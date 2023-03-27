Зачем люди тратят миллионы на полёт в космос туристом. И к чему готовиться, если туда полетите вы

Зачем люди тратят миллионы на полёт в космос туристом. И к чему готовиться, если туда полетите выЕсли очень захотеть, можно в космос полететь
В последние годы всё больше и больше людей интересуются путешествиями в космос. Кстати, Россия была пионером в области космоса, и космический туризм — не исключение. Сегодня мы расскажем об индустрии космических путешествий и о том, что она может предложить людям, у которых хватило смелости отправиться за пределы Земли.
Фото: ferra.ru
С чего всё началось
Первой туристкой в космосе должна была стать американская учительница Криста Маколифф в 1986 году. Лететь ей было суждено на печально известном шаттле «Челленджер», который взорвался при запуске и унёс с собой жизни всех семи астронавтов. После этого инцидента США наложили запрет на полёты непрофессионалов в космос.
Стоит упомянуть и первых коммерческих космонавтов: в 1990 и 1991 годах в космос полетели Тоёхиро Акияма из Японии и Хелен Шармен из Великобритании. На станцию «Мир» их доставили на кораблях «Союз ТМ-11» и «Союз ТМ-12». Но всё же эти двое не совсем туристы, потому что платили они не из своего кармана — их профинансировали телекомпания TBS от Японии и проект «Джуно» от Британии.
История «правильного» космического туризма зародилась уже в начале 2000-х годов, когда Роскосмос предложил поездки на Международную космическую станцию (МКС). Первым космическим туристом, который побывал на МКС, стал американский бизнесмен Деннис Тито в 2001 году. С тех пор Роскосмос отправил в космос ещё девятерых туристов, в том числе Чарльза Симони (создателя Microsoft Office) и Ги Лалиберте (основателя Cirque du Soleil).
Стоимость этих поездок тогда составляла от 20 до 30 миллионов долларов, то есть доступны они были только для сверхбогатых.
Взять перерыв
Несмотря на то, что Россия отправляла туристов в космос почти каждый год, с 2009 года ей пришлось взять перерыв в этом направлении — США свернули программу шаттлов (Space Transportation System). Места на российских «Союзах», которые можно было бы продать туристам, США выкупили для своих астронавтов.
И вот, в 2019 году корабль SpaceX Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме, а в ноябре 2020 уже состоялся первый пилотируемый полёт на станцию.
После успешных испытаний Crew Dragon Роскосмос и американская компания Space Adventures в 2019 году подписали контракт на полёт двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. Этими туристами стали японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано.
После того как начали летать американские пилотируемые корабли, с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС.
Мы получили возможность отправки на станцию экипажей из трёх российских космонавтов
Для двух туристов специально модифицировали корабль «Союз МС» таким образом, чтобы им можно было управлять в одиночку, без помощи бортинженера. С такой же модификацией позже летали и Юлия Пересильд с Климом Шипенко, но их нельзя назвать туристами — они, скорее, «командированные в космос».
Маэдзава, кстати, выкупил места на одном из SpaceX Starship, который вроде как должен отправиться к Луне в 2023 году (по траектории «Аполлона-13») и даже отобрал команду в рамках проекта dearMoon, но... Starship пока ещё никуда не летит. По словам Илона Маска, первый орбитальный полёт должен состояться уже в апреле. Что ж, посмотрим.
Конкуренты
Долгое время услугми космотуризма занимался только Роскосмос в связке с американской «турфирмой» Space Adventures. Но потихоньку наступает эра New Space (активно развиваются частные компании, которые пытаются удешевить выход в космос) и на рынке появляются новые имена.
Космос
Например, в 2020 году появилась новая американская компания — Axiom Space, которая устраивает полёты для туристов на кораблях SpaceX Crew Dragon. Кроме того, они планируют собирать первые коммерческие модули для МКС и создать новый сегмент на станции.
В сентябре 2021 года в космос отправился первый в истории коммерческий экипаж в рамках миссии Inspiration4. В основном этим занялись в рамках благотворительной акции по сбору средств для детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе: собрали около $250 млн (на $50 млн больше запланированного).
Между прочим, для этого полёта Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор. Экипаж, состоящий из четырёх человек — командира экипажа и спонсора миссии бизнесмена Джареда Айзекмана, врача Хейли Арсенокс, учёного-геолога Сайан Проктор, и инженера Кристофера Семброски — пробыл на орбите три дня. За это время «гражданские космонавты» ставили научные опыты, поддерживали связь с Землёй и вообще действительно очень туристически провели время, наслаждаясь видами космоса из панорамного купола.
Почти космос
Не забывайте, что туризм бывает ещё и суборбитальным. Тут на сцену выходят сразу две компании: Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса.
Virgin Galactic в 2021 году запустила корабль VSS Unity с экипажем из четырёх пассажиров и двух пилотов: сам Брэнсон также участвовал в этом полёте. Корабль выводили на стартовую позицию при помощи суборбитального космоплана VMS Eve серии SpaceShipTwo, от которого VSS Unity отделился на высоте 15 км, достиг апогея в 86 с небольшим км и подарил участникам полёта 4 минуты невесомости.
