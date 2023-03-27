Зачем люди тратят миллионы на полёт в космос туристом. И к чему готовиться, если туда полетите вы

История «правильного» космического туризма зародилась уже в начале 2000-х годов, когда Роскосмос предложил поездки на Международную космическую станцию (МКС). Первым космическим туристом, который побывал на МКС, стал американский бизнесмен Деннис Тито в 2001 году. С тех пор Роскосмос отправил в космос ещё девятерых туристов, в том числе Чарльза Симони (создателя Microsoft Office) и Ги Лалиберте (основателя Cirque du Soleil).

Стоимость этих поездок тогда составляла от 20 до 30 миллионов долларов, то есть доступны они были только для сверхбогатых.

Взять перерыв

Несмотря на то, что Россия отправляла туристов в космос почти каждый год, с 2009 года ей пришлось взять перерыв в этом направлении — США свернули программу шаттлов (Space Transportation System). Места на российских «Союзах», которые можно было бы продать туристам, США выкупили для своих астронавтов.

И вот, в 2019 году корабль SpaceX Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме, а в ноябре 2020 уже состоялся первый пилотируемый полёт на станцию.