МКС продлена: Россия и США снова вместе на орбите — но кто кого использует?

Отношения NASA и «Роскосмоса» в последние годы переживают непростые времена. С одной стороны, космический проект МКС сохраняет статус «последнего оплота сотрудничества» — это, по факту, единственный крупный международный проект, в котором США и Россия совместно участвуют.

С другой — после начала СВО в 2022 году большинство совместных программ было приостановлено или свёрнуто: США и Европа ввели жёсткие санкции, европейское участие в проектах с Россией (например, «ЭкзоМарс») было заморожено. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не раз угрожал даже разорвать сотрудничество (помните же про батут?).