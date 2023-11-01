Наука и технологии
15:05, 01 ноября 2023
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Российские орнитологи сумели помочь соколам

Мы, конечно, не Грета, но птичек жалко

Любите ли вы соколов? Любуетесь ли этим краснокнижными птицами, когда видите их в небе или зоопарке? Иногда кажется, что они безупречны и там, наверху, лишены всех земных забот. Увы, реальность прозаичнее, соколы — настоящие инкубаторы для паразитов! Об этом — в нашей новой статье!

Соколы — прекрасные, грациозные животные. Издревле они были символом благородства, мужества, силы, красоты и безупречности — именно поэтому в давние времена знатные люди так любили выбирать их в качестве герба, рисовать на фресках и иными способами выражать свое восхищение этими прекрасными хищниками.

Самые богатые и умелые дошли даже до того, что стали приручать соколов и использовать их в своих развлекательных и чисто утилитарных целях — в основном, их держали и разводили ради охоты. Обладание парочкой специально обученных соколов было символом высокого достатка, который, к тому же, мог принести редкую вкусняшку, которую обычным способом добыть было не так просто — зайцев и кроликов, например.

С той поры утекло много воды. Численность соколов, по разным причинам, от изменения природных условий до охоты, заметно снизилась, и где-то настолько сильно, что некоторых из этих хищных птиц занесли в Красную книгу.

Само совершенство!

Само совершенство!

© Rúben Marques

Разведение соколов сегодня удел не богачей, а специалистов и энтузиастов по сохранению редких животных. Перед ними стоит непростая задача - спасти эти виды от вымирания.. Мало того, что им приходится вместе с властями бороться против браконьеров (которые так и норовят либо подстрелить птичек ради ингредиентов народной медицины, либо продать кому-нибудь в зоопарк «прикольную зверюшку»), так еще и сами птицы склонны заражаться всякими нехорошими заболеваниями, которые сильно уменьшают срок их жизни и общую выживаемость.

Одна из таких напастей — разнообразные паразиты. Так как соколиные — хищные животные, они склонны есть всякое разнообразное сырое мясо, которое отнюдь не всегда может похвастаться чистотой.

Именно это и заинтересовало российских биологов, которые решили подробнее изучить микрофауну соколиных и рассказать об этом нам. Заинтересованы? Тогда читайте подробности в нашей новой статье!

Паразитология соколиных в Барнауле, Алтайский край

Ученые из Алтайского государственного аграрного университета решили не просто выяснить количество зараженных паразитами птиц, но и пойти дальше и исследовать видовой состав паразитов.

Для чего им это нужно? Во-первых, орнитологам нужны эти данные, чтобы понять, с какими угрозами на данный момент сталкиваются дикие соколиные в природе (так у ученых появится возможность помочь их выживанию).

Российские орнитологи сумели помочь соколам
© Kamil Szumotalski

Во-вторых, знание точной микрофлоры внутри соколов позволит подобрать наиболее подходящие лекарства, а заодно и протестирует их эффективность. В свою очередь, это не только поможет сохранить краснокнижные виды, но и позволит использовать эти лекарства для ухода за другими птицами, в том числе и домашними.

Как прошло исследование?

С чего же начали ученые? Они отобрали пятьдесят восемь птиц из семейств соколиных и ястребиных для паразитологического обследования. В список «пациентов» этой импровизированной соколиной клиники вошли сапсаны, балобаны, беркуты, канюки, кречеты, орлы-могильники, степные орлы, сибирские черные коршуны, ястребы-тетеревятники, обыкновенные пустельги и осоеды. Довольно внушительный список, из которого можно составить отдельный зоопарк, не правда ли?

Затем птиц поместили в клетки в карантинную зону и провели первоначальные исследования. Главный его пункт — отбор кала для выявления яиц и личинок гельминтов, которыми соколы могли быть заражены.

Так как потенциально птицы могли подхватить разных паразитов, ученые провели комплексное обследование с применением разных методов диагностики. Для примера: чтобы узнать, есть ли у зверюшек нематоды, биологи применили метод флотации с раствором нитрата аммония, а для поиска трематод и цестод — метод последовательных промываний. Это далеко не полный список, но вполне достаточный, чтобы понять, что орнитологи подошли к поиску коварных червяков со всей возможной тщательностью.

Российские орнитологи сумели помочь соколам

© Daniela Kalwarowskyj

После постановки точного диагноза заболевания для каждой из птиц им давали специальные антипаразитические препараты, которые должны были избавить их от нежелательных гостей.

Когда птицы выздоровели, их перевели в общий вольер и взяли повторные анализы, чтобы убедиться в том, что лечение прошло успешно.

Если бы про это исследование написали книгу, его первые строки могли бы звучать так: «У нас была группа ученых-паразитологов, 58 соколов и ястребов, 5 пакетиков таблеток от глистов, или антигельминтозных, чашка Петри, наполовину наполненная нематодами, и образцы других паразитов всех цветов и расцветок…»

Какие результаты получили ученые?

Обследование на паразитов вряд ли бы обрадовало птичек: из 58 паразиты были обнаружены аж у 42 особей! И будто бы одного этого мало, они носили разных паразитов, требовавших разного лечения. Однако был и хороший момент — во всей выборке была лишь одна птица невезучая настолько, чтобы в ней было сразу два разных паразита.

Что же по видовому составу паразитов?

Чаще всего у соколиных и ястребиных выявляли нематоду вида Ascaridia galli. «Счастливыми обладателями» аскарид стали 4 балобана, 3 ястреба-тетеревятника, 4 сибирских черных коршуна, 3 канюка и 3 пустельги. Кроме того, в образцах были найдены личинки и яйца таких нематод, как Tetrameres sobolevi, Capillaria caudinflata, Heretakis gallinarum, Trichostongylus spp. и Singamus trachea. Также биологи выявили у птиц трематоду Strigea falconis и цестоду Raillietina echinobothrida.

Из интересных случаев биологи впервые зафиксировали случай, когда степные орлы получили заражение паразитом Raillietina echinobothrida, а там. Также они смогли отметили факт перекрестного заражения ястреба-тетеревятника аж двумя видами паразитов сразу — аскаридами и стригеями.

Российские орнитологи сумели помочь соколам
© Erik van Dijk

Ученые отметили, что заражение соколов и ястребов происходит главным образом из-за их рациона в естественных условиях, а значит, выявленные паразиты являются наиболее распространенными среди исследованных видов птиц.

Какую пользу ученые извлекут из этого исследования?

Первое и самое важное — теперь ученые лучше понимают, как соколы и ястребы взаимодействуют с флорой и фауной регионов проживания, что поможет лучше охранять естественные для этих птиц условия и способствовать повышению их популяции.

Немаловажно и то, что ученые получили бесценный опыт борьбы с паразитами на новых видах птиц, а именно — их выявление и выведение из организма пернатых. При грамотном подходе этот опыт может помочь не только самим соколиным, но и другим краснокнижным видам птиц, а также домашним питомцам, так как полученные данные можно будет использовать для поиска паразитов и у этих видов.

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