10 распространённых мифов о космосе

10 распространённых мифов о космосеСоветские карандаши, высадка на Луну в Голливуде и «нулевые» космонавты
Казалось бы, сейчас мы знаем о Вселенной куда больше, чем когда-либо прежде, но всё ещё есть ряд мифов, которые легко могут одурачить современного человека. Некоторые из них даже звучат правдоподобно; например, что температура Земли в летние месяцы выше, потому что в это время она к Солнцу ближе, чем зимой, или что Великая Китайская стена настолько огромна, что её видно из космоса.
Бескрайние просторы космоса издревле завораживали человечество. Космонавтика — это настоящий фетиш для исследователей и энтузиастов всех мастей. Но вот досада: годы научных исследований породили множество загадочных мифов и легенд. Давайте поговорим о некоторых самых известных и разберём, насколько они реальны.
Американцы не были на Луне
Этот миф особенно любим в странах СНГ, мол, американцы в 1969 году никуда не летали, и вообще всё это снято в павильонах Голливуда. Самое забавное, что в эту теорию заговора как правило верят те, кто от науки и космонавтики весьма далёк.
Во время только одной миссии «Аполлона-11» под командованием Нила Армстронга, астронавты изрядно наследили на поверхности спутника и отсняли кучу фотографий и видеоматериалов, которые достоверно подтверждают их присутствие на Луне.
Всего же американцы побывали там шесть раз, а СССР за этим тщательно следил и готовил свою лунную программу — Алексей Леонов тоже должен был ступить на поверхность нашего спутника.
Уже в современности зонды разных стран ещё раз подтвердили присутствие американцев на Луне — там обнаружили даже следы астронавтов. А ещё астронавты установили там уголковые отражатели для измерения расстояния до Луны, которые продолжают использоваться и по сей день.
Китайскую стену видно из космоса
Великая Китайская стена — самое длинное рукотворное сооружение в мире, её протяженность составляет невероятные 21196 км. Мысль о том, что она видна из космоса, весьма популярна и существует с 1930-х годов, но, к сожалению, она верна лишь отчасти.
Да, Великая Китайская стена действительно дико длинная, но при этом совсем не широкая — шесть метров у основания. Если этого мало, то она ещё и построена из материалов, которые хорошо сочетаются с окружающим рельефом.
С низкой околоземной орбиты (160 километров), стену легко различить на спутниковых снимках, но невооруженным глазом её не найти. Во время своего пребывания на Международной космической станции в марте 2013 года астронавт Крис Хэдфилд говорил: «Я не видел Великую Китайскую стену из космоса, как и китайские космонавты. Возможно, её можно было бы рассмотреть с достаточно большим объективом камеры и если атмосфера достаточно чиста».
«Нулевой» космонавт
Есть ещё одна теория заговора, которая была довольно популярна на Западе. Она гласит, что до Юрия Гагарина Советы запускали в космос других людей, которые погибли при запуске или их вообще унесло в открытый космос (параллельно с этим они проклинали советскую власть в рацию).
© Запись голоса ещё одной «космонавтки Валентины», якобы сгоревшей при полёте в 1961 или 1963 году
Миф родился в недрах итальянского агентства Continentale в 1959 году. Там со слов «чешского коммуниста» говорилось, что с Капустина Яра запускали четыре раза космонавтов, каждый из которых потерпел неудачу.
Самое смешное, что первый пуск датировался ноябрём 1957 года. Стоит только вспомнить, что первый спутник полетел в том же году, в октябре — воистину чудеса технологий, через месяц после запуска металлического шара отправить в космос человека.
Агентством упоминались и имена некоторых из космонавтов. Якобы это были Алексей Ледовский, который улетел на баллистической ракете в 1957 году, Сергей Шиборин в 1958 году, Андрей Митков в 1969 и Мария Громова, которая погибла при запуске орбитального самолёта с ракетным двигателем.
