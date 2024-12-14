Эти сервисы улучшат любой отель и ресторан

Трудностей и правда хватает — от бюрократических препон до человеческого фактора. У многих ресторанов даже нет чёткой концепции, которая делала бы их привлекательными в глазах посетителей. Однако, современные технологии и сервисы позволяют владельцам ресторанов и отелей избавиться от лишней рутины и сосредоточиться на творческом процессе. О таких сервисах мы сегодня и поговорим.

Сервисы для ресторанов

iiko

Первый сервис — iiko. Он очень популярен в России и не просто так. Что же он готов предложить?