Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другое

Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другоеКакие необычные соц. сети может предложить отечественный производитель?
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Российский рынок соцсетей развивается
Совершенно невозможно представить себе современную жизнь без социальных сетей. Они необходимы буквально везде: в работе, общении с друзьями, путешествиях и поиске новых знакомств и т.д.
Сейчас некоторые зарубежные соцсети запрещены, и, конечно, часть проектов стремится стать их альтернативой.
Но есть и новые идеи: например, не банальные знакомства онлайн по анкете, а мэтч по музыкальному вкусу. В общем, интересных проектов хватает.
И вот что заслуживает внимания
Айда гулять
Первым в нашем списке будет весьма незаурядный стартап, который ориентирован на владельцев собак. Айда гулять — российский проект, который может облегчить жизнь собаководам. Пользователи смогут отмечать полезную информацию: ближайшие зоомагазины, заведения, куда пускают с питомцем или места, потенциально опасные для прогулок с собаками.
А ещё здесь можно посмотреть, кто и где уже гуляет со своей собакой, добавить в друзья других собачников, писать им и гулять вместе. Владельцы собак и так частенько знакомятся друг с другом, а с этим приложением делать это станет быстрее и проще.
Compass
Большинство компаний пользуется обычными мессенджерами, вроде WhatsApp или Telegram. Compass — корпоративный мессенджер, который создан именно для рабочих целей.
Например, средний пользователь «телеги» подписан на 10-25 каналов, поэтому информация по работе может затеряться — человек просто не увидит важное сообщение. Compass поможет избавиться от такого информационного хаоса.
SynAmor
Согласно статье Forbes, 42% россиян верят в астрологию, а это почти половина населения страны. Вероятно, верят они и в совместимость знаков зодиака.
Специально для любителей астрологии, которые ищут свою вторую половинку, разработали приложение SynAmor. Приложение подберёт топ-10 кандидатов, которые подходят пользователю по дате рождения. Так что, звёзды точно будут на вашей стороне
главное не заниматься поиском любви в фазу ретроградного меркурия
Из минусов — довольно сырой интерфейс, но разработчик обещает исправить этот недочёт в будущем.
TuneLike
Если же хочется встретить людей, которые буквально будут с вами на одной волне, то приложение TuneLike для вас. Здесь можно найти людей, которые слушают с вами одинаковую музыку — порой плейлист говорит о человеке больше, чем обычная анкета. В приложении помимо общения, можно пригласить сходить на разные мероприятия.
Нет предела совершенству
Итак, мир соцсетей в России активно развивается и радует новыми идеями и проектами. Отечественные разработчики предлагают нам действительно интересные решения, которые помогут сделать жизнь ярче.
От стартапов для собаководов до приложений для поиска друзей по музыкальным предпочтениям — в таком многообразии каждый сможет найти что-то по душе.
Важность социальных сетей в нашей жизни неоспорима, и, похоже, их влияние будет только расти. Они помогают нам оставаться на связи, открывают новые возможности и даже делают нас немного счастливее. Так что не стесняйтесь исследовать новые платформы, пробовать необычные приложения и открывать для себя что-то новое. Мир социальных сетей ждёт вас!