Я есть грунт: история добычи инопланетных пород

У нас на Земле реголит — это верхний слой земной коры, на котором растут растения и живут различные организмы. Но в последнее время этот термин чаще применяется для лунного грунта или какого-либо другого, инопланетного (или астероидного).

Луна

Почти полвека назад, когда на Луну летали астронавты программы Apollo, им пришлось использовать разнообразные геологические инструменты. Совочки с телескопическими ручками и буровые устройства — всё было создано специально для работы на поверхности спутника Земли.

США

Первые образцы лунного реголита были собраны во время миссии Apollo 11. Астронавты Армстронг и Олдрин, при всех ограничениях своих неудобных скафандров, сумели добыть 21,7 кг образцов. При этом каждый образец нужно было фотографировать и, когда позволяло время, описывать место, откуда он взят (совсем как на Земле).