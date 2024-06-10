Как работает интернет в космосе и что такое «Луч»

Как космонавты выходят в Интернет? Есть ли он вообще там, наверху… А если есть, то можно ли, например, позалипать в ютубе или рубиться в видеоигры?

Сегодня Интернетом на Земле, пожалуй, никого не удивишь — он есть и посреди океана, и высоко в горах, и даже на борту самолёта. Однако и в космосе он есть, более того, «онлайн» космонавты аж с 2010 года.