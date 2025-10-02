Роскосмос в небоскрёбе: что внутри и зачем

Роскосмос в небоскрёбе: что внутри и зачемКосмический штаб в стекле и бетоне
Пока одни гадали, что построят на месте бывшего завода имени Хруничева — очередной бизнес-центр или элитное жильё, — там выросла 288-метровая штука, чем-то напоминающая ракету.
Так вот, это целый Национальный космический центр (НКЦ), куда переехал «Роскосмос» и ещё с тридцать контор, связанных с космосом. Выглядит, конечно, впечатляюще: 47 этажей, стекло, бетон, шпиль...
Но стоит ли за этим фасадом что-то большее, чем просто офисы для чиновников? Давайте разбираться.
Ракета в Филёвском парке
Начнём, пожалуй, с сухих фактов.
НКЦ — это огромный комплекс зданий общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Сердце комплекса — та самая высотка, в которой разместятся ключевые офисы, лаборатории и ситуационный центр госкорпорации. Рядом с ней расположились корпуса пониже, где будут работать конструкторские бюро, учебные центры и даже опытные производства.
Сам Центр построили не в чистом поле, а на территории легендарного Центра имени Хруничева — того самого завода, где рождались ракеты-носители «Протон» и «Ангара».
И это не случайно.
Идея в том, чтобы создать на западе Москвы мощнейший аэрокосмический кластер, где наука, производство и управление будут находиться, что называется, «дверь в дверь». По сути, НКЦ — это попытка собрать под одной крышей весь мозг российской космической отрасли, который десятилетиями был разбросан по десяткам зданий в разных концах Москвы.
В новый центр должны переехать около 22 ключевых организаций: от головного офиса «Роскосмоса» до ведущих НИИ и конструкторских бюро. В общей сложности здесь будут работать тысячи специалистов.
Но зачем?
Итак, раньше организации «Роскосмоса» были разбросаны по Москве и Подмосковью. А любой, кто хоть раз сталкивался с крупными корпорациями или госучреждениями, знает, что такое бюрократия и рассинхрон.
А теперь представьте это в масштабах целой стратегической отрасли. Чтобы согласовать какой-нибудь документ или обсудить детали проекта, людям приходилось часами стоять в пробках (учитывая консерватизм госпредприятий). Документы терялись, совещания переносились и вот это вот всё... а время-то идёт, переносы переносятся.
Главная цель НКЦ — побороть эту разобщённость. Идея проста и логична: собрать всех в одной песочнице. Когда конструктор, учёный, производственник и менеджер работают в соседних кабинетах, многие вопросы решаются на порядок быстрее.
Можно зайти на другой этаж и обсудить проблему с нужным специалистом, а не писать тонны служебных записок. Такой подход в бизнесе называют созданием синергетического эффекта — когда 1+1 равно не двум, а трём.
По задумке, это должно ускорить разработку новой космической техники, сократить издержки и повысить общую эффективность отрасли. Даже говорят, что это сэкономит около миллиарда рублей в год.
Есть и вторая, не менее важная задача — кадры. Космическая отрасль, как и многие другие сложные инженерные сферы, стареет. Чтобы привлекать молодых, талантливых инженеров и учёных, нужны не только интересные задачи, но и современные, комфортные условия труда.
Старые, ещё советские здания НИИ с этим справляются, мягко говоря, не очень
(даже тыквенный латте не выпить). Так что это ещё и попытка создать имидж «Роскосмоса» как современного, технологичного и привлекательного работодателя.
Но не всё так гладко. Некоторые ключевые структуры, типа Центра подготовки космонавтов в Звёздном городке или Центра управления полётами в Королёве, останутся на своих местах. Там есть уникальное оборудование вроде центрифуг и гидролабораторий, которые просто так не перевезешь.
Так что всё собрать в одном месте не получилось — но главные отрасли теперь действительно будут работать бок о бок.
Фишки, деньги и большой проект
В общем, это не просто офисный центр с коворкингами и кофейнями. Здесь будет располагаться Центр управления полётами (ЦУП) для новой Российской орбитальной станции (РОС), которую планируют запустить... ну когда-нибудь после МКС (пока что где-то в 2027-28 годах).
© Как выглядит Национальный космический центр
Плюс — центры управления для спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. В общем, отсюда будут рулить всем, что летает над нашей головой.
Кроме того, в НКЦ появятся современные лаборатории, где будут проектировать новую космическую технику с использованием искусственного интеллекта (да, модного сейчас везде, но он действительно помогает оптимизировать конструкции и просчитывать риски).
Ещё тут будут образовательные пространства (корпоративная академия), выставочные залы и даже кабинеты для президента и премьера — ну так, на случай чего.
