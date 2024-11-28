Зачем Роскосмос делает космонавтам больно?

Долгое пребывание в космосе может менять работу центральной нервной системы, а уровень гормонов, таких как кортизол и адреналин, также способен влиять на восприятие боли.

Короче говоря, факторов, которые могут влиять на болевую чувствительность в космосе, — куча.

Как проходит эксперимент?

Ещё в начале космической эры учёные заметили, что у космонавтов повышается болевой порог, что было странно — ведь в космосе люди сталкиваются с совершенно новыми и опасными условиями, где важно вовремя заметить даже незначительную боль, чтобы предотвратить серьёзные последствия.

Так вот, «Альгометрия» — это не просто какой-то рандомный эксперимент, а серьёзное научное исследование, которое уже несколько лет проводят на МКС. Его цель — понять, как меняется чувствительность к боли у космонавтов в условиях длительных космических миссий.

И как же космонавтам причиняют боль? Так и представляется человек, который сидит в пыточном кресле и изнывает от боли ради науки, но на самом деле, всё не так страшно.