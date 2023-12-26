11 самых научных художественных фильмов про космос

11 самых научных художественных фильмов про космосВ каких научно-фантастических фильмах науки больше чем фантастики?
Сегодня хотелось бы поговорить о фильмах про космос, но о тех из них, которые сняты без всякой сказочной фигни (ну или её по минимуму), как в Звёздных войнах или Футураме. Нам же нужна реальная научная фантастика, где всё обосновано!
Время первых
Начать предлагаю с отечественного фильма «Время первых». Он рассказывает о миссии «Восход-2» в 1965 году и о том, что там происходило. В центре внимания — два космонавта, Алексей Леонов и Павел Беляев, и конечно, конструктор Сергей Королёв.
Но задание не обошлось без приключений и неожиданностей. Хоть всё и было тщательно распланировано, в процессе миссии что-то пошло не так. И тогда наши парни решили действовать самостоятельно, вопреки приказам ЦУПа.
«Время первых» можно смело похвалить за советский колорит и ощущение той эпохи, когда мы рвались в космос. Это ещё одна впечатляющая история о трудностях, с которыми мы столкнулись при освоении вселенной. Здесь много уникальных идей, деталей, а ещё крутой визуал (в качестве бонуса — психующий Королёв).
Салют-7
Далее на очереди ещё один российский фильм — «Салют-7». Это кино переносит нас в 1985 год, когда Советский Союз проводил невероятную операцию на космической станции «Салют-7».
Командование решило отправить двух космонавтов (Фёдорова и Алёхина) на рискованную миссию, чтобы спасти станцию.
Визуал в фильме — моё почтение, кадры космоса, Земли, станции просто великолепны, все эти пролёты камерой по узким коридорам... В общем, операторы — молодцы.
Но тут решили навалить немного кринжа по части драматургии (сцена с «Волгой», например, или злые гэбэшники, которые хотят взорвать станцию ракетой, или истеричные управленцы в ЦУПе…).
Почему-то наши режиссёры не умеют и/или не хотят объяснить, к примеру, в чём сложность стыковки с «Салютом-7», всякие расчёты и другие трудности, но вместо этого превращают всё в грёбанный аттракцион. Видимо, экшен важнее.
К съёмкам, к слову, привлекали Джанибекова и Савиных (Леонов тоже, например, консультировал во «Времени первых»), но, видимо, чего-то всё-таки не хватило.
Но в целом, «Время Первых» и «Салют-7», с технической точки зрения, весьма хороши. Все претензии только к сюжету и актёрам.
Аполлон-13
Это история провала, основанная на реальных событиях. Кино рассказывает о героических усилиях экипажа «Аполлона-13» во время миссии на Луну и командном центре, который хочет вернуть астронавтов на Землю.
С экипажем, состоящим из Тома Хэнкса, Кевина Бэкона и Билла Пэкстона, зрители погружаются в мир космического кризиса и научных познаний, необходимых для спасения жизней астронавтов.
Вместо абстрактных философских проблем здесь речь идёт о настоящих технических задачах (камень в огород): разъём не подошёл или ещё что-то случилось. Иногда всё идёт по одному месту, и любая мелочь может привести к трагедии.
Фильм показывает, насколько это в действительности сложно — лететь в космос. Нужны не только знания и умения, но и стальные яйца и выдержка, чтобы выжить в таких условиях.
А ещё тут солидный бюджет в 52 миллиона долларов, что весьма неплохо для 1995 года.
Интерстеллар
Говоря о философских проблемах, этот список, по моему мнению, не может обойтись без «Интерстеллара». На самом деле он и не нуждается в особом представлении, все и так про него знают.
Кристофер Нолан даже собрал свою команду учёных, чтобы показать настоящий реалистичный космос. Чёрные дыры, червоточины — всё на уровне. И после «Интерстеллара» другие киноделы решили подражать маэстро и в своих фильмах также используют такую визуализацию чёрных дыр.
Но самое крутое — фильму удалось поднять разные научные темы. Парадокс близнецов, замедление времени по теории относительности — обо всём этом стали говорить намного чаще.
Ну и сам космос в фильме без фальши и пафоса. Тут нет всяких супергероев с бластерами, только настоящие люди, рискующие всем ради будущего человечества.
Марсианин
«Марсианин» тоже один из лучших представителей реалистичной фантастики. Этот фильм, основанный на романе Энди Вейра, рассказывает историю астронавта Марка Уотни, который остался один на Марсе после несчастного случая. Он вынужден использовать свои научные знания и ресурсы, чтобы выжить и обратиться за помощью.
Все события и решения героев в этом фильме технически обоснованы, они не просто выдумка, а базируются на законах физики и реально существующих теориях.
А ещё NASA активно принимало участие в съёмках. Например, с их разрешения в фильм вошли документальные съёмки старта ракеты Delta IV Heavy с космическим кораблём «Орион», в ходе первого испытательного полёта корабля в декабре 2014 года.
Кто-то говорит, что фильм немного затянут и слишком научно-ориентирован. Но это же всё-таки про
картошку выживание на Марсе?
Солярис
Рассуждая о космический путешествиях, стоит коснуться и проблемы потенциального первого контакта с другими формами разумной жизни. Очевидно, без трудностей он не обойдется. И дело тут не только в технических проблемах, но и в культурных различиях.
Когда мы выходим за пределы Земли и сталкиваемся с неизвестным, это может как открыть целые миры, так и разочаровать в человеческом разуме и нашей космической экспансии. Можно осознать, насколько ничтожны мы в сравнении с Вселенной, насколько все наши идеи об одухотворенном космосе бесполезны.