© Владимир Владимирович Путин на открытии НКЦ
Ну а вокруг НКЦ разворачивается целая программа по реорганизации огромной промышленной зоны. Часть старых территорий завода Хруничева, которые уже не используются, отдадут под создание специальной экономической зоны «Технополис Москва».
Здесь планируют разместить всякие технопарки, образовательные центры и даже колледж для подготовки специалистов космической отрасли. А ещё там будут расположатся разные компании, в том числе и подрядчиков «Роскосмоса», создавая вокруг центра целую экосистему.
Для удобства сотрудников построили новые мосты и пешеходные галереи, а до метро — всего 15 минут пешком.
Вообще, создание такой экосистемы — правильный шаг. В идеале, молодой инженер мог бы прийти учиться в колледж при кластере, потом устроиться в одну из частных компаний-подрядчиков, а затем перейти в головной офис «Роскосмоса», не меняя район.
Всё это займет около 1,5 млн кв. метров — так что Филёвский парк из депрессивной промышленной зоны постепенно должен превратится в аналог Кремниевой долины, только для космоса.
Сколько стоит и когда заработает
Разумеется, у многих возникает вопрос о цене. Официально озвученная стартовая стоимость проекта составляла около 25 миллиардов рублей, которые выделил бюджет Москвы.
Немало, да. И тут логично можно сказать, что деньги стоило бы направить непосредственно на новые ракеты или научные программы...
Но вот сторонники проекта утверждают, что без модернизации самой структуры управления и создания современной рабочей среды любые вливания в железо будут менее эффективны. И если НКЦ действительно ускорит разработки и поможет сохранить конкурентоспособность России в космосе, то инвестиция может и окупиться.
Ну а переезд организаций в НКЦ планируют завершить до конца декабря 2025 года, что будет уже совсем скоро.
Взлетит или нет?
Конечно, когда видишь такие проекты, первая мысль: «Очередная попытка сделать красиво, но без реального содержания». Однако здесь есть потенциал. Объединение разрозненных команд, современные лаборатории, фокус на частно-государственном партнёрстве — всё это может дать синергетический эффект.
Особенно если удастся привлечь молодых специалистов и не утонуть в бюрократии. Но как всегда, есть вот это самое «но».
Пока мы строили эту стеклянную башню, наша лунная программа споткнулась об ошибку в алгоритме, а новые ракеты годами не могут выйти из стадии перспективных разработок. 25 миллиардов рублей — это стоимость пары-тройки миссий к Луне. Или десятка современных спутников. Вопрос «что нужнее: дворец для менеджеров или деньги на реальные исследования» — висит в воздухе...
Идея собрать всех вместе — хороша, только если это учёные и инженеры. Но если это приведёт к тому, что чиновники получат ещё больше возможностей для микроменеджмента и контроля, то мы получим не синергию, а бюрократический ад.
Тут и так уже есть куча бесконечных реформ и реорганизаций. Новая башня рискует стать самым дорогим памятником этому процессу. К тому же у Москвы уже есть опыт с Инновационным центром «Сколково», который далеко не сразу стал тем, чем его показывали в рекламных роликах.
И да, ключевые центры — ЦУП в Королёве и ЦПК в Звёздном — остались на местах. Значит ли это, что переедут в основном те, кто и так не пачкал руки о металл (а лишь согласовывал сроки его поставки)? Не превратится ли это место в коворкинг для администраторов, пока реальные конструкторы работают на старом оборудовании в старых КБ?
С другой стороны, один только переезд — не панацея. История с переносами сроков открытия (сначала планировали на 2022 год, потом на 2024-й, а открыли только сейчас) намекает, что могут быть и подводные камни. Да и остаются вопросы — например, насколько эффективно сработаются вместе госструктуры и частные компании.
В общем, НКЦ — это шикарная обложка, новое лицо «Роскосмоса», коли будет угодно. Если через пять лет здесь будут рождаться прорывные проекты, а не просто проводиться совещания о совещаниях — я с удовольствием съем свою шляпу.
В любом случае, современное комфортное здание для работы — это хорошо. Тем более, что это не просто небоскрёб, а целый комплекс со всякими производствами.
Да и Сергей Собянин, выступая на открытии, отметил, что ввод в строй НКЦ — это лишь «начало реорганизации всей депрессивной промышленной зоны, которая в большей степени не востребована».
Главное, чтобы это не было попыткой компенсировать имиджевыми проектами отсутствие реальных прорывов. Всё-таки наш космос ой как нуждается в новых идеях, смелых кадрах и свободе от бюрократии.
Такие дела.