить вам специалиста практически под любой запрос. Редкая дисциплина — не беда, научат хоть китайскому, хоть македонскому. С таким широким выбором сервисов можно найти репетитора под любой бюджет (в пределах разумного, конечно). Сами понимаете, что образование — это дорого, а хорошее ещё дороже.
Как бы то ни было, репетиторы действительно необходимы современным детям. Сейчас конкуренция за бюджетные места в ВУЗах переходит все мыслимые границы, а сколько бы ни стоил педагог, это всё равно обойдется дешевле платного высшего образования.