Случайно создал главного конкурента Windows: история Линуса Торвальдса

Уже после армии (в финляндии с этим гораздо строже, чем у нас, кстати) Линус поступает в университет на курс “C и Unix”. Для тех, кто не в курсе: C — один из популярнейших языков программирования (позже переродился в С++, а затем в C#), а Unix — операционная система, практически полностью написанная на C.

Примерно в это время ему в руки попалась книга профессора из Амстердама по имени Эндрю Таненбаум. Книга называлась «Проектирование и реализация операционных систем» и в ней Таненбаум рассказывал о собственной ОС Minix, которая была создана для обучения студентов Unix. Minix была крайне нетребовательной и запускалась даже на очень слабых компьютерах, которые себе могли позволить студенты.