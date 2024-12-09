Возможно ли управлять техникой силой мысли?Последние новости из мира нейротехнологий
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Будущее уже здесь
Кажется, человечество приближается к тому этапу технологического развития, когда фантастика, такая как «Терминатор» и «Железный человек», становится реальностью. Посудите сами: Илон Маск уже на весь мир объявил об успешном вживлении своего чипа в мозг человека, а биомеханическими протезами сейчас уже никого не удивишь.
Кто-то видит в нейротехнологиях угрозу: якобы, злобные корпорации будут управлять нами напрямую, благодаря подключенному к мозгу чипу. Да, к сожалению, хватает в России таких людей, которые верят в плоскую землю, облучение от 5G, вред от вакцинации и зловещие чипы — объяснять что-то бесполезно, никакие аргументы не способны разбить эту железобетонную убеждённость.
На самом деле, нейротехнологии могут значительно улучшить нашу жизнь. Например, на СВО некоторые бойцы теряют конечности, а бионические протезы, которые управляются сигналами из мозга, могут хотя бы частично заменить утраченные части тела.
Когда мы говорим о нейротехнологиях, то всем на ум сразу приходит «Neuralink» Маска, но на самом деле, Илон не единственный, кто развивает эту сферу, хотя и очень грамотно пиарится. В России и остальном мире есть свои интересные разработки, о которых сегодня мы и поговорим.
BrainGate
Проект BrainGate из США — одна из самых передовых разработок в области нейроинтерфейсов. Он предназначен для помощи людям, которые не могут двигаться из-за паралича или других заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС).
В мозг пациента вживляется маленький чип, который «считывает» электрические сигналы, когда человек думает о каком-то движении. Эти сигналы передаются на компьютер или роботизированное устройство, которое исполняет желаемое действие. Например, человек может просто подумать о движении рукой, и роботизированная рука выполнит это движение.
Главное преимущество BrainGate в том, что он позволяет людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций снова взаимодействовать с внешним миром — например, печатать на компьютере, управлять техникой или пользоваться интернетом буквально силой мысли.
HAL (Япония)
HAL (Hybrid Assistive Limb) — высокотехнологичный экзоскелет, который разработала японская компания Cyberdyne. Уникален он тем, что помогает людям с параличом нижних конечностей снова ходить. Как это работает? HAL «считывает» слабые биосигналы, которые мозг посылает мышцам, даже если сами они двигаться не могут, затем эти сигналы поступают на экзоскелет, который поддерживает и усиливает движения ног.
Технология особенно полезна пациентам, которые перенесли инсульт или травмы спинного мозга. Благодаря HAL, люди могут заново учиться ходить и восстанавливать свои двигательные функции. Экзоскелет активно используется в медицинских центрах для реабилитации, помогает ускорить выздоровление и вернуть пациентам самостоятельность.
Отечественные разработки
В России нейротехнологии и нейроинтерфейсы стремительно развиваются, и вот несколько ярких примеров российских разработок, которые звучат как фантастика, но они уже становятся реальностью.
Проект «Нейронет»
В рамках программы «Нейронет», которая поддерживается государством, учёные работают над созданием интерфейсов — они связывают мозг человека с машинами. Это значит, что в будущем, вероятно, можно будет управлять компьютерами, автомобилями и даже роботами с помощью силы мысли!
Важная часть этого проекта — технологии, которые помогают людям с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к жизни, например, управлять протезами или экзоскелетами. Одно из направлений — реабилитация после тяжёлых травм или заболеваний.
ExoAtlet — российский экзоскелет
Это поистине великое изобретение, которое помогает людям снова научиться ходить после травм или инсультов. ExoAtlet считывает сигналы нервной системы и усиливает движения человека. Если человек не может двигаться из-за паралича этот костюм вернёт ему такую возможность. Он уже используется в реабилитационных центрах не только в России, но и за рубежом. Это отличное подспорье людям, которые потеряли возможность передвигаться самостоятельно.
«Моторика» — бионические протезы рук
Компания «Моторика» занимается созданием ультрасовременных протезов, которыми можно управлять с помощью мозга. Это не просто механические руки, а настоящие гаджеты будущего. Они подключаются к нервной системе, и таким образом человек снова может управлять рукой, пусть и искусственной. А самое интересное, что такие протезы можно настраивать, добавлять фишки вроде подсветки или сенсоров, чтобы сделать их максимально функциональными и удобными.
Нейроинтерфейсы для реабилитации
Учёные из различных российских НИИ разрабатывают нейроинтерфейсы, которые помогают восстанавливать двигательные функции у людей с повреждённой нервной системой. Например, если у человека был инсульт, такие системы помогут ему заново научиться управлять своими конечностями. Технологии базируются на способности мозга к восстановлению и «учат» его заново взаимодействовать с мышцами через электрические сигналы.
Подведём итог
Нейротехнологии — это не просто фантазии из фильмов, а реальность, которая уже сегодня помогает людям восстанавливать здоровье. Это даёт надежду тем, кто потерял возможность двигаться, и открывает путь к будущему, где управление техникой или роботами одной лишь силой мысли может стать повседневной частью жизни.
Россия активно развивает эти технологии, и у нас уже есть свои достижения: от экзоскелетов до бионических протезов, которыми можно управлять мыслями. Важно понимать, что нейротехнологии — это не про контроль над людьми, как думают некоторые скептики, а про то, чтобы сделать нашу жизнь лучше и проще. Так что можно с уверенностью сказать: будущее наступает прямо сейчас, и оно выглядит впечатляюще!