В том же 2021 году впервые отправился в пилотируемый полёт New Shepard от Blue Origin, в первом полёте Безос тоже принимал участие. как и Брэнсон. Помимо Безоса в состав экипажа вошёл его брат Марк Безос, 82-летняя Уолли Фанк, которая стала самым старым человеком, побывавшим в космосе, и 18-летний выпускник школы Оливер Дамен из Нидерландов — а он уже стал самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Корабль выводился на суборбиту при помощи многоразовой ракеты-носителя и достиг высоты в 107 км. С 2021 года Blue Origin отправляла туристов в космос уже шесть раз.
Стоит отдельно упомянуть, что по нормативам ВВС США космос начинается от высоты 80 км, тогда как линия Кармана (условная высота, на которой и начинается космос по терминологии Международной авиационной федерации) определяет границу на отметке 100 км. Так что те, кто летал с Virgin Galactic, ещё не совсем космонавты.
В России суборбитальными полётами должна была заниматься компания «Космокурс», она даже получила согласование с Роскосмосом на испытания своих аппаратов, но в 2021 году прекратила своё существование.
Чем заняться туристу?
Итак, что ждать, если вы оказались космическим туристом на пути МКС? Для начала вам нужно будет пройти много месяцев тренироваться, чтобы подготовиться к своему путешествию. Это включает физические и психологические тесты, чтобы убедиться, что вы пригодны для космических путешествий, а ещё инструкции по эксплуатации оборудования, которым вам придётся пользоваться на борту МКС.
Тренинг также включает в себя моделирование процедур запуска, стыковки и возвращения в атмосферу. Программа обучения проходит в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звёздном городке.
По прибытии на станцию вы сможете в полной мере ощутить жизнь в условиях микрогравитации. Это означает, что всё — от приёма пищи и сна до пользования туалетом — будет отличаться от того, к чему вы привыкли на Земле. Ещё вам дадут возможность принимать участие в научных космических экспериментах и исследовательских проектах вместе с профессиональными космонавтами, которые живут и работают на МКС.
Маэдзава на МКС выполнял всякое из списка «100 вещей, которые вы хотите, чтобы MZ сделал в космосе», которые ему предлагали пользователи интернета. Попробовать бегать на станции — одно из таких заданий.
Стоимость путёвок
Если в 2000-х годах стоимость полёта в космос для туриста составляла порядка 20-30 миллионов долларов, то спустя время меньше она не стала, а даже наоборот. На сегодняшний день и Роскосмос, и Axiom Space предлагают билет в космос по цене около 55 миллионов долларов (но по некоторым сообщениям Маэдзава, например. заплатил $80 млн).
Кроме посещения МКС или облёта Земли есть дополнительная опция выхода в открытый космос (за дополнительную плату, конечно). В 2030 году и вовсе предполагаются полёты до Луны... а там и до Марса рукой подать.
Слегка коснуться космоса на суборбите можно намного дешевле. Хотя Blue Origin не раскрывает цены за место, но сообщается, что MoonDAO (краудфандинговая команда крипто-энтузиастов, объединённых целью свободного доступа к освоению космоса) заплатила $2 575 000 за два места на корабле New Shepard.
В Virgin Galactic за похожую поездку до границы космоса просят и того меньше, — $450 000 за место с первоначальным взносом $150 000.
«Перспективы»
Одна из главных проблем, связанных с тем, чтобы сделать космические полёты дешевле — сложно одновременно отправить в космос настолько много людей, чтобы цена стала вменяемой. А чем меньше людей, тем дороже перелёт.
В идеале, чтобы такие путешествия стали доступными для всех, а не только для миллиардеров, нужно снизить цену билета хотя бы до уровня стоимости перелёта в самолёте бизнес-классом. И для этого придётся делать космические корабли более вместительными.
Ну и ещё не забывайте, что подготовка к полёту занимает очень много времени, если речь идёт именно о космосе, а не о суборбите. Для этого ещё и нужны хорошие физические данные, не каждый сдюжит.
Да и не каждому будет в таких полётах уютно Например, Юсаку Маэдзава на предстартовой конференции на вопрос о том, что он первым делом сделает на МКС, ответил: «Схожу в туалет. Лететь-то туда несколько часов». И это с учётом того, что сейчас Роскосмос может так быстро довезти до МКС — при обычной схеме доставки лететь пришлось бы двое суток.
Как в своё время стали удобными и недорогими (относительно) корабли и самолёты на Земле по мере развития туризма — так должно случиться в будущем и с космическими аппаратами. Даже сама МКС сейчас не особо-то подходит для обычных людей: в первую очередь это научный объект, там много оборудования, тесно, плохая, по туристическим меркам, обзорность, и прочее.
А ещё это риск. Хотя космический корабль «Союз» до сих пор был супер-надёжным в перевозке людей на МКС и обратно, в космосе может случиться всякое. Но сейчас в этот процесс вовлечены частные компании, которые... возможно, будут заниматься экономией жёстче, чем государства. И многие люди не захотят проверять, насколько безопасной окажется такая экономия.
Но всё равно, будущее космического туризма в России выглядит перспективно. Космическая программа по-прежнему развивается, новые технологии появляются, постепенно космические путешествия станут дешевле.
На 2024 год, например, Россия запланировала беспилотный запуск нового корабля «Орёл» (если сроки опять не сдвинутся, который в будущем будут отправлять и до Луны. И не забывайте о грандиозных планах по запуску в 2030 году ядерного буксира «Зевс» — если он состоится, то это, скорей всего, и будет тот самый долгожданный прорыв в космонавтике.