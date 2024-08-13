Не слежкой единой: внедрение искусственного интеллекта в России

Медицина

Ключевое преимущество ИИ в медицине — его скорость работы с информацией. Обычному человеку пришлось бы не один день разбираться в анализах пациентов, а у компьютера это занимает буквально несколько секунд. Благодаря этому, можно даже выявить заболевание по одним только медкартам!

Именно это и получилось у специалистов Лаборатории искусственного интеллекта Сбера и Министерства здравоохранения Сахалинской области. Они разработали искусственный интеллект, который способен прогнозировать возникновение злокачественных опухолей у пациентов на основе данных их электронных медкарт.

Сберовский ИИ обработал более 100 тыс. медкарт и дал прогноз возникновения злокачественных новообразований на 2022 год. Когда же эти прогнозы проверили, то выяснилось, что искусственный интеллект не ошибся — у многих из тех, кого он продиагностировал, действительно появились злокачественные новообразования. Лечение онкологии на поздних стадиях — процесс непростой и дорогостоящий, разработка же сможет помочь выявить онкозаболевание на ранней стадии.