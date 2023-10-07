Гибель Юрия Гагарина: правда и вымысел

Гибель Юрия Гагарина: правда и вымыселСпустя 55 лет с момента гибели первого космонавта раскрыли фото с места происшествия
Имя Юрия Алексеевича Гагарина тесно связано с мифами и загадками, касающимися его трагической гибели. Вероятно, многие из нас слышали о загадочных обстоятельствах этого события. Подобные мифы создают тайну и придают еще больший драматизм происшествию. Но важны ли эти легенды? Почему нам следует разобраться в правде о смерти Гагарина?
Юрий Гагарин — имя, ставшее символом завоевания космоса. Этот смелый космонавт в апреле 1961 года впервые в истории человечества покорил космическое пространство, облетев Землю на корабле «Восток-1». Его подвиг оставил неизгладимый след в истории и сделал его легендой.
Однако, имя Гагарина всегда было окутано мифами и загадками. Некоторые из них звучат вполне правдоподобно, иные же просто поражают своей фантастичностью. Не стала исключением и трагедия, повлекшая его смерть.
Изучение темы предоставляет нам возможность взглянуть на историю не только как на набор фактов, но и как на сложное плетение событий, человеческих судеб и роковых решений. Разгадывание мифов вокруг смерти Гагарина помогает нам понять, как формируются легенды, и насколько важно сохранять историческую правду.
Первые мифы
Первые мифы о смерти Юрия Гагарина начали распространяться сразу после катастрофы, случившейся 27 марта 1968 года. Как следует из официальной версии, Гагарин погиб во время тренировочного полета на истребителе МиГ-15. Но сразу же после этой информации начали появляться различные слухи и догадки.
Один из первых мифов связывал гибель Гагарина с долгосрочными последствиями космических полётов. Говорили, что после посадки корабля «Восток-1» , он столкнулся с серьёзными заболеваниями и проблемами со здоровьем, которые, по слухам, привели к его смерти.
Впрочем, подобное мнение находит подтверждение в заболеваниях, которые Гагарин действительно пережил после космического полёта.
Ещё одной распространенной версией было предположение, что Гагарин погиб при загадочных обстоятельствах, скрываемых правительством. Иными словами, его смерть могла бы быть даже результатом заговора. Это вызвало бурные спекуляции о том, почему правительство стремилось скрыть истинные обстоятельства гибели.
Есть и откровенно бредовые идеи: якобы Гагарин с Серёгиным перед полётом выпили по стакану водки. Это сразу же опровергается официальным расследованием — алкоголь в крови пилотов обнаружен не был.
Кто-то говорил, что Гагарин повздорил с руководством СССР, и после этого власти инсценировали его смерть и запихали в психушку, сделав пластическую операцию.
Ещё утверждали, что Юрий погиб несколькими днями ранее, и виной всему «лунная гонка»: он испытывал в ходе лунной программы Л1 «Зонд-4».
А кто-то и вовсе приплетает сюда НЛО или ещё какие-то мистические события.
Впрочем, как бы красочно эти мифы не звучали, важно понимать, что они базируются на недостаточных данных, обычно и вовсе на слухах и домыслах. Расследования и экспертные оценки, проведённые в последующие годы, позволили опровергнуть большинство из них.
Официальная версия событий
Для того чтобы разобраться в мифах о смерти космонавта, необходимо вернуться к официальной версии событий. По данным расследования, 27 марта 1968 года Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серёгин выполняли тренировочный полет на МиГ-15.
Самолёт поднялся в воздух с военного аэродрома Чкаловский в 10 часов 19 минут. После 11 минут полёта Гагарин сообщил о завершении тренировочных манёвров и получил разрешение на возвращение на аэродром.
Через минуту после этого, летя со скоростью 700 км/час и под углом 50 градусов, самолёт столкнулся с землёй в трёх километрах от деревни Новосёлово во Владимирской области.
Государственная комиссия пришла к следующим выводам: из-за изменений в воздушной обстановке во время полёта (детали не были уточнены), экипаж совершил резкий манёвр и вошёл в штопор. Несмотря на усилия лётчиков по восстановлению горизонтального полёта, самолёт столкнулся с землей, оба члена экипажа погибли.
