Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели

Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не виделиДля автомобилистов с любовью
Что популярно среди водителей
Первое что приходит в голову, помимо штрафов и парковок, — удобные агрегаторы для построения маршрута: не только навигаторы с «уморительной» звездной озвучкой, но и более специализированные штуки. Например MultiGO, в котором можно проложить дальний путь с учётом всех АЗС. Приложение не просто карта с бензоколонками,в нём подробно расписано: где, чем и за сколько можно заправиться, а также отзывы, ближайшие кафе, шиномонтаж и прочие полезности.
Какие две беды есть у автолюбителей?
Пробки, дороги, тех. обслуживание, цены на топливо? Ладно, их больше двух, но мы сейчас об эвакуации и радарах. Для всего этого тоже нашли решения. Что делать, если попали в аварийную ситуацию на дороге, особенно впервые? Стоите, паникуете, не зная куда деть своего железного коня? Да и услугами аварийных служб до этого скорее всего ни разу не пользовались (и даже номера их не знаете).
Выдохните и зайдите на Evakuator-Russia.ru (а лучше сразу добавьте сайт в закладки). Может сервис не выглядит суперлаконично и не имеет классного дизайна, зато есть номера всех эвакуационных служб разных регионов в одном месте (причём с отзывами и регулярными обновлениями).
Приложения для оповещений о камерах на дороге в представлениях не нуждаются, кому надо, тот знает. Только не путайте их с устройствами «антирадар», которые законом запрещены. Есть большая разница в принципах работы: устройства внаглую подавляют сигналы радаров и не дают получить данные о вашей машине. В приложениях же собрана информация, где расположены камеры на основе открытых источников. Но мы против лихачей на дорогах, просто всегда соблюдайте скоростной режим и будет вам счастье (и всем остальным тоже).
Безопасность превыше всего
Комфорт это, конечно, хорошо, но как обстоят дела с охраной жизни? Не хотим занудствовать, но это самый важный момент на дороге. Если не обеспечить безопасность, то никакие другие приложения и новшества не особо-то и нужны, поэтому современные технологии должны в первую очередь работать в этом направлении (особенно когда дураки на проезжей части появляются стабильно каждый год). У российских разработчиков имеются интересные задумки в этой области, а некоторые из них они даже успели воплотиться в жизнь. Ну а мы, для своего же блага, с ними сейчас познакомимся.
DriveSafely
Спящий водитель за рулём — одна из самых страшных ситуаций, которая может случиться на дороге. Лучше всего, конечно, всегда водить в ясном уме и бодром самочувствии, но мир наш не идеален, поэтому разработчики из ИТМО решили шофёров подстраховать и создали специальное приложение DriveSafely, которое не даст заснуть водителю. И нет, это не просто громкий будильник с противным криком утреннего петуха, всё намного интереснее.
Сенсоры и камеры во время поездки следят за состоянием водителя и дают рекомендации. Параллельно с эим в облачном хранилище собирается информация, и с помощью ИИ составляется аналитика для каждого пользователя с учётом его стиля вождения. Индивидуальность — одна из главных фишек. Разработчики справедливо полагают, что манера вождения у людей разная, поэтому приложение изучит вас и подстроится.
Фиксируются следующие состояния:
- Усталость
- Невнимательность
- Наличие пристегнутого ремня
- Использование телефона
- Прием пищи
- Курение
- Саботаж камеры
Если приложение заметит что-то странное в вашем состоянии, то оповестит и даст рекомендации. Оно никак не мешает работе других функций телефона и навигационной системе.
ДТП прогноз
Иногда очень хочется отмотать время назад как в игре, исправить фатальную ошибку и ещё раз начать уровень (ну или хотя бы заранее получить предупреждение и обезопасить себя до точки невозврата). Если с перемещением во времени придётся губу закатать, то вот с оповещениями дела уже обстоят лучше. Меньше года назад в России придумали технологию, которая предсказывает ДТП в реальном времени (в рамках НТИ «Автонет)».
Основа как всегда наш любимый ИИ (а куда сейчас без него?). Принцип работы следующий: система оценивает поведение водителя и окружающие факторы, а затем делает выводы и предупреждает вас о возможной опасности. Например, если вы резко и в самый последний момент тормозите перед пешеходом, то баллов в копилку адекватного шофёра вам это не добавит. В отличие от предыдущего сервиса, который более-менее персонализирован, здесь уже оценивается общая картина на дороге.
