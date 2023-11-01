Российские орнитологи сумели помочь соколам

Российские орнитологи сумели помочь соколамМы, конечно, не Грета, но птичек жалко
Любите ли вы соколов? Любуетесь ли этим краснокнижными птицами, когда видите их в небе или зоопарке? Иногда кажется, что они безупречны и там, наверху, лишены всех земных забот. Увы, реальность прозаичнее, соколы — настоящие инкубаторы для паразитов! Об этом — в нашей новой статье!
Соколы — прекрасные, грациозные животные. Издревле они были символом благородства, мужества, силы, красоты и безупречности — именно поэтому в давние времена знатные люди так любили выбирать их в качестве герба, рисовать на фресках и иными способами выражать свое восхищение этими прекрасными хищниками.
Самые богатые и умелые дошли даже до того, что стали приручать соколов и использовать их в своих развлекательных и чисто утилитарных целях — в основном, их держали и разводили ради охоты. Обладание парочкой специально обученных соколов было символом высокого достатка, который, к тому же, мог принести редкую вкусняшку, которую обычным способом добыть было не так просто — зайцев и кроликов, например.
С той поры утекло много воды. Численность соколов, по разным причинам, от изменения природных условий до охоты, заметно снизилась, и где-то настолько сильно, что некоторых из этих хищных птиц занесли в Красную книгу.
Разведение соколов сегодня удел не богачей, а специалистов и энтузиастов по сохранению редких животных. Перед ними стоит непростая задача - спасти эти виды от вымирания.. Мало того, что им приходится вместе с властями бороться против браконьеров (которые так и норовят либо подстрелить птичек ради ингредиентов народной медицины, либо продать кому-нибудь в зоопарк «прикольную зверюшку»), так еще и сами птицы склонны заражаться всякими нехорошими заболеваниями, которые сильно уменьшают срок их жизни и общую выживаемость.
Одна из таких напастей — разнообразные паразиты. Так как соколиные — хищные животные, они склонны есть всякое разнообразное сырое мясо, которое отнюдь не всегда может похвастаться чистотой.
Именно это и заинтересовало российских биологов, которые решили подробнее изучить микрофауну соколиных и рассказать об этом нам. Заинтересованы? Тогда читайте подробности в нашей новой статье!
Паразитология соколиных в Барнауле, Алтайский край
Ученые из Алтайского государственного аграрного университета решили не просто выяснить количество зараженных паразитами птиц, но и пойти дальше и исследовать видовой состав паразитов.
Для чего им это нужно? Во-первых, орнитологам нужны эти данные, чтобы понять, с какими угрозами на данный момент сталкиваются дикие соколиные в природе (так у ученых появится возможность помочь их выживанию).
Во-вторых, знание точной микрофлоры внутри соколов позволит подобрать наиболее подходящие лекарства, а заодно и протестирует их эффективность. В свою очередь, это не только поможет сохранить краснокнижные виды, но и позволит использовать эти лекарства для ухода за другими птицами, в том числе и домашними.
Как прошло исследование?
С чего же начали ученые? Они отобрали пятьдесят восемь птиц из семейств соколиных и ястребиных для паразитологического обследования. В список «пациентов» этой импровизированной соколиной клиники вошли сапсаны, балобаны, беркуты, канюки, кречеты, орлы-могильники, степные орлы, сибирские черные коршуны, ястребы-тетеревятники, обыкновенные пустельги и осоеды. Довольно внушительный список, из которого можно составить отдельный зоопарк, не правда ли?
Затем птиц поместили в клетки в карантинную зону и провели первоначальные исследования. Главный его пункт — отбор кала для выявления яиц и личинок гельминтов, которыми соколы могли быть заражены.
Так как потенциально птицы могли подхватить разных паразитов, ученые провели комплексное обследование с применением разных методов диагностики. Для примера: чтобы узнать, есть ли у зверюшек нематоды, биологи применили метод флотации с раствором нитрата аммония, а для поиска трематод и цестод — метод последовательных промываний. Это далеко не полный список, но вполне достаточный, чтобы понять, что орнитологи подошли к поиску коварных червяков со всей возможной тщательностью.
После постановки точного диагноза заболевания для каждой из птиц им давали специальные антипаразитические препараты, которые должны были избавить их от нежелательных гостей.
Когда птицы выздоровели, их перевели в общий вольер и взяли повторные анализы, чтобы убедиться в том, что лечение прошло успешно.
Если бы про это исследование написали книгу, его первые строки могли бы звучать так: «У нас была группа ученых-паразитологов, 58 соколов и ястребов, 5 пакетиков таблеток от глистов, или антигельминтозных, чашка Петри, наполовину наполненная нематодами, и образцы других паразитов всех цветов и расцветок…»
Какие результаты получили ученые?
Обследование на паразитов вряд ли бы обрадовало птичек: из 58 паразиты были обнаружены аж у 42 особей! И будто бы одного этого мало, они носили разных паразитов, требовавших разного лечения. Однако был и хороший момент — во всей выборке была лишь одна птица невезучая настолько, чтобы в ней было сразу два разных паразита.
Что же по видовому составу паразитов?
Чаще всего у соколиных и ястребиных выявляли нематоду вида Ascaridia galli. «Счастливыми обладателями» аскарид стали 4 балобана, 3 ястреба-тетеревятника, 4 сибирских черных коршуна, 3 канюка и 3 пустельги. Кроме того, в образцах были найдены личинки и яйца таких нематод, как Tetrameres sobolevi, Capillaria caudinflata, Heretakis gallinarum, Trichostongylus spp. и Singamus trachea. Также биологи выявили у птиц трематоду Strigea falconis и цестоду Raillietina echinobothrida.
Из интересных случаев биологи впервые зафиксировали случай, когда степные орлы получили заражение паразитом Raillietina echinobothrida, а там. Также они смогли отметили факт перекрестного заражения ястреба-тетеревятника аж двумя видами паразитов сразу — аскаридами и стригеями.
Ученые отметили, что заражение соколов и ястребов происходит главным образом из-за их рациона в естественных условиях, а значит, выявленные паразиты являются наиболее распространенными среди исследованных видов птиц.
Какую пользу ученые извлекут из этого исследования?
Первое и самое важное — теперь ученые лучше понимают, как соколы и ястребы взаимодействуют с флорой и фауной регионов проживания, что поможет лучше охранять естественные для этих птиц условия и способствовать повышению их популяции.
Немаловажно и то, что ученые получили бесценный опыт борьбы с паразитами на новых видах птиц, а именно — их выявление и выведение из организма пернатых. При грамотном подходе этот опыт может помочь не только самим соколиным, но и другим краснокнижным видам птиц, а также домашним питомцам, так как полученные данные можно будет использовать для поиска паразитов и у этих видов.