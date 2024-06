Как работает интернет в космосе и что такое «Луч»

Пять космических аппаратов, которые находятся в настоящее время на орбите вокруг Красной планеты, составляют марсианскую ретрансляционную сеть для передачи команд с Земли на наземные аппараты и получения от них научных данных. По часовой стрелке слева вверху: NASA's Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Atmospheric and Volatile EvolutioN (MAVEN), Mars Odyssey, and the European Space Agency's (ESA's) Mars Express and Trace Gas Orbiter (TGO)