Также по результатам расследования было установлено, что до момента удара о землю самолёт находился в исправном состоянии. К сожалению, на борту МиГ-15 отсутствовал чёрный ящик, который помог бы выявить причины катастрофы.
В числе предположений о причинах аварии были: столкновение самолёта с шаром-зондом или птицей, разрушение фонарей кабины в полёте, а также опасное сближение с другим воздушным судном. Однако правительственная комиссия не смогла подтвердить ни одну из этих версий.
Версия Леонова и не только
В 2003 году на пресс-конференции, приуроченной к годовщине смерти Гагарина, космонавт Алексей Леонов рассказал свою версию случившегося.
По его мнению, учебный МиГ оказался в вихревом следе пролетевшего рядом сверхзвукового Су-15.
Но Леонов подчеркнул, что обещал не раскрывать имени лётчика, чьи действия, согласно его версии, привели к трагедии, повлекшей смерть обоих пилотов.
Двадцать лет я боролся, чтобы рассказать правду. В официальном заключении писали, что самолет Гагарина и Серегина совершил резкий маневр, связанный с отворотом, вошел в штопор и столкнулся с землей. Бред! Все было по-другому: 27 марта 1968 года в этом же районе несанкционированно оказался другой самолет, Су-15. Летчик нарушил режим, спустился до высоты 450 метров — я это знаю, так как беседовал со свидетелями. На форсаже на расстоянии 10-15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолет, вогнав в штопор, вернее в глубокую спираль, на скорости 750 километров в час
Так кто же был пилотом того Су-15? Здесь нет никакой тайны. Лётчик ЛИИ им. М.М. Громова, профессор Арсений Дмитриевич Миронов, в своем открытом письме Леонову утверждает, что 27 марта 1968 года в ЛИИ прошли полёты двух самолётов Су-15.
Первый выполнил заслуженный лётчик-испытатель Аркадий Павлович Богородский, протестировавший новый двигатель на высоте 18 000 метров.
Второй полёт совершил заслуженный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Александр Александрович Щербаков, на высоте 14 000 метров.
Детальный анализ хронометража показал, что Богородский приземлился, когда Гагарин только начал подниматься ввысь. С другой стороны, Щербаков поднялся в воздух уже после катастрофы самолёта Юрия Алексеевича.
Таким образом, оба полёта Су-15 в принципе не могли повлиять на полёт учебного МиГ-15. Также версию Леонова опровергает заслуженный лётчик-испытатель и Герой Советского Союза Степан Анастасович Микоян.
В своих мемуарах он высказал сомнения в том, что самолёт Гагарина и Серёгина встал в штопор из-за вихревого следа другого воздушного судна. Согласно Микояну, после авиакатастрофы в ЛИИ им. М.М. Громова были проведены специальные испытания аналогичного МиГ-15 с подвесными баками. Они показали, что попадание этого самолёта в воздушную струю не приводит к потере управления и падению в штопор.
Наиболее вероятной причиной катастрофы, по его мнению, могло быть уклонение от метеорологического зонда или даже столкновение с ним. Впрочем, зонд тоже не нашли. Хотя это не значит, что его не могло быть — зонды в том районе действительно запускали.
Версию с зондом можно подтвердить следующим образом: приборы зафиксировали отрицательное изменение давления в кабине учебного МиГ-15, что могло быть вызвано разгерметизацией воздушной обстановки внутри кабины. Кроме того, на месте крушения самолёта было обнаружено всего 38% остекления фонарей кабины, что указывает на возможное разрушение этих деталей еще во время полёта.
Интересна ещё гипотеза лётчика-аса Николая Кузнецова. В его книге «Правда о гибели Гагарина» (1994) он предположил, что во время полёта у Серёгина мог произойти острый сердечный приступ, который привёл к потере им сознания.
По мнению Кузнецова, потеряв сознание, инструктор мог сместиться с сиденья, случайно воздействуя на управление. В результате, самолёт мог войти в глубокую спираль, из которой Гагарину выйти не удалось.
