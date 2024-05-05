Улитки, гекконы и мыши в космосе: как российские учёные обеспечивают им комфорт на орбите

Представьте себе: бескрайний космос, холодная пустота, и где-то там, на орбите Земли, летит космическая лаборатория «Бион-М» № 2. Внутри неё не космонавты, а… мыши, гекконы, улитки, растения и даже микроорганизмы.

Эти смелые ребята (даже если их не спрашивали) участвуют в важных научных экспериментах и помогают учёным понять, как живые организмы реагируют на условия космоса.

Но как обеспечить комфортные условия для таких разных пассажиров? Ведь одним нужна прохлада, другим — тепло, а третьим — особая питательная среда. Именно тут на сцену выходит разработка российских учёных — уникальный космический «климат-контроль» под названием «Сигма-2».