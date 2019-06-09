Случайно создал главного конкурента Windows: история Линуса Торвальдса

К сожалению, на свой Sinclair QL Линус поставить Minix не мог, поэтому начал возиться с ней только после покупки PC в 1991 году. Сначала он просто дорабатывал Minix — ведь, она была сильно урезанной. Причём, использовал не только свои наработки, но и австралийского хакера Брюса Эванса.

Фактически, Линус создавал свою ОС ориентируясь, в первую очередь, на собственные задачи. Например, его не устраивала реализация терминала в Minix. Но терминал был ему постоянно нужен — для связи с компьютером в университете. Он стал писать свою версию терминала, но не используя функции ОС Minix, а обращаясь непосредственно к процессору х386. В таком виде терминал практически не зависел от ОС.

Затем были драйверы дисковода и файловой системы — для скачивания и закачивания файлов. Линус делал свои программы совместимыми с Minix, но, как я уже сказал, старался работать на “нижнем” уровне — на уровне процессора. Поэтому спустя какое-то время у него в руках оказалась, по сути, собственная операционная система.

Причём. Всё время доработки Minix он регулярно консультировался с другими программистами на тематических форумах, и по вопросам, которые он там задавал, заинтересованное сообщество уже начало подозревать, что, по сути, разрабатывается новая ОС. Хотя, конечно, тогда всё это рассматривалось исключительно в учебно-познавательных целях и о мировом успехе никто не думал.

Linux выходит в свет

Днём рождения Linux можно считать 17 сентября 1991 года — именно тогда появилась первая доступная сторонним пользователям сборка Linux. Вообще, Линус не очень хотел называть ОС в честь себя. Сам он выбрал название Freax (от слова “freaks” — фрики, чудики, уроды). Но это название не понравилось Ари Лемке — преподавателю Линуса, который и разместил ОС на файлом сервере (FTP) института. Ари создал каталог с операционкой и назвал его Linux.

Теперь Linux могли опробовать все желающие. Никакой раскрутки особо не было — Торвальдс просто отправил знакомым и малознакомым хакерам по всему миру приглашение попробовать его новую операционную систему.