Кому принадлежит Луна и можно ли купить астероид?Юридические чёрные дыры в космическом бизнесе
Время не стоит на месте, и космос давно стал частью бизнеса. Причём его стоимость оценивается примерно в 460 миллиардов долларов. Как же это всё регулировать, можно ли купить астероид и делать там всё что заблагорассудится?
Сегодня мы поговорим о международном космическом праве — той области законодательства, которая регулирует человеческую активность за пределами атмосферы. Ведь даже в космосе должны быть свои правила!
Что вообще за космическое право?
Древние правильно отмечали, что космос — это порядок ( с греческого κόσμος — «порядок»). А для того, чтобы был порядок, людям необходимы законы. Вот международное космическое право (МКП) и призвано решить эту проблему, установив правила для использования космических тел и пространства для разных стран.
Сюда входит исследование космоса, ответственность за ущерб, применение оружия, спасательные работы, охрана окружающей среды, обмен информацией, новые технологии и, конечно, этика.
Ещё есть национальное космическое право. Оно вводит специальные нормы для государства, которые оно обязуется исполнять перед другими. Также оно регламентирует обязанности тех организаций и предприятий, которые космосом и занимаются.
Действовать эти своды законов начинают там, где кончается атмосфера. Только вот тут есть небольшая загвоздка: закон у нас есть, а договориться о том, где начинается космос, страны так и не смогли. У нас (и у Международной авиационной федерации), это линия Кармана — 100 км. А вот в США, например, космос начинается с 80 км.
Когда это решили придумать?
Если совсем уходить в дебри, то можно сказать, что впервые такой вещью озаботились ещё 100 лет назад. Космическое право упоминалось в трудах французских учёных в 1910 году. Тогда это была просто аморфная идея без формы и содержания.
Первая специальная научная работа появилась в 1932 году, а какие-то публикации были в 1930-х и 1940-х годах. Там даже защищали диссертации по этому поводу.
Но это всё фигня, и по сути всего лишь мифологическое, научно-фантастическое и теоретическое объяснение вероятных социальных отношений, которые может быть могли бы (или не могли бы) возникнуть между людьми в космосе.
На практике космическое право возникло 4 октября 1957 года, тогда на орбиту отправился первый искусственный спутник Земли.
А когда в 1967 был принят Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (или кратко: «Договор о космосе»), то это и оформило новую отрасль права.
С 1968 по 1979 годы были приняты ещё четыре договора: Соглашение о спасании космонавтов, Конвенция о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство и Соглашение о Луне.
Эти принципы и нормы космического права регулируют все отношения в космосе и по сей день.
Дальше развитие МКП пошло по пути принятия каких-то небольших резолюций ГенАссамблеи ООН. Эти резолюции хоть и имеют характер рекомендаций, но всё же обладают каким-никаким значением.
В 80-х годах космос становится бизнесом, появляются провайдеры спутниковой связи (которые потом приватизируются). А где деньги и прибыль, там появляются и новые вопросы.
И вопросы эти никуда не делись, а с бурным развитием частных компаний, которые теперь занимаются не только спутниками, но и изготавливают целые ракеты и даже людей в космос возят — изменение МКП не за горами.
Можно ли купить Луну?
В 1980 году был один забавный случай: некий американец Деннис Хоуп заявил (и даже зарегистрировал это в реестре), что он теперь владеет всей поверхностью Луны и остальных планет в нашей системе. Тогда, конечно, над этим все посмеялись, но вот теперь уже не до шуток.
Его контора Lunar Embassy, успешно продала около 611 миллионов акров на поверхности Луны, Меркурия, Марса и Венеры. Интересно, что среди покупателей оказались всякие известные личности и даже три бывших президента США: Буш-старший, Картер и Рейган.
На старте компания просила порядка $15 за акр, ежегодный доход составлял около $230 миллионов. Сколько он всего заработал, знают, пожалуй, только в налоговой службе.
Причём всё это настолько оказалось успешным, что возникли подражатели. В итоге разборки дошли даже до суда.
Например, серьёзный конкурент — компания Lunar Registry, также торгующая участками на Луне. Судились они с Lunar Embassy не за право собственности, а за авторские права.
А потом появились перекупы. Они покупали участки у Lunar Embassy, делили их на более мелкие и перепродавали.
Как это всё работает? Ведь Преамбула и Статья I «Договора о Луне» провозглашают, что исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются «достоянием всего человечества».
