Вы пользуетесь бывшими космическими технологиями дома каждый день. Ловите подробный список

Позднее тему развили и разработали специальные методы и аппаратуру для дистанционного мониторинга основных физиологических параметров организма в условиях космического полёта, а специалисты на Земле следили за коррекцией нарушений.

А сегодня телемедицина доступна, например, сотрудникам с ДМС и позволяет врачам и пациентам общаться и обмениваться медицинской информацией на расстоянии уже на Земле. Это особенно полезно для людей, которые находятся в отдалённых от крупных медицинских центров регионах.

Спасательные одеяла

Изначально подразделение National Metallizing Division компании Standard Packaging Corporation разрабатывало и производило материалы на основе листовых металлизированных полимеров для NASA.

В мае 1973 года этот материал использовали в ходе миссии Skylab, когда потребовался солнцезащитный экран, чтобы стабилизировать температуру космической станции после поломки теплового щита во время запуска. Этот временный экран помог снизить температуру и создать первую обитаемую космическую станцию для астронавтов.

Позднее, в 1982 году, бывший сотрудник National Metallizing Division, Дэвид Дэйган, основал компанию AFM Inc, чтобы продолжить выпуск материала под названием «Heatsheets» (дословно «тепловые щиты»).

В 1978 году Дэвид приметил проблемы участников осенних марафонов в США, которые замерзали после финиша: бегунов было много и люди долго ждали своей очереди, чтобы одеться.

В итоге Международная ассоциация марафонов выбрала «Space Blanket» от Metallized Products, который присылали сложенным и упакованным, и распределяли его среди участников. Уже в 1979 году эти металлизированные покрывала массово использовали на Нью-Йоркском марафоне.