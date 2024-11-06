Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другое

Российский рынок соцсетей развивается

Совершенно невозможно представить себе современную жизнь без социальных сетей. Они необходимы буквально везде: в работе, общении с друзьями, путешествиях и поиске новых знакомств и т.д.

Сейчас некоторые зарубежные соцсети запрещены, и, конечно, часть проектов стремится стать их альтернативой.