А Статья II нам говорит, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами…
Однако ж вот, пожалуйста — те самые дыры в законе. Сам Дэннис Хоуп говорит, что закон запрещает владеть звёздами и планетами лишь государствам и корпорациям, а частным лицам — пожалуйста, такой статьи нет.
Поэтому он и объявил себя владельцем всех космических объектов Солнечной системы, кроме Земли и Солнца.
Продаётся Луноход
В 1993 году на торгах в аукционном доме «Сотбис» случилось вообще нечто из ряда вон — легендарный «Луноход-2» ушел с молотка за $68,5 тысяч (продавцом выстуупило НПО имени Лавочкина). Покупатель даже получил формальный документ, утверждающий, что теперь «Луноход-2» принадлежит именно ему.
Купил его сын астронавта и бизнесмен Ричард Гэрриот. Он ещё потом летал на МКС туристом на нашем «Союзе».
Тут уже возникают вопросы о легальности такой сделки. Согласно закону 1967 года, «Луноход-2» принадлежит Советскому Союзу, а ныне России. Согласно новой редакции того же закона, луноход является объектом Всемирного наследия, и его даже трогать с места запрещено.
В соответствии со ст. IX все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и на других небесных телах открыты для представителей других государств — участников настоящего Договора на основе взаимности.
Сама же машина всё так же стоит на Луне, и даже не в курсе, что теперь принадлежит не СССР (и России).
Так кому же принадлежит Луна?
На текущий момент Договор о космосе подписан 106 странами, включая Россию и США. И он является ключевым документом в области международного космического права. Тем не менее, из-за того, что в процессе разработки каждый тянул на себя одеяло и нужен был какой-то компромисс — там есть разные двусмысленные вещи.
Разработанное в рамках ООН «Соглашение о Луне» попыталось как-то эти вопросы решить, при этом не наделяя правами собственности те или иные страны. Оно наоборот хотело закрепить статус общего наследия человечества и категорически исключало возможность владения как пространством, так и полученными результатами.
Несмотря на название Соглашения, в статье 1 говорилось, что положения применяются также к другим небесным телам Солнечной системы.
Но вопросы у всех возникали к статье 11. В первом пункте этой статьи было заявлено, что Луна и её природные ресурсы признаются общим наследием человечества.
В третьем пункте этой же статьи подчёркивалось, что ни поверхность, ни недра Луны, включая участки её поверхности, недра или природные ресурсы, не могут быть частной собственностью.
Пятый пункт предусматривал установление международного режима, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, однако с условием, что это будет сделано лишь в тот момент, «когда станет ясно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшем будущем».
Звучит слишком идеально, прям для прекрасной Земли будущего. Но видимо из-за этого, это соглашение ратифицировать не стали ни СССР, ни США (у этих стран как раз была своя космическая программа и технологии).
На сегодня этот документ подписали всего 18 стран, что не даёт никаких оснований считать, что концепция общего наследия человечества, изложенная в «Соглашении о Луне», приобрела статус обычая в международном космическом праве.
Что сейчас?
Долгое время состояние этого права никак не менялось, и лишь в последние годы люди задумались: надо что-то делать.
Например, в 2018 году в Великобритании приняли «Закон о космической отрасли», который подробно регулирует вопросы лицензирования, нормативные требования, юридическую ответственность и компенсацию за ущерб, который может возникнуть в результате деятельности частных космических компаний.
А всё почему? Всё больше появляется частников, на орбите становится всё больше мусора, а некоторые государства и вовсе будто бы хотят переместить гонку вооружений в космос.
Бизнес от космоса хочет, в основном, только прибыли. Он будет инвестировать в те вещи, которые будут пользоваться спросом, в то, что принесёт деньги.
В результате появятся новые и дешёвые услуги в космосе или через космос. Мобильная связь, интернет и навигация — всё это зависит от космических технологий.
Из-за быстрого развития технологий уже сейчас можно помаленьку начинать говорить о промышленной добыче полезных ископаемых в космосе.
Помимо известного всем Илона Маска и его SpaceX, есть и всякие другие компании — Amazon, Blue Origin, Boeing, Astra, Rocket Lab, Arianespace… куча их. В России также начали появляться свои частники.
И уже даже были те, кто планировал начать добычу полезных ископаемых на астероидах. Например, Deep Space Industries (DSI). Они хотели уже в 2023 году начать активную добычу металлов, газа и воды. Но что-то не срослось, и в 2019 году DSI была приобретена компанией Bradford Space.
