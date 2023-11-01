Российские орнитологи сумели помочь соколам

Соколы — прекрасные, грациозные животные. Издревле они были символом благородства, мужества, силы, красоты и безупречности — именно поэтому в давние времена знатные люди так любили выбирать их в качестве герба, рисовать на фресках и иными способами выражать свое восхищение этими прекрасными хищниками.

Самые богатые и умелые дошли даже до того, что стали приручать соколов и использовать их в своих развлекательных и чисто утилитарных целях — в основном, их держали и разводили ради охоты. Обладание парочкой специально обученных соколов было символом высокого достатка, который, к тому же, мог принести редкую вкусняшку, которую обычным способом добыть было не так просто — зайцев и кроликов, например.

С той поры утекло много воды. Численность соколов, по разным причинам, от изменения природных условий до охоты, заметно снизилась, и где-то настолько сильно, что некоторых из этих хищных птиц занесли в Красную книгу.