МКС продлена: Россия и США снова вместе на орбите — но кто кого использует?Что осталось за кадром визита в НАСА
Отношения NASA и «Роскосмоса» в последние годы переживают непростые времена. С одной стороны, космический проект МКС сохраняет статус «последнего оплота сотрудничества» — это, по факту, единственный крупный международный проект, в котором США и Россия совместно участвуют.
С другой — после начала СВО в 2022 году большинство совместных программ было приостановлено или свёрнуто: США и Европа ввели жёсткие санкции, европейское участие в проектах с Россией (например, «ЭкзоМарс») было заморожено. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не раз угрожал даже разорвать сотрудничество (помните же про батут?).
Вот и прямых контактов между руководителями космических агентств тоже не было с октября 2018 года. До недавнего времени.
Что случилось-то?
Итак, 31 июля 2025 года Дмитрий Баканов прикатил в Хьюстон к исполняющему обязанности главы НАСА Шону Даффи (у них там временщик у руля, свои перестановки), а потом махнул во Флориду, на мыс Канаверал, — посмотреть, как летит к МКС космонавт Олег Платонов на корабле SpaceX.
Сам факт этой встречи — уже событие.
Если верить официальным релизам, которые, что характерно, активно публиковала российская сторона, в то время как НАСА хранило молчание, то повестка была сугубо деловой. Дмитрий Баканов и Шон Даффи обсудили будущее МКС.
Главный итог, озвученный для прессы: договорились. Станция продолжает совместную работу как минимум до 2028 года (возможно и до 2030-го — исходя из транспортных контрактов и пожеланий «Роскосмоса»).
Что уникально, мы можем иметь разногласия, но находим точки взаимодействия на МКС… Мы продолжим работать над проблемами и укреплять союзы.
Баканов подчеркнул, что «диалог прошёл неплохо» и важно, что новый руководитель американского агентства это подтвердил. Кроме того, стороны будут вместе прорабатывать сложнейший процесс свода МКС с орбиты, который должен завершиться её затоплением в Тихом океане.
Обсуждались также программа перекрёстных полётов экипажей (сейчас американцы и россияне летают на кораблях друг друга), а также перспективы освоения Луны и дальнего космоса.
Звучит всё логично и даже немного рутинно. Ну, продлили, ну, будут топить. Но, как говорится, есть один нюанс.
Точнее, даже два, и оба они гораздо интереснее сухих пресс-релизов.
Операция «Обаяние»
Например, есть то, что аналитик Эрик Бергер метко назвал «charm offensive» (операция «Обаяние») со стороны главы «Роскосмоса», имеет под собой вполне конкретную финансовую подоплёку. Дело в том, что утилизация 400-тонной махины, коей является МКС, — задача нетривиальная и очень дорогая. И НАСА уже отдало жирный контракт на миллиард долларов компании SpaceX Илона Маска, которая должна разработать специальный буксир для контролируемого свода станции.
Раньше предполагалось, что эту задачу выполнят три российских грузовых корабля «Прогресс». Но после детального анализа в НАСА пришли к выводу, что это «не обеспечивает достаточного запаса надёжности». И вот тут начинается самое интересное.
Похоже, одна из главных целей визита Баканова — убедить НАСА пересмотреть это решение. Мол, зачем вам тратить миллиард на разработку нового корабля, если у нас есть проверенные временем и надёжные «Прогрессы»?
И это, на самом деле, может сработать. Совсем недавно был громкий скандал — Дональд Трамп публично разругался с Маском, а Белый дом дал сигнал: федеральным агентствам надо снижать зависимость от компаний Маска. И тут как по волшебству появляется Баканов.
То есть, вернуть часть контракта по утилизации МКС России — элегантный способ и деньги сэкономить, и показать Маску, что он не незаменим. Но когда Бергер спросил НАСА, обсуждался ли контракт с Маском на встрече, там ответили довольно сухо: «Насколько нам известно — нет».