И, конечно, в архивах ни единого упоминания об этих людях нет. Ни как лётчики, ни как космонавты они не числятся. И в мемуарах о них тоже тишина. Даже после всей гласности и раскрытия архивов, ни один человек не проронил ни слова по этому поводу.
Впрочем, в то время такая инфа воспринималась западными обывателями довольно охотно.
Космическая ручка против советского карандаша
Ещё одна офигительная история. Впрочем, эта полулегенда про американскую космическую ручку и советский карандаш отчасти правдива. Молва гласит, что вот дураки в NASA разрабатывали спецручку за миллион баксов, чтоб она писала в невесомости, а советские космонавты спокойно писали себе карандашами.
На самом деле, американцы выдавали своим астронавтам обычные фломастеры, а сама идея космической ручки принадлежит Полу Фишеру, который сам на собственные средства её разработал, а потом NASA взяло её за копейки, всего шесть долларов за штуку. И знаете, этой ручкой Фишера стали пользоваться не только американские космонавты, но и наши ребята.
Почему же всё-таки не карандаш? Да, поначалу всё-таки использовали карандаши, и наши, и американцы. Но всёдело в том, что в невесомости есть ряд проблем, связанных с обломками графита — они могут повредить оборудование (графит — проводник) или вовсе попасть в дыхательные пути, что не очень хорошо.
А вот ручки способны писать в условиях невесомости без образования обломков.
Зимой Земля дальше от Солнца
Большинство людей знают, что Земля не вращается вокруг Солнца по идеальному кругу, поэтому легко понять, почему некоторые склонны видеть связь между временами года и расстоянием до этой звезды. Однако идея эта не выдерживает никакой критики, если учесть, что северное и южное полушария переживают лето в разное время года.
Орбита Земли не настолько эллиптическая, как себе её представляют люди. В течение года расстояние между Землей и Солнцем изменяется на 5 миллионов километров — а это всего около трёх процентов. Более того, зимой в северном полушарии на самом деле мы находимся ближе к солнцу, чем летом.
Истинная причина смены времен года заключается в наклоне оси Земли. Ежедневно, на протяжении года, свет попадает на полушария под пропорционально разными углами и в течение разных временных отрезков.
Зимой дни короткие, и свет проникает в атмосферу под небольшим углом, проходя сквозь атмосферу и распространяется по большей площади по мере приближения к поверхности. Летом дни намного длиннее, и солнечный свет падает на Землю под крутым углом, прокладывая себе более прямой путь, тем самым энергия концентрируется на меньшей площади.
Тёмная сторона Луны
Тёмная сторона Луны многих вдохновила на творчество: студийные альбомы, романы, сериалы, фильмы, да и игры тоже. Но Луна не то, чем кажется на первых взгляд. Мы с Земли видим только одну её сторону, да, но это отнюдь не значит, что на обратной всё темно и печально.
Вообще, стоит только понаблюдать за фазами Луны, и абсурдность подобных предположений становится очевидной. Во время полнолуния та сторона, которую мы видим, действительно целиком освещена, а другая сторона в полной темноте. Но в другие дни месяца мы видим только часть Луны, в то время как весь остальной свет попадает на эту обратную, «тёмную» сторону.
Если хочется фотодоказательств, то можно взглянуть хотя бы на первые снимки обратной стороны Луны, сделанные в далеком 1959 году советским аппаратом «Луна-3». Посмотрите, как хорошо она освещена Солнцем. Эти фото не только развенчивают миф о том, что на обратную сторону Луны не поступает свет, но и показывают, что лунный грунт там светлее по цвету. Вот и получается, что в действительности именно наша сторона — тёмная.
Без скафандра в открытом космосе
Наверняка вы видели в кино, как людей разрывает на части, когда они оказываются в открытом космосе без скафандра (ну или там шлем им проломили).
© Скафандр в космосе лучше всё-таки не снимать
Но на самом деле человеческая кожа достаточно эластична, чтобы наше тело не взорвалось, более того, секунд 10-15 вы даже будете в сознании.