В поддержку этой гипотезы говорит тот факт, что Гагарин провёл в пилотажной зоне всего 4-5 минут вместо обычных 15-20. Возможно, Серёгин успел доложить Гагарину о своем критическом состоянии, и Юрий Алексеевич запросил разрешение на возвращение на аэродром.
Эта версия также разъясняет, почему лётчики не применили катапультирование — в соответствии с инструкцией, первым должен был катапультироваться Серёгин. Вплоть до последних моментов Гагарин старался удержать самолёт в горизонтальном полете, но ему не хватило всего нескольких секунд и 150-200 метров высоты.
Впрочем, на сегодняшний день все эти версии так и остаются лишь версиями. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью — Гагарин и Серегин действительно погибли в авиационной катастрофе. И это подтверждается различными фактами и документами, включая архивы.
Архивные фотографии
27 марта 2023 года Государственный архив научно-технической документации обнародовал фотографии с места авиакатастрофы. На опубликованных снимках можно разглядеть обломки фюзеляжа того самого МиГ-15.
Фото сделаны 28 марта 1968 года, на следующий день после катастрофы.
По словам ведущего специалиста Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Сергея Хисамовича Шамсутдинова в архиве имеется целая плёнка, а эти снимки — лишь ее небольшая часть.
Мы отобрали не очень драматичные фотографии. Это немножко жутковатые кадры, потому что там фрагменты человеческих тел
При этом он отметил, что ещё одной причиной задержки публикации фотографий с места гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, а также официального заключения сразу после катастрофы в 1968 году, стало стремление исследователей точно установить причины произошедшего.
Но именно эта задержка с оглашением причин, а также всенародная любовь к космонавту, вызвала поток всевозможных домыслов и послужила почвой для зарождения мифов.
…горечь утраты, нелепость происшедшего были столь велики, что люди буквально жаждали примерного (и гласного!) наказания всех, кто хоть косвенно мог быть причастен к катастрофе. Поэтому любая версия даже с нейтральным изложением того, что могло произойти, вызывала бурные споры между заинтересованными лицами. В результате сформировался пассивный выход из трудного положения — позиция умолчания…
А что в итоге? Сейчас мы анализируем современные авиакатастрофы с огромным количеством данных, и то не всегда удаётся установить причину.
Когда же речь идет о катастрофе самолёта, в которой погибли Гагарин и Серёгин, информации очень мало. А простой читатель и вовсе мало что может сказать, исходя из опубликованных чёрно-белых фотографий искореженного фюзеляжа.
Мы можем только делать предположения и допускать самые разные варианты, но надежды найти что-то совершенно новое пока нет. И это довольно грустно.
Юрий Гагарин родился в 1934 году и всего лишь в 34 года ушёл из жизни. Это было особенно тяжело для его семьи и близких, ведь 27 марта они отмечали день рождения его отца, Алексея Ивановича Гагарина.
Фрагменты тел Гагарина и Серёгина, найденные на месте катастрофы, кремировали. Урны с их прахом установили для прощания в Центральном доме Советской Армии.
В тот же день, 30 марта 1968 года, на Красной площади состоялся траурный митинг, а по всему Союзу объявили минуту молчания. После этого урны с прахом были помещены в две предварительно подготовленные ниши Кремлёвской стены.
Установление истины о смерти Гагарина важно не только с исторической точки зрения, но и из уважения к его личности. Юрий Алексеевич был не только первым космонавтом, но и символом смелости и настойчивости. Его жертва для науки и исследования космоса должна оставаться частью нашей истории, не скрываясь за домыслами и мифами.
Напоследок предлагаю прочитать письмо, которое Юрий Гагарин написал 10 апреля 1961 г. перед полетом на корабле «Восток» и которое вручили его жене Валентине Ивановне после его гибели:
Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка!
Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе ту радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу — проложить первую дорогу в космос!
Можно ли мечтать о большем? Ведь это — история, это — новая эра! Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой.
В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества — коммунизма. В этом тебе поможет государство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать. Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолётную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать всё до конца.
Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то ещё в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полёт людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке.
Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы.
Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и всё. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом ваш папа Юра. 10.04.61 г.