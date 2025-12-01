Забудьте всё, что вы знали о карбоне: в «Росатоме» создали новый материал для космоса

Когда мы слышим очередную новость в духе «учёные разработали новый материал», большинство из нас зевает и скроллит ленту дальше. Ну, разработали и разработали, молодцы. Нам-то что с этого? Но в этот раз новинка интересная.

Короче, «Росатом» выкатил новый продукт — инновационное углеволокно. И это не просто очередное импортозамещение для галочки. Это штука, которая может нормально так помочь космической отрасли.

Космос на диете