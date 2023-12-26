11 самых научных художественных фильмов про космос

Но тут решили навалить немного кринжа по части драматургии (сцена с «Волгой», например, или злые гэбэшники, которые хотят взорвать станцию ракетой, или истеричные управленцы в ЦУПе…).

Почему-то наши режиссёры не умеют и/или не хотят объяснить, к примеру, в чём сложность стыковки с «Салютом-7», всякие расчёты и другие трудности, но вместо этого превращают всё в грёбанный аттракцион. Видимо, экшен важнее.

К съёмкам, к слову, привлекали Джанибекова и Савиных (Леонов тоже, например, консультировал во «Времени первых»), но, видимо, чего-то всё-таки не хватило.

Но в целом, «Время Первых» и «Салют-7», с технической точки зрения, весьма хороши. Все претензии только к сюжету и актёрам.

Аполлон-13

Это история провала, основанная на реальных событиях. Кино рассказывает о героических усилиях экипажа «Аполлона-13» во время миссии на Луну и командном центре, который хочет вернуть астронавтов на Землю.

С экипажем, состоящим из Тома Хэнкса, Кевина Бэкона и Билла Пэкстона, зрители погружаются в мир космического кризиса и научных познаний, необходимых для спасения жизней астронавтов.

Вместо абстрактных философских проблем здесь речь идёт о настоящих технических задачах (камень в огород): разъём не подошёл или ещё что-то случилось. Иногда всё идёт по одному месту, и любая мелочь может привести к трагедии.