В настоящее время компания имеет три космических аппарата и ищет финансирование в размере двадцати миллионов долларов для осуществления своих планов.
Ещё была компания Planetary Resources. Стартанули они получше, была целая куча инвесторов — даже кто-то из основателей Google, и запустили в 2018 свой спутник Arkyd-6.
Но и тут что-то пошло не так, и в начале 2018 года компании не удалось привлечь дополнительное финансирование, часть персонала пришлось уволить. Позднее их приобрела компания ConsenSys, специализирующаяся на технологии блокчейн.
Почему астероиды? Ну просто многие из них к Земле намного ближе, чем другие планеты или даже Луна. При этом ресурсов на них завались, всякие металлы исчисляются миллионами тонн.
Разные эксперты считают, что профит от такой добычи может достигать десятков, если не сотен миллиардов долларов.
В общем, первые триллионеры появятся на астероидах. Но как показывает практика, это будет не завтра и даже не в ближайшие годы. Пока что ни технологий, ни денег на такое удовольствие нет. Можно даже вспомнить стоимость проекта OSIRIS-REx (~$1 млрд) или подобных, которые и добыть смогли лишь «жалкие» десятки граммов породы.
Соглашения Артемиды
В 2020 году президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает частным компаниям заниматься деятельностью на Луне. И вот почему.
Во-первых, из-за Договора 1967 года, который служит основой, но в котором также есть много недочëтов и дыр.
Во-вторых, в 1979 году США не ратифицировали «Соглашение о Луне». А теперь они будут возражать на любые попытки представить это Соглашение как отражение уже устоявшихся международных обычаев.
И, в-третьих, в 2015 году Конгресс разрешил частным компаниям США осуществлять деятельность как на Луне, так и на астероидах.
Космос объявляется с точки зрения права и своих физических особенностей уникальной сферой человеческой деятельности, и поэтому США не рассматривают космос как общее достояние.
«Соглашения Артемиды» (а именно так называется новая программа по освоению Луны) представляет собой ряд двусторонних соглашений между США и странами-партнёрами.
Всё это для того, чтобы обеспечить «создание безопасной и прозрачной среды, которая облегчит исследование, научную и коммерческую деятельность для всего человечества».
Также там есть пункт о создании «зон безопасности» вокруг лунных баз, чтобы «предотвратить ущерб или вмешательство со стороны соперничающих стран или компаний, ведущих деятельность в непосредственной близости».
Это наводит на мысль, что США решили пересмотреть международное космическое право, но теперь в соответствии со своими условиями, воспользовавшись своим технологическим преимуществом. Россию на вечеринку, конечно, не пригласили.
Кремль высказал мнение о необходимости проведения правового анализа предложенного США договора, чтобы определить, соответствует ли он нормам международного права.
В Российской академии наук проект США по добыче ресурсов на Луне был признан абсурдным из-за высоких затрат на транспортировку материалов со спутника.
В Роскосмосе же этот проект охарактеризовали как «агрессивный» и «мало способствующий странам установлению плодотворного сотрудничества».
Но похоже в скором времени придётся забыть как о «Соглашении о Луне», так и об идее общего наследия человечества в космосе.
Когда начнётся активная фаза в покорении дальнего космоса, всё может пойти совсем не так, как это могло бы быть в идеальном будущем. Все эти идеи общего наследия могут уступить место контролю и частным интересам.
То же «Соглашение о Луне» по сути подписали те страны, которые в космос не могут, но требуют свой кусок пирога. Это можно сравнить с неудачей Международного органа по морскому дну (МОМД), который создали после вступления в силу Соглашения 1994 г. об осуществлении части XI Конвенции по морскому праву.
Так, морское дно и его ресурсы тоже являются общим наследием человечества, а доля от добычи распределяется между всеми странами мира (даже тех, кто в море выйти не может). Однако, современная реальность сильно отличается от записанной на бумаге.
Но в силах человечества это исправить.
Возможно, нас ждёт новая Золотая лихорадка, только за пределами Земли, и все её прелести. Или можно оставаться идеалистом и верить в Договор 1967 года и быть в числе стран, которые, скорее всего, не собираются покорять космос.
А может быть и такое, что человечество сможет решить эти «недоработки предков», вернётся к старым соглашениям, пересмотрит их и доработает, и наших внуков ждёт действительно светлое будущее.
Такие дела.