Возможно ли управлять техникой силой мысли?

Будущее уже здесь

Кажется, человечество приближается к тому этапу технологического развития, когда фантастика, такая как «Терминатор» и «Железный человек», становится реальностью. Посудите сами: Илон Маск уже на весь мир объявил об успешном вживлении своего чипа в мозг человека, а биомеханическими протезами сейчас уже никого не удивишь.

Кто-то видит в нейротехнологиях угрозу: якобы, злобные корпорации будут управлять нами напрямую, благодаря подключенному к мозгу чипу. Да, к сожалению, хватает в России таких людей, которые верят в плоскую землю, облучение от 5G, вред от вакцинации и зловещие чипы — объяснять что-то бесполезно, никакие аргументы не способны разбить эту железобетонную убеждённость.