Такое случилось с неудачливым техником по скафандрам во время испытаний NASA в 1966 году после того, как вышло из строя какое-то оборудование, но, к счастью, давление быстро восстановили (всего через 30 секунд), и техник пришел в себя.
Так что никаких вылезающих и лопающихся глаз, увы.
Корабли нагреваются от трения атмосферы
Когда космические аппараты вновь входят в атмосферу, то движутся они быстрее скорости звука, и температура скачет примерно с -155 градусов по Цельсию до почти 1650. Может ли трение быть причиной всего этого тепла?
© А вот так выглядит плазма в иллюминаторах спускаемого аппарата при входе в атмосферу
Трение действительно серьёзная головная боль для инженеров, особенно при проектировании обтекаемых сверхзвуковых ракет. Чем больше воздуха соприкасается с поверхностью, тем сильнее происходит нагрев при трении. Однако космические корабли, которые предназначены для спуска, такой обтекаемой формой не обладают, и основной причиной невероятных температур при повторном входе в атмосферу выступает ну никак не трение.
Когда широкий космический корабль стремительно попадает в атмосферу, молекулы газа не могут достаточно быстро уйти с пути и начинают скапливаться, образуя под кораблем своеобразную «подушку» . Это удерживает большую часть газа вдали от поверхности, предотвращая передачу тепла кораблю.
Нагрев от трения лишь усиливает температуру, когда на самом деле корабль греется от давления. Чем ближе молекулы находятся друг к другу, тем выше поднимается температура. Наконец, давление становится таким сильным, что молекулы разрывает, и они превращаются в раскалённую плазму, а вокруг корабля образуется плазменная корона.
Пояс астероидов очень опасен
Все знают, что в поясе астероидов много каменного материала. В поясе находится более 3000 малых планет и более 750 000 отдельных астероидов размером более 1000 метров в поперечнике.
Крупные астероиды иногда сталкиваются, разбрасывая мелкие осколки по поясу и, мол, подвергают опасности любой космический корабль, который только осмелится проложить себе там путь.
Этот миф подпитан научной фантастикой. Когда Хан Соло направляет «Тысячелетний сокол» в астероидное поле в «Звёздных войнах», C-3PO предупреждает: «Сэр, вероятность успешного прохождения астероидного поля приблизительно равна одному к трём тысячам семистам двадцати!». Если бы астероидное поле Хота было бы хоть в чем-то похоже на наше, дроид бы сильно ошибся.
Пояс охватывает область космоса примерно в 225 миллионов км. В среднем расстояние между астероидами составляет около 970 000 километров, что более чем в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Так что там довольно-таки свободно, хотя фильмы и показывают обратное.
Куда большую опасность в поясе астероидов представляют ультра мелкие частицы, которые образуются при столкновении астероидов. И вот эти маленькие мерзавцы вполне способны нанести ущерб космическому аппарату.
Хвост комет показывает, куда они летят
Что такое комета? По сути, это большие куски льда, довольно грязного, со всякими разной степени полезности «добавками» . По мере приближения к Солнцу они нагреваются, выделяя газ и пыль.
Падай комета на Землю, её хвост был бы направлен назад, как от метеоритов… но в космосе нет атмосферы. Хвост кометы формируется под воздействием солнечной радиации и солнечного ветра, поэтому он всегда направлен в сторону от Солнца.
Комета подлетает к Солнцу, начинает таять и испаряться, а слабое давление солнечного света проникает в испаряющийся газ и образует заряженные ионы. Они попадают в силовые линии магнитного поля и вылетают прямо от Солнца в виде ионного хвоста.
Поток частиц летит быстрее кометы, поэтому порой она летит хвостом вперёд, а чем ближе к Солнцу, тем больше она тает, и тем длиннее становится хвост.
Часто мифы в космонавтике возникают из-за неполной информации или недостаточного понимания принципов космической науки. Однако, благодаря научному прогрессу и совершенствованию технологий, развенчать эти мифы довольно просто.