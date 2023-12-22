Как космонавтов готовят к космосу на земле

Как космонавтов готовят к космосу на землеИмитация космоса, изнуряющие тренировки и проверка на прочность
Подготовка российских космонавтов к полету в космос — захватывающий процесс, полный тренировок и испытаний. Какие секреты скрываются за закрытыми дверями космических центров? Как же стать истинным покорителем космоса?
Итак, допустим, вас не остановили опасности космоса, вы успешно прошли отбор в космонавты, сдали Госэкзамен и получили звание «космонавта-испытателя» и готовы покорять звёзды. Что дальше?
Теория
До назначения в экипаж вас ожидает два года групповых тренировок. Причём тренироваться вы будете не только физически (вернее, даже, не столько).
Много времени придётся уделить изучению теории. Космонавт должен знать созвездия, уметь работать со сложным оборудованием на МКС и кораблях.
Тренировка на симуляторах — один из ключевых элементов подготовки космонавта. Курс состоит из занятий на полноразмерном макете российского сегмента МКС и на тренажёрах кораблей.
В распоряжении наших космонавтов есть тренажёры пилотируемых кораблей (ТПК) «Союз» — целый комплекс, состоящий из примерно десятка тренажёров. Обитаемые отсеки «Союза» космонавты изучают на полноразмерных макетах в составе тренажера ТДК-7СТ0.
Представьте: вы сидите в кабине космического корабля, перед вами мониторы с различными показателями и панелью управления. Вы испытываете волнение и ответственность, ведь от вашей работы зависит не только ваша жизнь, но и успех всей миссии.
Симуляторы помогают космонавтам овладеть навыками управления космическим кораблем, ориентироваться в космическом пространстве и принимать решения в экстремальных условиях.
Они могут отрабатывать стыковки с Международной космической станцией, маневрирование вблизи других спутников и даже эвакуацию в случае аварийной ситуации.
Что касается подготовки — когда я первый раз садился в корабль (а он уже был готов к старту и состыкован с ракетой), то поначалу, конечно, появилось чувство волнения, но когда за мной закрыли люк — возникло полное ощущение, что я нахожусь в тренажёре
В качалку?
Но это всё теория, всех же обычно интересует практика. И практики у космонавтов на земле достаточно.
Космонавты трижды в неделю посещают тренажерный зал (по 2 часа). Там для них проводят многофункциональные тренировки, которые помогают развить как физическую силу, так и навыки, необходимые для полёта в космос.
Они не только отрабатывают стандартные спортивные нормативы, но и проходят обучение на специальных тренажерах ЦПК (Центра подготовки космонавтов). Эти тренажёры позволяют привыкать к особым условиям космоса, которые ждут космонавтов во время миссии.
Тренировки в невесомости
Космонавту жизненно необходимо развить навыки для работы в условиях невесомости — ведь в таком состоянии мозг буквально сходит с ума и дезориентирует своего владельца в пространстве. Поэтому без привычки весьма сложно адекватно воспринимать происходящее.
Парабола Кеплера
Чтобы создать условия невесомости на Земле, космонавты используют особую технику, известную как «парабола Кеплера». Для этой цели служит специальный лабораторный самолёт Ил-76 МДК.
Когда самолёт закладывает очередной вираж, борт погружается в невесомость, которая длится около 22-25 секунд. Именно тогда будущие космонавты проводят необходимые тренировки и выполняют операции.
Процесс тренировки начинается с простых задач, направленных на преодоление дезориентации. Космонавтов просят выполнить такие элементарные задания как, например, написать своё имя или назвать текущую дату. Это может показаться незначительным, но в условиях невесомости даже самые тривиальные действия могут вызвать некоторые сложности.
Парашютная подготовка также играет не последнюю роль, ведь с её помощью формируется профессиональная хладнокровность, устойчивость к помехам и многозадачность. Во время прыжка космонавт выполняет разнообразные задания: репортаж, решение математических примеров или расшифровка знаков на земле.
© Кандидат в космонавты Кирилл Песков решает карточку в полёте
И, конечно, нужно не забыть раскрыть парашют на высоте около 1200 метров. Если вы всё-таки забудете, система автоматически его откроет, но задание, скорее всего, будет провалено.
