Сон под контролем: какие девайсы помогут выспаться

Последствия плохого сна

Все старики люди, которым уже за 25, начинают осознавать, что нормально функционировать после трехчасового сна они не в состоянии. Да и вообще, все мысли только об одном — как здорово было бы прийти домой и лечь спать.

Сон — важнейшая часть нашей жизни. Без здорового сна не будет ни физического, ни психического здоровья. Хронический недосып может привести к постоянной усталости, когнитивным нарушениям и даже вызывать галлюцинации.