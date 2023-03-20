Космокухня: что едят космонавты?Что можно попробовать на Международной космической станции
Какой вы себе представляете «космическую еду»? Тюбики с непонятной жижей? А может, безвкусный порошок или питательные батончики, как в «Звёздных войнах»?
Фото: ferra.ru
Несмотря на распространённые стереотипы о космической еде, современная космическая кулинария — это гораздо больше, чем простые тюбики и порошки. Космические блюда разнообразны и вкусны, а главное — они специально разработаны с учётом потребностей космонавтов во время длительных космических миссий.
И сейчас вы узнаете о том, как создаётся космическая еда, какие технологии используются для её производства и удобного употребления, ну и ещё поговорим о перспективах развития космической кулинарии в будущем.
Взгляд в прошлое
Первым живым существом, которому предназначалось попробовать еду в космосе, должна была стать собака Лайка. Для неё подготовили специальную питательную смесь, рассчитанную на несколько приёмов пищи. Причём в последней порции был заготовлен яд, т.к. возвращать Лайку никто не планировал. Но случилось так, что собака погибла через 5 часов полёта и в космосе не ела. А вот следующие собаки-космонавты, хоть и нервничали, находясь на орбите, но всё же активно питались.
Первым человеком, который попробовал еду в космосе, стал, конечно же, Юрий Гагарин. За 108 минут полёта он проголодаться не успел, но по плану был назначен приём пищи.
Гагарин получил 63 алюминиевые тубы (всё-таки такое наименование будет более правильным, нежели «тюбики») с едой по 160 г каждая, а ещё хлебные шарики, копчёную колбасу и лимонные дольки. В качестве основного блюда космонавт выбрал щавелевое пюре с мясом и мясной паштет, а на десерт — шоколад. С помощью мундштука он пил консервированную воду.
Формат еды в тубах выбрали, потому что их уже успешно использовали в авиации. А Юрий Гагарин, в свою очередь, доказал, что в космосе возможно принимать пищу.
Полноценно поел на орбите уже Герман Титов в августе 1961 года, три раза за 25 часов своего полёта. Правда, после возвращения на Землю он жаловался на головокружение, вызванное голодом. В связи с этим, специалисты по космическому питанию приступили к разработке специальных продуктов, которые были бы максимально питательными и эффективными, но чтобы при этом организм мог их легко усвоить.
Потом я поел. Правда, вся космическая еда была расфасована по тюбикам — и соки, и жидкий шоколад, и суп, протёртый как детское питание. Не всё это было вкусно. Когда вернулся на Землю, я рассказал, что мне в космосе хотелось солёненького; не шоколада, а селедки хотелось, лимона кисленького, а перед ужином на орбите я бы с удовольствием выпил сухого вина.
Американцам в первые полёты выдавали порошки для разведения водой, тубы с жидкостями и желатиновые кубики еды на один укус. Такая еда астронавтам не нравилась, поэтому многие пытались пронести с собой на борт нормальные продукты. Например, Джон Янг решил взять с собой на корабль Gemini-3 сэндвич, но обнаружил, что есть его в условиях невесомости невероятно трудно. Крошки хлеба разлетелись по всему космическому кораблю и создали проблемы для всех членов экипажа.
К 80-м годам еду в тубах и порошки заменили сублимационные продукты: в процессе сублимации происходит удаление влаги из замороженных продуктов по специальной технологии, которая практически полностью сохраняет их питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный аромат, вкус и даже первоначальную форму. Такая еда может храниться в течение пяти лет без какого-либо ущерба для качества, независимо от температуры и других условий хранения.
Современное меню
Итак, современный рацион космонавтов представлен качественными сублиматами, а старые добрые тюбики используются лишь для приправ и соусов. А ещё в рацион входят консервы в алюминиевых банках, которые разогреваются на станции в специальном устройстве. Для космонавтов создали специальные столовые приборы с длинной ручкой для большего комфорта и удобные пакеты с двойным дном, чтобы ничего случайно не пролить.
