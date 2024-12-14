Эти сервисы улучшат любой отель и ресторан

Эти сервисы улучшат любой отель и ресторанУкрашение вашего бизнеса
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Не всё так просто в отеле Эль Рояль
Ресторанный и отельный бизнес — это не только вкусная еда и гостеприимство, но и жестокая конкуренция. Предприниматели сталкиваются с множеством трудностей и подводных камней, которые могут стать преградой на пути к успеху.
Трудностей и правда хватает — от бюрократических препон до человеческого фактора. У многих ресторанов даже нет чёткой концепции, которая делала бы их привлекательными в глазах посетителей. Однако, современные технологии и сервисы позволяют владельцам ресторанов и отелей избавиться от лишней рутины и сосредоточиться на творческом процессе. О таких сервисах мы сегодня и поговорим.
Сервисы для ресторанов
iiko
Первый сервис — iiko. Он очень популярен в России и не просто так. Что же он готов предложить?
Во-первых, сервис подходит для бизнеса любого масштаба — от маленькой кофейни до большой сети ресторанов. Все операции и движения товаров доступны в онлайн-режиме.
Также платформа поддерживает создание программ лояльности и работу с клиентами. Другими словами, оно позволяет ресторанам привлекать постоянных клиентов, предлагать им бонусы, акции и персонализированные предложения.
Есть тут и мобильные приложения, и онлайн-заказы — iiko интегрируется с системами доставки. А ещё в нём есть возможность организовать собственную доставку или работать с популярными платформами.
Не будем забывать и про облачные решения: iiko работает как в облаке, так и на локальных серверах, что позволяет гибко настроить систему под нужды каждого конкретного ресторана.
Ещё одно достоинство — функция планирования и управления персоналом: система помогает управлять графиком сотрудников, учитывать их рабочее время, а также вести расчёт заработной платы.
GBS.Market
В отличие от iiko, GBS.Market — более доступный вариант, который идеально подойдёт небольшим кофейням. Хотя набор функций здесь не так обширен, как у iiko, но и стоимость обслуживания значительно ниже — всего 349 рублей в месяц вместо 1295, а отчёты о продажах и выручке можно получать по почте.
Кроме того, у вас есть возможность бесплатно опробовать программу в течение 30 дней (без привязки карты).
«Трактиръ»
«Трактиръ» и iiko во многом схожи, однако есть и довольно существенные отличия:
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Масштаб. iiko больше подходит для среднего и крупного бизнеса, в то время как «Трактиръ» — для малого и среднего.
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Интеграция. iiko предлагает гибкие настройки и широкие возможности для кастомизации и интеграции с другими платформами, что отлично подходит крупным компаниям, которые хотят работать с большим числом контрагентов. «Трактиръ», напротив, попроще, что удобно для небольших предприятий — им такая навороченная кастомизация банально не нужна.
- Сложность. iiko предлагает всестороннюю техническую поддержку и обучение, в том числе обширные курсы и материалы. Если бизнесмен стремится досконально вникнуть во все тонкости процесса, оно конечно полезно, но сами понимаете, не всем это нужно. У «Трактира» тоже есть поддержка, но с меньшим акцентом на сложные курсы. Чем проще система — тем она доступнее..
Сервисы для отелей
«Эдельвейс»
Эта система управления отелем помогает легко бронировать номера, заселять гостей и управлять всем номерным фондом с помощью модулей «План», «Журнал» и «Отчеты». «Эдельвейс» поддерживает электронные ключи, упрощает контроль за работой горничных, подготовку комнат, а также организацию мероприятий.
Плюсы: понятный интерфейс, интеграция с другими системами, мобильное приложение. Минусы: нет пробного периода и информации о тарифах на сайте.
«Шелтер»
Этот сервис автоматизирует управление отелями, апартаментами и хостелами, который работает в трёх вариантах:
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Cloud: облачная система с автоматическим обновлением тарифов, посуточным и почасовым бронированием.
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Pro: система для крупных гостиниц и сетей с обширными функциями.
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Lite: для небольших отелей до 35 номеров.
Доступна бесплатная 14-дневная пробная версия. Из плюсов стоит отметить круглосуточную поддержку, обучение персонала, надёжность и быстроту.
AutoPortye
AutoPortye — отечественная PMS-система (автоматизированная система управления), которая заменяет заблокированные западные аналоги. Она упрощает управление номерами, интегрируется с популярными сервисами бронирования.
Функции: почасовая тарификация, авторасчёт, QR-коды для оплаты, регистрация в МВД, телеграм-бот, отчётность. Тариф: единый — 2450 руб./мес. с 2-месячным бесплатным периодом.
Плюсы: низкие комиссии, удобная настройка, прозрачный тариф. Минус — нет мобильного приложения.
С такими сервисами и работа спорится
Автоматизация — это мощный инструмент для отелей и ресторанов, который позволит не только повысить эффективность бизнеса, но и выделиться среди конкурентов за счёт улучшения сервиса. Разнообразие представленных систем позволяет каждому выбрать подходящее решение под свой масштаб и задачи. Эти сервисы помогают упростить повседневные операции, минимизировать ошибки и сосредоточиться на развитии и удовлетворении потребностей гостей.