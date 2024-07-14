Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2024, 09:00
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Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели

Для автомобилистов с любовью
Для пассажиров общественного транспорта постоянно создают и внедряют новые технологические решения: узнать маршрут автобусов с точностью до минуты, онлайн пополнить проездной или узнать через телефон, какой вагон переполнен — всё это давно стало нормой жизни. А что для автомобилистов? Неужели им достанутся только приложения для оплаты парковок и штрафов? Мол, передвигаетесь в комфорте, и хватит с вас. Несмотря на то, что в больших городах активно продвигают повестку отказа от личного транспорта, водителей всё же не обделили. Для них тоже припасли электронные новинки, ну или активно их разрабатывают.
Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели
© Freepik
Поздравляем, но не от всей души

Поздравляем, но не от всей души

© pikabu.ru

Что популярно среди водителей

Первое что приходит в голову, помимо штрафов и парковок, — удобные агрегаторы для построения маршрута: не только навигаторы с «уморительной» звездной озвучкой, но и более специализированные штуки. Например MultiGO, в котором можно проложить дальний путь с учётом всех АЗС. Приложение не просто карта с бензоколонками,в нём подробно расписано: где, чем и за сколько можно заправиться, а также отзывы, ближайшие кафе, шиномонтаж и прочие полезности.

Иногда современные технологии бессильны

Иногда современные технологии бессильны

© joyreactor

Какие две беды есть у автолюбителей? Пробки, дороги, тех. обслуживание, цены на топливо? Ладно, их больше двух, но мы сейчас об эвакуации и радарах. Для всего этого тоже нашли решения. Что делать, если попали в аварийную ситуацию на дороге, особенно впервые? Стоите, паникуете, не зная куда деть своего железного коня? Да и услугами аварийных служб до этого скорее всего ни разу не пользовались (и даже номера их не знаете).

Выдохните и зайдите на Evakuator-Russia.ru (а лучше сразу добавьте сайт в закладки). Может сервис не выглядит суперлаконично и не имеет классного дизайна, зато есть номера всех эвакуационных служб разных регионов в одном месте (причём с отзывами и регулярными обновлениями).

Приложения для оповещений о камерах на дороге в представлениях не нуждаются, кому надо, тот знает. Только не путайте их с устройствами «антирадар», которые законом запрещены. Есть большая разница в принципах работы: устройства внаглую подавляют сигналы радаров и не дают получить данные о вашей машине. В приложениях же собрана информация, где расположены камеры на основе открытых источников. Но мы против лихачей на дорогах, просто всегда соблюдайте скоростной режим и будет вам счастье (и всем остальным тоже).

Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели
© Freepik

Безопасность превыше всего

Комфорт это, конечно, хорошо, но как обстоят дела с охраной жизни? Не хотим занудствовать, но это самый важный момент на дороге. Если не обеспечить безопасность, то никакие другие приложения и новшества не особо-то и нужны, поэтому современные технологии должны в первую очередь работать в этом направлении (особенно когда дураки на проезжей части появляются стабильно каждый год). У российских разработчиков имеются интересные задумки в этой области, а некоторые из них они даже успели воплотиться в жизнь. Ну а мы, для своего же блага, с ними сейчас познакомимся.

DriveSafely

Спящий водитель за рулём — одна из самых страшных ситуаций, которая может случиться на дороге. Лучше всего, конечно, всегда водить в ясном уме и бодром самочувствии, но мир наш не идеален, поэтому разработчики из ИТМО решили шофёров подстраховать и создали специальное приложение DriveSafely, которое не даст заснуть водителю. И нет, это не просто громкий будильник с противным криком утреннего петуха, всё намного интереснее.

Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели
© pikabu.ru

Сенсоры и камеры во время поездки следят за состоянием водителя и дают рекомендации. Параллельно с эим в облачном хранилище собирается информация, и с помощью ИИ составляется аналитика для каждого пользователя с учётом его стиля вождения. Индивидуальность — одна из главных фишек. Разработчики справедливо полагают, что манера вождения у людей разная, поэтому приложение изучит вас и подстроится.

Фиксируются следующие состояния:

  • Усталость
  • Невнимательность
  • Наличие пристегнутого ремня
  • Использование телефона
  • Прием пищи
  • Курение
  • Саботаж камеры

Если приложение заметит что-то странное в вашем состоянии, то оповестит и даст рекомендации. Оно никак не мешает работе других функций телефона и навигационной системе.

Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели
© master1305

ДТП прогноз

Иногда очень хочется отмотать время назад как в игре, исправить фатальную ошибку и ещё раз начать уровень (ну или хотя бы заранее получить предупреждение и обезопасить себя до точки невозврата). Если с перемещением во времени придётся губу закатать, то вот с оповещениями дела уже обстоят лучше. Меньше года назад в России придумали технологию, которая предсказывает ДТП в реальном времени (в рамках НТИ «Автонет)».

