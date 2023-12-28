Кому принадлежит Луна и можно ли купить астероид?

Ещё есть национальное космическое право. Оно вводит специальные нормы для государства, которые оно обязуется исполнять перед другими. Также оно регламентирует обязанности тех организаций и предприятий, которые космосом и занимаются.

Действовать эти своды законов начинают там, где кончается атмосфера. Только вот тут есть небольшая загвоздка: закон у нас есть, а договориться о том, где начинается космос, страны так и не смогли. У нас (и у Международной авиационной федерации), это линия Кармана — 100 км. А вот в США, например, космос начинается с 80 км.

Когда это решили придумать?

Если совсем уходить в дебри, то можно сказать, что впервые такой вещью озаботились ещё 100 лет назад. Космическое право упоминалось в трудах французских учёных в 1910 году. Тогда это была просто аморфная идея без формы и содержания.

Первая специальная научная работа появилась в 1932 году, а какие-то публикации были в 1930-х и 1940-х годах. Там даже защищали диссертации по этому поводу.

Но это всё фигня, и по сути всего лишь мифологическое, научно-фантастическое и теоретическое объяснение вероятных социальных отношений, которые может быть могли бы (или не могли бы) возникнуть между людьми в космосе.

На практике космическое право возникло 4 октября 1957 года, тогда на орбиту отправился первый искусственный спутник Земли.