Космокухня: что едят космонавты?

Несмотря на распространённые стереотипы о космической еде, современная космическая кулинария — это гораздо больше, чем простые тюбики и порошки. Космические блюда разнообразны и вкусны, а главное — они специально разработаны с учётом потребностей космонавтов во время длительных космических миссий.

И сейчас вы узнаете о том, как создаётся космическая еда, какие технологии используются для её производства и удобного употребления, ну и ещё поговорим о перспективах развития космической кулинарии в будущем.

Взгляд в прошлое

Первым живым существом, которому предназначалось попробовать еду в космосе, должна была стать собака Лайка. Для неё подготовили специальную питательную смесь, рассчитанную на несколько приёмов пищи. Причём в последней порции был заготовлен яд, т.к. возвращать Лайку никто не планировал. Но случилось так, что собака погибла через 5 часов полёта и в космосе не ела. А вот следующие собаки-космонавты, хоть и нервничали, находясь на орбите, но всё же активно питались.