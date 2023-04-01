Есть пробитие: чем опасен мусор в космосе и сколько времени осталось у человечества до катастрофы

Во-вторых, космический мусор может представлять угрозу для жизни и на самой Земле. Большинство единиц космического мусора находятся на околоземной орбите. На этой самой орбите он будет периодически сталкиваться с другими объектами — в итоге всё это разлетается на множество осколков, которые будут лететь на Землю. Если осколки достаточно большие, они будут прилетать в здания, транспорт и людей, иногда со смертельными последствиями.

Угроза из космоса

Покзаательным случаем в своё время стали советские спутники УС-А, которые выходили в состав системы морской космической разведки и целеуказания МКРЦ «Легенда». Из-за особенностей конструкции и положения на орбите солнечные батареи в таких спутниках не давали достаточно энергии, поэтому на УС-А установили ядерные реакторы, с обогащённым ураном-235.