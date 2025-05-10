Как учёные заперли свет и не сошли с ума: сингулярность, которую не ждал даже Стивен Хокинг

Представьте себе мир, где свет становится инструментом для прорывов. Так вот, наши учёные вместе с коллегами из Китая и Европы, похоже, приблизились к этому.

Они сумели создать новый вид оптической сингулярности — исключительные связанные состояния в континууме — и обещают, что на этой основе будут создаваться крутейшие датчики для медицины, оптические транзисторы и даже переключатели для будущего интернета.

Звучит сложно, но давайте попробуем разобраться.

Что такое оптическая сингулярность?

Для начала разберёмся, что же такое сингулярность. Обычно, если слышишь это слово, сразу вспоминается чёрная дыра, где законы физики как будто перестают работать, а математические формулы стремятся к бесконечности. Но в мире оптики история совсем другая.