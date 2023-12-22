Как космонавтов готовят к космосу на земле

Итак, допустим, вас не остановили опасности космоса, вы успешно прошли отбор в космонавты, сдали Госэкзамен и получили звание «космонавта-испытателя» и готовы покорять звёзды. Что дальше?

Теория

До назначения в экипаж вас ожидает два года групповых тренировок. Причём тренироваться вы будете не только физически (вернее, даже, не столько).

Много времени придётся уделить изучению теории. Космонавт должен знать созвездия, уметь работать со сложным оборудованием на МКС и кораблях.

Тренировка на симуляторах — один из ключевых элементов подготовки космонавта. Курс состоит из занятий на полноразмерном макете российского сегмента МКС и на тренажёрах кораблей.

В распоряжении наших космонавтов есть тренажёры пилотируемых кораблей (ТПК) «Союз» — целый комплекс, состоящий из примерно десятка тренажёров. Обитаемые отсеки «Союза» космонавты изучают на полноразмерных макетах в составе тренажера ТДК-7СТ0.