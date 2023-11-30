10 распространённых мифов о космосе

Во время только одной миссии «Аполлона-11» под командованием Нила Армстронга, астронавты изрядно наследили на поверхности спутника и отсняли кучу фотографий и видеоматериалов, которые достоверно подтверждают их присутствие на Луне.

Всего же американцы побывали там шесть раз, а СССР за этим тщательно следил и готовил свою лунную программу — Алексей Леонов тоже должен был ступить на поверхность нашего спутника.

Уже в современности зонды разных стран ещё раз подтвердили присутствие американцев на Луне — там обнаружили даже следы астронавтов. А ещё астронавты установили там уголковые отражатели для измерения расстояния до Луны, которые продолжают использоваться и по сей день.

Китайскую стену видно из космоса