Космонавты едят по 16-суточному рациону и дополнительному набору продуктов. В итоге, к примеру, российские космонавты питаются самой натуральной, здоровой и безопасной едой и сами составляют свой персональный рацион, который может включать в себя различные блюда, такие как говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп… а ещё судак по-польски, осетрина, греческий салат, омлет с куриной печенью, а также блюда из национальной кухни участников полёта. Не читайте эту статью на голодный желудок!
А ещё можно выбрать дополнительные вкусняшки, которые могут разнообразить рацион, но предварительно их сначала нужно продегустировать на Земле.
Обзор еды на МКС от Анны Кикиной
Японцы, например, любят покушать суши и рамен, китайцы — свинину и цыпленка гуанбао, а французы заказывали трюфели; один раз даже пришлось отказать в доставке деликатесного сыра с плесенью — побоялись, что он нарушит экосистему станции.
На МКС регулярно отправляют свежие овощи и фрукты, специально обработанные для долгого хранения. А вместо хлеба в космосе российские космонавты используют микробуханки на один укус (которые тоже могут храниться хоть целый год!), а американцы — тортильи. Всё для того, чтобы крошки не разлетелись по всей станции.
Стоит отметить, что на орбите обязательна к приёму еда, богатая кальцием, потому что жизнь в невесомости плохо влияет на его количество в человеческом организме, а это проблемы с костями и опорно-двигательным аппаратом в целом. Особое место в пайке занимает творог с орехами: очень уж он полюбился и нашим, и американцам — по слухам, на него они готовы обменять любое блюдо из своих запасов — морепродукты, стейки и всякое прочее.
Закусить есть, а выпить?
Есть одна байка: когда Гагарин предложил взять спирт для растирания в случае, если он приземлится в холодном месте, ему отказали из-за опасности пожара или отравления. Тогда космонавт пошутил, что можно заменить спирт на коньяк. Шутку приняли всерьёз, и бутылку коньяка закрепили рядом с сиденьем. Правда, она, в итоге, в космосе не пригодилась.
Но всё же в 1971 году в космос тайно отправили первый коньяк, предназначенный для использования на орбитальной станции «Салют-7». Позже инспекторы обнаружили десятки тайников с алкоголем на различных станциях. Один глоток напитка называли «бульком», он содержит примерно 20 мг жидкости.
На МКС сейчас действует сухой закон, хоть сами космонавты и заявляют, что глоток коньяка в космосе снимает напряжение и положительно влияет на организм. Всяческие газировки тоже запрещены, потому что в желудке человека газ и жидкость в невесомости разделяются, а это приводит к неприятным последствиям.
Кстати, на орбите также запрещены сухие специи — чеснок и соль космонавты используют в виде специальной жидкости.
Космический ценник
В среднем мужчины на орбите должны потреблять 3000 калорий в сутки, женщины — 2700. Стоимость отправки груза на МКС на корабле «Прогресс» составляет 1–1,5 млн рублей. По подсчётам специалистов, ежедневные затраты на завтрак, обед и ужин для одного космонавта обходятся в 30 тысяч рублей. Эта сумма не включает только стоимость продуктов и их приготовление, но также и испытания, которые научным работникам приходится проводить с тем или иным блюдом.
Итак, еда для космонавтов должна быть:
полезной, питательной и вкусной;
адаптированной для невесомости. Продукты должны быть тщательно упакованы, легко использоваться и не требовать сложной очистки. Кроме того, продукты не должны оставлять остатков и крошек;
суперлёгкой. Каждый лишний грамм — лишние, никому не нужные расходы.
Что дальше?
В обозримом будущем что-то менять в плане технологий космической еды не планируют — могут меняться лишь рационы под индивидуального космонавта.
При этом учёные давно мечтают о возможности выращивать продукты прямо на борту космического корабля. Это позволит использовать не только приготовленную на Земле еду, но и обеспечить свежие овощи и фрукты во время длительных миссий, когда сохранность молочных и мясных блюд не гарантирована. Так что в ближайшем будущем такой на космических кораблях появятся свои «огороды» и решат много проблем.