Не слежкой единой: внедрение искусственного интеллекта в России

Не слежкой единой: внедрение искусственного интеллекта в РоссииПолезный российский Скайнет
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Искусственный интеллект (ИИ) — технология, которая позволяет поручить какую-либо работу компьютерным алгоритмам (с чем человеку было бы тяжело справиться). С помощью ИИ можно генерировать изображения и музыку, а также анализировать большие объемы данных, например, моделировать болезни, чтобы увидеть их возможное влияние на организм человека и т.д.
Алан Тьюринг 1950 году в своей работе «Вычислительные машины и разум» рассматривал вероятность того, могут ли машины мыслить. В ней Тьюринг впервые ввел термин искусственный интеллект и представил его как теоретическую и философскую концепцию.
ИИ использует алгоритмы, которые позволяют компьютеру обрабатывать большие объёмы данных и находить в них закономерности. На основе этих закономерностей он может делать выводы, предсказывать события или принимать решения — как и наш мозг. Он хранит большое количество информации, анализирует и делает тот или иной вывод. Чтобы лучше понять, давайте разберём, как же работает ИИ.
Как работает искусственный интеллект
Возьмём простой пример ИИ — определение спама в электронной почте, который состоит из таких вот элементов:
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Сбор данных. Как и человеку, искусственному интеллекту нужно на чём-то учиться, поэтому в начале необходимо подготовить разнообразные примеры электронных писем.
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Обработка данных. Затем письма нужно распределить, т.е. отделить «спам» от простой рабочей корреспонденции.
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Обучение. На этом этапе система анализирует «спам-письма» и выявляет закономерности, чтобы в дальнейшем сортировать поступающую почту.
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Тестирование и настройка. Пришло время проверить эффективность системы, и если она не работает как положено, то ее алгоритмы корректируют и улучшают.
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Выполнение задачи. Теперь продуктом можно пользоваться — в нашем случае сортировать письма в почтовом ящике.
Не стоит путать искусственный интеллект и нейросеть. ИИ - это общий термин всей области, как биология или химия. Нейросети — один из элементов искусственного интеллекта, который используется для обработки сложных баз данных.
И всё же, как искусственный интеллект помогает сделать нашу жизнь лучше и совершать новые открытия?
Россия и искусственный интеллект
Пищевая промышленность.
Нашёл свое применение ИИ у поваров — с его помощью они придумывают новые рецепты, сортируют ингредиенты, следят за качеством продукции. Например, Россельхознадзор начал применять искусственный интеллект в контрольно-надзорной деятельности: технологии помогают выявлять нарушения и прогнозировать пищевые отравления.
Для аналитики Россельхознадзор использовал около 30 моделей искусственного интеллекта. С помощью информационных систем сотрудники Россельхознадзора собирали различную информацию о предприятиях и делали выводы: где и какой продукт может отравить людей, а также находили потенциальные нарушения у самих производителей.
Наш искусственный интеллект спрогнозировал, где будут пищевые отправления — в каких регионах больше. Каким образом? А мы просто проанализировали количество предприятий, зарегистрированных Роспотребнадзором, количество предприятий, зарегистрированных налоговой службой в этом регионе и количество предприятий, которые зарегистрированы в нашей электронной системе «ВетИС».
За период с января по август 2023 года инспекторы Россельхознадзора вручную выявили около 16,2 тыс. нарушений. В сентябре же они начали использовать для анализа данных ИИ — в результате, за следующие 7 месяцев было обнаружено 218 тыс. нарушений. Разница, так сказать, налицо.
Медицина
Ключевое преимущество ИИ в медицине — его скорость работы с информацией. Обычному человеку пришлось бы не один день разбираться в анализах пациентов, а у компьютера это занимает буквально несколько секунд. Благодаря этому, можно даже выявить заболевание по одним только медкартам!
