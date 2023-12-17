Охота на инопланетян в СССР

Эта база была создана ещё в 1955 году, и, по слухам, там тестировали разные суперсекретные самолеты и другие военные разработки. Самолёты-шпионы, беспилотники и прочие высокотехнологичные ноу-хау.

Кроме того, ввелись в «Зоне 51» и исследования которые связаны с космосом: изучались вопросы аэродинамики, разрабатывались технологии для полетов. Участвовала база и в проектах с привлечением космических аппаратов.

Но вот что интересно — частые истории о НЛО в этой местности (летающие тарелки, странные зеленые человечки, все как мы любим). Некоторые даже утверждают, что там занимаются не только научными исследованиями, но и общаются с инопланетянами (и/или вскрывают их). Подтверждений этому, конечно же, нет, но, как говорится, истина где-то рядом.

Долгое время правительство США даже не признавало существование «Зоны 51». Лишь в 2013 году они вроде как подтвердили, что такая база действительно существует, но и всё на этом.