Но Роскосмос (а за ним и другие), например, писали о «проекте деорбитации» прямо перед визитом. Совпадение? Может быть.
Страховка от монополии
Вторая, не менее важная причина этого внезапного потепления — головная боль уже самой НАСА. У них сейчас есть только Dragon от SpaceX — хороший, годный корабль, но это монополия Маска. Boeing с его вечно ломающимся долгостроем Starliner — сейчас совсем не конкурент.
Для такой структуры, как НАСА, оказаться в полной зависимости от одного, пусть и гениального, но крайне непредсказуемого подрядчика — такая себе перспектива. Маск может поднять цены, сорвать сроки или просто в очередной раз поссориться с правительством. И что тогда? Непонятно. И вот тут Даффи осторожно роняет: «Сотрудничество [c Россией] после 2030 возможно».
Иными словами, наши «Союзы», пусть и не такие новомодные, как «Драконы», — это страховка от того, что Маск станет единственным извозчиком к новым коммерческим станциям в 2030-х. А ещё это мощный рычаг давления на SpaceX и гарантия того, что у Америки всегда будет резервный путь в космос. Цинично, но практично.
РОС придётся подождать
Тут возникает логичный вопрос: а что с нашей собственной, Российской орбитальной станцией (РОС), о которой так много говорили? И здесь можно сделать довольно очевидный, хотя и несколько грустный для энтузиастов отечественной космонавтики вывод.
Если Россия обязуется полноценно работать на МКС до 2028 года, а потом ещё два года участвовать в её затоплении, то об обещаниях вывести первый модуль в 2027 году можно забыть. Ресурсы, деньги, инженеры — всё уйдет на поддержку дряхлеющей МКС до самого конца.
Иными словами можно относительно недорого и с пользой для международного престижа продолжать работать на старой станции, а вот ждать первые модули новой реально хотя бы к началу 2030-х (хотя я буду только рад, если ошибусь — работа над РОС продолжается).
Так что будем сидеть на МКС до упора (по крайней мере, в этом десятилетии), к тому же резкий разрыв технически сложен и опасен для всех сторон. И продление МКС — это не победа, а консервация дыры.
Но вот учёные могут выдохнуть — хаотичного развала станции не будет. Это единственный безусловный плюс.
А Китай тем временем потирает руки. Пока Россия и США вынуждены делить одну станцию, китайская станция Tiangong становится главной альтернативой для всех, кого не взяли в западный клуб.
Брак по расчёту
Как бы то ни было, обе стороны публично подтвердили принцип «политика отдельно, станция общая»: Даффи прямо сказал, что «даже в трудные времена США не разрывают партнёрства в космосе».
Эту встречу часто воспринимают в разных СМИ как возможную «оттепель» (по аналогии с холодной войной), только вот визит Баканова — отнюдь не возрождение дружбы. Это скорее развод с совместным проживанием.
Потому что жилплощадь (МКС) общая, и просто так не разбежишься, и эту самую станцию надо цивилизованно и аккуратно утилизировать.
Ну и конечно, это попытка Баканова решить некоторые проблемы. Например, вернуть «Роскосмосу» кусок жирного контракта ($1 млрд) и показать, что мы всё ещё на коне.
Так что ждать прорывов в российско-американской космической дружбе — наивно. Эпоха великой кооперации, как при шаттлах и «Союзах», похоронена. Мы теперь просто соседи по несчастью на орбите, вынужденные терпеть друг друга, пока станция окончательно не развалится. А что дальше?
Китайцы там вовсю готовятся к Луне, Маск строит свои Starship`ы для Марса, а мы... Ну, как говорится, «всё сделаем, но когда-нибудь потом». Если повезет с деньгами, политикой и кадрами.
Эти запуски всегда двигаются. Сейчас 2029 год — такая реальная цифра [о «Луне-27»].
Так что пока остаёмся на МКС, потому что альтернатива — либо дороже, либо страшнее. Скучновато? Зато честно.
Космос стал бизнесом и большой политикой. А в них сказки заканчиваются.
Такие дела.