В идеале, приложение должно быть скачано у всех участников дорожного движения, чтобы видеть общую картину и оценить адекватность каждого водителя. Однако мы тут с вами не в розовых очках сидим и прекрасно понимаем, что на данный момент принудить каждого скачать подобную штуку невозможно. Об этом говорят и критики, некоторые воспринимают такие агрегаторы как ещё один способ слежки и категорически отвергают. Поэтому в качестве стимула создатели предлагают делать скидки на страховку. Порядочным водителям скрывать нечего!
Exodrive
Что-то среднее между двумя предыдущими приложениями, но немного с другими целями и принципом работы. Проект отлично подойдёт владельцем автопарков, которые не хотят тратить время на камикадзе за рулём. Информация на официальном сайте гласит следующее: «Система контроля фиксирует стиль вождения, географию поездок и оперативно информирует управляющего автопарком о случившемся ДТП». Ключевой отличие в самом подходе — тут уже не приложение и камеры, а отслеживания работы аккумулятора: на него устанавливают трекер, который фиксирует стиль вождения и аварийные ситуации.
Стартап Exodrive первые в России запатентовали изобретение под названием «Скоринг водителя» и «Первичное оповещение».
Анализ производится с помощью искусственного интеллекта и Big Data. Система оценки балльная, чем лучше водишь, тем выше балл (но мороженное и подольше погулять за хорошие оценки не предполагается, уж извините). Такой функционал будет полезен и при выяснении причин ДТП, или, например, для такси и каршерингов. Поможет изобретение и при расчёте индивидуальных тарифов и страховых счетов. Культурно водите и не попадаете часто в опасные ситуации? Ловите скидку и кредит доверия.
Социальная сеть для водителей
Не столько про безопасность, сколько про коммуникацию. Национальная технологическая инициатива разработали первую в стране социальную сеть для водителей «We Are Drivers». Идентификатор — гос. номер автомобиля.
В приложении видно всех зарегистрированных пользователей, которые находятся поблизости. Пообщаться с кем-то конкретным очень просто — нужно лишь навести камеру смартфона на номер автомобиля. Также есть отзывы и рейтинг на каждого пользователя данной сети. Если не хотите общаться, чтобы не отвлекаться во время движения, то можно закрыть доступ к сообщениям. Веб версия уже готова, а приложения для Android и iOS находятся на стадии разработки.
Главный вопрос — а зачем оно вообще нужно? Социальная сеть по принципу: мы все водители, едем рядом и давайте дружить? Смахивает на баловство или идею ради идеи, но создатели утверждают, что коммуникация на дороге важна и для безопасности: например, можно попросить о помощи, если резко попали в нештатную ситуацию.
Плюс система отзывов подскажет, к кому лучше обратиться. В теории звучит норм, но на практике много ли людей загорится такой идеей? И не станет ли это удобной площадкой для конфликтов? Одно дело выразить у себя в машине всё недовольство соседним водителем, а другое дело начать высказываться напрямую.
Заключение
Выходит, что автолюбители не так уж и обделены вниманием, но ситуация ещё далека от идеала. Что мы имеем на данный момент? Есть энтузиасты с мозгами и полезными идеями, есть разработки и уже частично готовые продукты, но с оговорками.
Во-первых, многие из проектов ещё сыроваты. Сама задумка может быть классной, но её конечная реализация нуждается в доработке. Во-вторых, по старой и недоброй классике не хватает средств и мощностей для реализации определённых проектов. Чему-то удаётся пробиться и получить хотя бы стартовый капитал, а что-то так и остаётся в стенах университетов и рамках несостоявшихся стартапов.
Спрос, как говорится, рождает предложение, поэтому для многих энтузиастов остаётся проблемой: а как донести важность своих разработок для водителей? Многие из представленных сегодня примеров связаны с безопасностью на дорогах, что круто и одобряемо, но при этом сами автовладельцы не так уж и рвутся к подобным новинкам.
Некоторых пугает перспектива оставлять свои данные, системы оценок и фиксация поведения на дороге. Вот вам и злая ирония, когда одни создают приложения для самоконтроля поведения на дороге, а другие скачивают агрегаторы, которые помогают избежать лишнего внимания и фиксации скорости.