«Солярис» показывает, что люди могут упереться в собственные бесплодные исследования, когда сталкиваются с чем-то необычным — с загадочной планетой, например. Это порождает вопрос: стоит ли вообще идти на контакт, или лучше просто оставаться там, где мы есть.
Так что «Солярис» — больше, чем фантастический фильм. Это настоящая психологическая драма, которая заставляет задуматься о нашем месте во Вселенной и собственных ограничениях.
Вызывает уважение и антураж фильма. Каждая кнопка, каждый провод, каждый чертёж — все офигенно детализировано и кажется, будто Тарковский и сам побывал на космической станции.
2001 год: Космическая одиссея
Иной подход к контакту с внеземным можно увидеть в другом легендарном фильме «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
Фильм заставляет задуматься о месте человека во Вселенной и задаться поисками смысла жизни...
Но не ждите лёгких ответов: «Одиссея» оставляет тебя наедине с мыслями, как будто ты и сам летишь в космическом пространстве, окружённом загадками и тайнами.
Каждая сцена в этом фильме пропитана мистикой и символизмом. От загадочного монолита до самого путешествия — всё это способствует поиску глубинных смыслов.
Визуал даже сегодня, спустя столько лет, более чем достойный. Космические пейзажи, гравитационные танцы и полёт к Юпитеру — всё это создаёт невероятную атмосферу.
А если фильм зашёл, то смело можно посмотреть и «Космическую одиссею 2010» Питера Хайамса.
Контакт
«Контакт» — фильм, основанный на одноимённом романе Карла Сагана, тоже воплощает на экране фантастическую историю о поиске разумной внеземной жизни и первом контакте с ней.
Главная героиня фильма, доктор Элли Арроуэй,(играет Джоди Фостер), — учёный-астрофизик. Она посвятила себя поиску внеземной жизни и изучению сигналов из космоса. Наконец, она обнаруживает радиосигнал внеземной цивилизации, и это приводит к глобальной научной и политической сенсации.
Фильм предлагает свой взгляд на то, каким может быть контакт с высокоразвитой цивилизацией. Он не о какой-нибудь случайной встрече на далекой планёте, а скорее фокусируется на обмене сигналами, долгой расшифровке и попытке осмыслить новую информацию.
Даже в самом «Контакте» не все можно объяснить с точки зрения науки. Технология инопланетян, показанная ближе к финалу, находится за пределами нашего понимания. Однако, научная работа, особенно с радиотелескопами, представлена настолько реалистично, что некоторые учёные называли фильм «Контакт» самым научно-ориентированным в своем жанре.
Пекло
«Пекло» рассказывает о путешествии к Солнцу. В далёком будущем, когда наша звезда начинает угасать, человечество решается на отчаянный шаг. Экспедиция «Икар» отправляется к Солнцу с термоядерной бомбой, чтобы вновь разжечь его огонь и спасти всю жизнь на Земле от медленного вымирания.
Фильм начинается как научная фантастика, потом внезапно переходит в триллер, а в финале и вовсе превращается в философскую драму. Невозможно предугадать, что же будет дальше, и это захватывает (впрочем, кому-то это может и не зайти).
Если говорить о визуале фильма, мощь Солнца передана на отлично. Космический корабль «Икар» вынужден скрываться в тени огромного щита, чтобы не сгореть дотла, когда приближается к фотосфере Солнца.
Луна 2112
«Луна 2112» — это инди-фильм, который почти полностью снят в одном помещении. Он повествует про одного парня, которому пришлось остаться на Луне. Это история про одиночество.
Это один из тех простых, но искренних фильмов, где повествование не спешит, но заставляет задуматься: как же мы собираемся осваивать этот огромный космос?
Фильм цепляет своим реалистичным и суровым взглядом на будущее (на Луне легко не будет). Режиссёр Дункан Джонс внимательно проработал каждую деталь и добавил хардкорности и реализма.
Сэма Белла, главного героя, сыграл талантливый Сэм Рокуэлл. Актеру удалось великолепно передать эмоции и показать одиночество Белла, а музыкальное сопровождение позволяет полностью погрузиться в атмосферу фильма.
Гравитация
Ну и на закуску, «Гравитация». В центре повествования — два астронавта, Райан Стоун, (Сандра Буллок), и Мэтт Ковальски (Джордж Клуни). Они оказываются в серьёзной опасности, когда их шаттл разрушается после столкновения с космическим мусором (опять русские взорвали какой-то свой спутник).
Ряд научных специалистов, несмотря на точное изображение большинства космических аппаратов, раскритиковали картину. Например, технические детали полётов между разными космическими объектами излишне упрощены.
Переход между спасательным модулем и МКС происходит так, будто это полёт на пару метров, а на самом деле там огромные расстояния, и нужны специальные маневры. И ещё в фильме не учли законы сохранения импульса…
Но несмотря на это, фильм всё равно крайне неплох. «Гравитация» воссоздаёт атмосферу безграничного пространства и передает чувство безысходности и уязвимости, которые сопутствуют космическим путешествиям.
В любом случае, фильмы, в которых космос изображен реалистично, помогают в популяризации науки и привлекают внимание к исследованию космоса.
Они предоставляют зрителям уникальную возможность погрузиться в невероятный мир за пределами Земли и пробуждают интерес ко Вселенной. Ну и дают диванным знатокам повод побухтеть, что в фантастике что-то является художественным допущением, а вообще-то так не бывает.