Основа как всегда наш любимый ИИ (а куда сейчас без него?). Принцип работы следующий: система оценивает поведение водителя и окружающие факторы, а затем делает выводы и предупреждает вас о возможной опасности. Например, если вы резко и в самый последний момент тормозите перед пешеходом, то баллов в копилку адекватного шофёра вам это не добавит. В отличие от предыдущего сервиса, который более-менее персонализирован, здесь уже оценивается общая картина на дороге.

Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели
© joyreactor

В идеале, приложение должно быть скачано у всех участников дорожного движения, чтобы видеть общую картину и оценить адекватность каждого водителя. Однако мы тут с вами не в розовых очках сидим и прекрасно понимаем, что на данный момент принудить каждого скачать подобную штуку невозможно. Об этом говорят и критики, некоторые воспринимают такие агрегаторы как ещё один способ слежки и категорически отвергают. Поэтому в качестве стимула создатели предлагают делать скидки на страховку. Порядочным водителям скрывать нечего!

Exodrive

Что-то среднее между двумя предыдущими приложениями, но немного с другими целями и принципом работы. Проект отлично подойдёт владельцем автопарков, которые не хотят тратить время на камикадзе за рулём. Информация на официальном сайте гласит следующее: «Система контроля фиксирует стиль вождения, географию поездок и оперативно информирует управляющего автопарком о случившемся ДТП». Ключевой отличие в самом подходе — тут уже не приложение и камеры, а отслеживания работы аккумулятора: на него устанавливают трекер, который фиксирует стиль вождения и аварийные ситуации.

Стартап Exodrive первые в России запатентовали изобретение под названием «Скоринг водителя» и «Первичное оповещение».

Анализ производится с помощью искусственного интеллекта и Big Data. Система оценки балльная, чем лучше водишь, тем выше балл (но мороженное и подольше погулять за хорошие оценки не предполагается, уж извините). Такой функционал будет полезен и при выяснении причин ДТП, или, например, для такси и каршерингов. Поможет изобретение и при расчёте индивидуальных тарифов и страховых счетов. Культурно водите и не попадаете часто в опасные ситуации? Ловите скидку и кредит доверия.

Социальная сеть для водителей

Не столько про безопасность, сколько про коммуникацию. Национальная технологическая инициатива разработали первую в стране социальную сеть для водителей «We Are Drivers». Идентификатор — гос. номер автомобиля.

В приложении видно всех зарегистрированных пользователей, которые находятся поблизости. Пообщаться с кем-то конкретным очень просто — нужно лишь навести камеру смартфона на номер автомобиля. Также есть отзывы и рейтинг на каждого пользователя данной сети. Если не хотите общаться, чтобы не отвлекаться во время движения, то можно закрыть доступ к сообщениям. Веб версия уже готова, а приложения для Android и iOS находятся на стадии разработки.

Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели
© Freepik

Главный вопрос — а зачем оно вообще нужно? Социальная сеть по принципу: мы все водители, едем рядом и давайте дружить? Смахивает на баловство или идею ради идеи, но создатели утверждают, что коммуникация на дороге важна и для безопасности: например, можно попросить о помощи, если резко попали в нештатную ситуацию.

Плюс система отзывов подскажет, к кому лучше обратиться. В теории звучит норм, но на практике много ли людей загорится такой идеей? И не станет ли это удобной площадкой для конфликтов? Одно дело выразить у себя в машине всё недовольство соседним водителем, а другое дело начать высказываться напрямую.

Заключение

Выходит, что автолюбители не так уж и обделены вниманием, но ситуация ещё далека от идеала. Что мы имеем на данный момент? Есть энтузиасты с мозгами и полезными идеями, есть разработки и уже частично готовые продукты, но с оговорками.

Во-первых, многие из проектов ещё сыроваты. Сама задумка может быть классной, но её конечная реализация нуждается в доработке. Во-вторых, по старой и недоброй классике не хватает средств и мощностей для реализации определённых проектов. Чему-то удаётся пробиться и получить хотя бы стартовый капитал, а что-то так и остаётся в стенах университетов и рамках несостоявшихся стартапов.

Спрос, как говорится, рождает предложение, поэтому для многих энтузиастов остаётся проблемой: а как донести важность своих разработок для водителей? Многие из представленных сегодня примеров связаны с безопасностью на дорогах, что круто и одобряемо, но при этом сами автовладельцы не так уж и рвутся к подобным новинкам.

Некоторых пугает перспектива оставлять свои данные, системы оценок и фиксация поведения на дороге. Вот вам и злая ирония, когда одни создают приложения для самоконтроля поведения на дороге, а другие скачивают агрегаторы, которые помогают избежать лишнего внимания и фиксации скорости.