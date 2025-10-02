Роскосмос в небоскрёбе: что внутри и зачем

В новый центр должны переехать около 22 ключевых организаций: от головного офиса «Роскосмоса» до ведущих НИИ и конструкторских бюро. В общей сложности здесь будут работать тысячи специалистов.

Но зачем?

Итак, раньше организации «Роскосмоса» были разбросаны по Москве и Подмосковью. А любой, кто хоть раз сталкивался с крупными корпорациями или госучреждениями, знает, что такое бюрократия и рассинхрон.

А теперь представьте это в масштабах целой стратегической отрасли. Чтобы согласовать какой-нибудь документ или обсудить детали проекта, людям приходилось часами стоять в пробках (учитывая консерватизм госпредприятий). Документы терялись, совещания переносились и вот это вот всё... а время-то идёт, переносы переносятся.