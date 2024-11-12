Космические угрозы ближе, чем мы думали

Ну, скажите честно, часто ли вы смотрите на ночное небо и гадаете, не упадет ли вам на голову какой-нибудь космический камушек? Скорее всего, нет. У нас и без того забот хватает: работа, дом, пробки... А вся эта космическая романтика с метеоритами, спорами бактерий, которые скитаются по галактике — так, блажь для учёных, которым заняться больше нечем.

Или всё же нет? На самом деле метеориты хранят информацию о тайнах Вселенной. Они способны рассказать нам о бурных событиях, которые происходили миллиарды лет назад, о зарождении Солнечной системы, а возможно, и о существовании внеземной жизни.

Давайте всё-таки попробуем разобраться, что же такого интересного нашли учёные в этих камнях с неба.

Типы метеоритов

Для начала стоит отметить, что не все метеориты одинаковы. В зависимости от состава метеориты делятся на три основные группы: каменные, железные и железокаменные.