Именно это и получилось у специалистов Лаборатории искусственного интеллекта Сбера и Министерства здравоохранения Сахалинской области. Они разработали искусственный интеллект, который способен прогнозировать возникновение злокачественных опухолей у пациентов на основе данных их электронных медкарт.
Сберовский ИИ обработал более 100 тыс. медкарт и дал прогноз возникновения злокачественных новообразований на 2022 год. Когда же эти прогнозы проверили, то выяснилось, что искусственный интеллект не ошибся — у многих из тех, кого он продиагностировал, действительно появились злокачественные новообразования. Лечение онкологии на поздних стадиях — процесс непростой и дорогостоящий, разработка же сможет помочь выявить онкозаболевание на ранней стадии.
Результаты нашего пилотного эксперимента на Сахалине в рамках проекта по трансформации Сахалинской области «Остров технологий» — отличный пример того, как технологии искусственного интеллекта могут помогать врачам и увеличить эффективность системы здравоохранения. На основе этой технологии можно будет выстроить принципиально новую и более точную методику диспансеризации. Сбер продолжит развивать это фокусное для нас направление, и я верю, что в партнёрстве с Минздравом региона мы уже в ближайшей перспективе перейдём от исследований к реальным внедрениям.
А в Москве ещё используют ИИ для анализ медицинских изображений: КТ, МРТ, рентгеновских снимков и маммограмм: компьютерные алгоритмы находят патологии уже по 21 клиническому направлению.
Нейросети помогают врачам определять на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, рака молочной железы, грыж позвоночника, артроза, плоскостопия и других заболеваний.
Работает алгоритм так: отмечает цветовыми подсказками зоны возможных патологий и ранжируют их по степени вероятности. Окончательный диагноз в любом случае ставит врач, но с помощью технологий сделать это можно гораздо быстрее и точнее.
Строительство
Пригодится искусственный интеллект и на стройке: с его помощью гораздо проще просчитывать риски и оптимизировать строительные процессы. Подобные технологии повышают и безопасность, потому что позволяют отслеживать и анализировать события в реальном времени. А использование ИИ на этапах проектирования поможет архитекторам принимать более эффективные решения.
Благодаря искусственному интеллекту, стройка сможет стать на 10–15% дешевле и на 15-30% . Да и сами строители смогут точнее рассчитывать свои силы и меньше отклоняться от сроков.
Уже сейчас существует более 3000 российских IT-решений для стройки. При этом компании объединяют усилия и предоставляют пользователям обширный функционал. Российская платформа Pragmacore объединилась с сервисами Vampodryad (маркетплейс техники для стройки), Cynteka (сервис автоматизации закупок и снабжения), Tangl (платформа для автоматизированной работы с данными BIM-модели) и Transbaza (сервис найма строительной техники). Такая вот дружба сервисов ускорит постройку домов, оптимизирует расход материалов и даст нам более качественный результат.
Наука и совет
Незаменим искусственный интеллект и в учёной среде: он эффективно анализирует и обрабатывает данные в самых разных областях.
России создали особый научный совет, в который вошли ведущие представители российской науки в области искусственного интеллекта: научные руководители, ученики которых публиковались на ведущих мировых научных конференциях в области ИИ, и те, кто участвовал в разных проектах в этой же сфере.
Цель научного совета — помочь той части научного сообщества, которая использует ИИ: они будут курировать проекты в этой области. Помимо этого, организация выступит переговорщиком: поспособствует диалогу между бизнесом и учёными и развитию международного сотрудничества.
Так что в итоге?
Говорить об этом можно ещё долго, но вывод банален: искусственный интеллект дарит человечеству колоссальные возможности: способность быстро обрабатывать информацию применима почти в любой отрасли. И хотя на ум сразу приходит сценарий, в котором ИИ по сути уничтожает цивилизацию (всё благодаря массовой культуре), нельзя отрицать, что он уже позволил нам продвинуться далёко вперед в познании неизведанного.