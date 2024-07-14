Вы не гоняйте, пацаны, вы ... ещё новые сервисы для водителей не видели

Какие две беды есть у автолюбителей? Пробки, дороги, тех. обслуживание, цены на топливо? Ладно, их больше двух, но мы сейчас об эвакуации и радарах. Для всего этого тоже нашли решения. Что делать, если попали в аварийную ситуацию на дороге, особенно впервые? Стоите, паникуете, не зная куда деть своего железного коня? Да и услугами аварийных служб до этого скорее всего ни разу не пользовались (и даже номера их не знаете).

Выдохните и зайдите на Evakuator-Russia.ru (а лучше сразу добавьте сайт в закладки). Может сервис не выглядит суперлаконично и не имеет классного дизайна, зато есть номера всех эвакуационных служб разных регионов в одном месте (причём с отзывами и регулярными обновлениями).