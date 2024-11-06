Наука и технологии
Опубликовано 06 ноября 2024, 14:20
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Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другое

Какие необычные соц. сети может предложить отечественный производитель?
Социальные сети — это уже давно не только ВК, WhatsApp и другие привычные приложения. Сегодня расскажем про новинки и выделим самые необычные.
Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другое

© Ferra.ru

Российский рынок соцсетей развивается

Совершенно невозможно представить себе современную жизнь без социальных сетей. Они необходимы буквально везде: в работе, общении с друзьями, путешествиях и поиске новых знакомств и т.д.

Сейчас некоторые зарубежные соцсети запрещены, и, конечно, часть проектов стремится стать их альтернативой.

Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другое

© fairysoft.ru

Но есть и новые идеи: например, не банальные знакомства онлайн по анкете, а мэтч по музыкальному вкусу. В общем, интересных проектов хватает.

И вот что заслуживает внимания

Айда гулять

Первым в нашем списке будет весьма незаурядный стартап, который ориентирован на владельцев собак. Айда гулять — российский проект, который может облегчить жизнь собаководам. Пользователи смогут отмечать полезную информацию: ближайшие зоомагазины, заведения, куда пускают с питомцем или места, потенциально опасные для прогулок с собаками.

Интересное приложение для хозяев собак

Интересное приложение для хозяев собак

© айдагулять.рф

А ещё здесь можно посмотреть, кто и где уже гуляет со своей собакой, добавить в друзья других собачников, писать им и гулять вместе. Владельцы собак и так частенько знакомятся друг с другом, а с этим приложением делать это станет быстрее и проще.

Compass

Большинство компаний пользуется обычными мессенджерами, вроде WhatsApp или Telegram. Compass — корпоративный мессенджер, который создан именно для рабочих целей.

Социальные сети для собаководов, знакомства по знаку зодиака и многое другое

© getcompass.ru

Например, средний пользователь «телеги» подписан на 10-25 каналов, поэтому информация по работе может затеряться — человек просто не увидит важное сообщение. Compass поможет избавиться от такого информационного хаоса.

SynAmor

Согласно статье Forbes, 42% россиян верят в астрологию, а это почти половина населения страны. Вероятно, верят они и в совместимость знаков зодиака.

Гороскоп на сегодня: днём будет светло, а ночью темно.

Гороскоп на сегодня: днём будет светло, а ночью темно.

© furman.top

Специально для любителей астрологии, которые ищут свою вторую половинку, разработали приложение SynAmor. Приложение подберёт топ-10 кандидатов, которые подходят пользователю по дате рождения. Так что, звёзды точно будут на вашей стороне главное не заниматься поиском любви в фазу ретроградного меркурия

Из минусов — довольно сырой интерфейс, но разработчик обещает исправить этот недочёт в будущем.

TuneLike

Музыка объединяет людей

Музыка объединяет людей

© darminaopel.ru

Если же хочется встретить людей, которые буквально будут с вами на одной волне, то приложение TuneLike для вас. Здесь можно найти людей, которые слушают с вами одинаковую музыку — порой плейлист говорит о человеке больше, чем обычная анкета. В приложении помимо общения, можно пригласить сходить на разные мероприятия.

Нет предела совершенству

Итак, мир соцсетей в России активно развивается и радует новыми идеями и проектами. Отечественные разработчики предлагают нам действительно интересные решения, которые помогут сделать жизнь ярче.

От стартапов для собаководов до приложений для поиска друзей по музыкальным предпочтениям — в таком многообразии каждый сможет найти что-то по душе.

Сколько людей, столько и потребностей

© fairysoft.ru

Важность социальных сетей в нашей жизни неоспорима, и, похоже, их влияние будет только расти. Они помогают нам оставаться на связи, открывают новые возможности и даже делают нас немного счастливее. Так что не стесняйтесь исследовать новые платформы, пробовать необычные приложения и открывать для себя что-то новое. Мир социальных сетей ждёт вас!