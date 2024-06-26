Деградирует ли из-за соцсетей молодёжь? Теперь учёные знают ответ

Ну, сидят и сидят, чего бубнить-то, но упускать это из виду не стоит — подмена реальной жизни виртуальной негативно влияет на ребенка.

Влияние социальных сетей

Быть в тренде

Подросток хочет быть в курсе всех последних новостей, мемов, и того, что происходит в мире. Да, с одной стороны такое любопытство похвально, но, к сожалению, это пагубно влияет на учебный процесс и может даже вызвать тревогу и раздражение.

Информация в соцсетях поступает очень быстро и в формате развлечения, подросток к этому привыкает, и ему становится сложнее концентрироваться на школьных предметах. Ведь это не короткая видюшка, а полноценный урок, который длится 45 минут.

С тревогой и раздражением всё тоже довольно понятно: ребенок боится не успеть увидеть то, что уже видели его сверстники. И что тогда обсуждать в общем чате или на перемене в школе? Не повседневную же жизнь в конце концов.

Активность на нуле

Порождает это и иные проблемы: тяжело смотреть в смартфон, когда играешь на улице, поэтому лучше посидим дома, в уюте и комфорте и пообщаемся с виртуальными друзьями. В итоге, ребята меньше гуляют, а следовательно, снижается физическая нагрузка: молодёжь может набрать лишний вес и комплексовать из-за этого.