Гидролаборатория
Ещё один способ сымитировать невесомость — переместить тренировки под воду. В распоряжении наших космонавтов есть целая Гидролаборатория.
Там они облачаются в свои скафандры и опускаются в огромный бассейн, где установлены макеты космических аппаратов и макет российского сегмента МКС в натуральную величину.
© Подводные тренировки
Может показаться, что это простая задача, но на самом деле люди тренируются в настоящих скафандрах «Орлан», весом около 120 килограммов.
В космосе больше всего устают руки. Во-первых, перемещаются космонавты в космосе при помощи рук, ноги бесполезны. Во-вторых, сжимать пальцы в перчатках скафандра весьма трудно — будто жмёшь эспандер.
Кстати, этот костюм не надевают в привычном понимании этого слова — в него заходят. На спине скафандра есть специальный люк, который является одновременно и ранцем — в нём находятся системы жизнеобеспечения.
Обычно все операции в открытом космосе выполняются в паре, поэтому на скафандрах есть синие и красные нашивки, чтобы космонавты могли легче различить друг от друга.
Закрытый космос
После выхода в открытый космос может возникнуть необходимость провести какое-то время в шлюзе, чтобы выровнять давление. К таким (и не только) ситуациям космонавтов готовят в сурдокамере.
Это специальное помещение, изолированное от звуков, с искусственным освещением. В сурдокамере космонавту предстоит пробыть три дня. Помимо этого, два дня нужно провести в режиме непрерывной деятельности, или по-простому — не спать. Совсем.
Всё это время психологи тщательно следят за поведением испытуемых (которые должны выполнять различные задачи). Такой стрессовый опыт позволяет выявить скрытые особенности, которые могут проявиться в экстремальных ситуациях на орбите.
Центрифуга
Крайний (космонавты не любят говорить слово последний) и, наверное, самый известный этап подготовки включает в себя тренировки на центрифуге.
В Центре подготовки космонавтов имеются два таких устройства: ЦФ-7 и ЦФ-18. Они отличаются длиной плеча и могут создавать перегрузку до 30g, что в 30 раз превышает ускорение свободного падения и может привести к смерти.
Конечно, космонавтов не не разгоняют до таких величин. Если Юрий Гагарин должен был выдержать перегрузку в 12g, то современным космонавтам достаточно 8g.
Стоит отметить, что тренировки на длинной центрифуге ЦФ-18 ощущаются более лёгкими, нежели на «короткой». Всё дело в том, что разгон происходит более плавно — а, значит, и вестибулярка страдает меньше.
Психология и «тимбилдинги»
Однако, пожалуй, самая важная тренировка происходит внутри головы космонавта. Полёт в космос — это экстремальное испытание для психики. Отсутствие связи с внешним миром, ограниченное пространство, повышенная ответственность — всё это может серьезно повлиять на эмоциональное состояние космонавта.
Потому космонавты проходят психологическую подготовку, чтобы научиться справляться с долгими периодами отлучения от семьи и друзей, а также с самоизоляцией и ограничениями во время полёта.
Они учатся эффективно работать в команде и поддерживать психологическую стабильность в условиях ограниченности пространства и ресурсов.
Помимо этого для космонавтов проводят “экстремальные тимбилдинги”. Группу вывозят в горы, пустыни, леса или вовсе на открытую воду. Там космонавты учатся выживать до прибытия спасательной экспедиции: ориентироваться на местности, оказывать медицинскую помощь и тому подобное.
© Тренировки в гористой местности
Всё это необходимо, потому что иногда спускаемый аппарат может приземлиться совсем не туда, куда ожидалось.
Ну и напоследок космонавту дадут возможность подобрать себе космические вкусняшки, ведь питание на орбите отличается от земного.
Финал?
И вот, вы прошли всё обучение и вас зачислили в экипаж. Можно уже лететь? К сожалению, нет. Впереди космонавта ожидает ещё год-полтора-два подготовки уже непосредственно к конкретному полёту.
Только вот расслабляться не стоит — ежегодно проводится врачебная комиссия, которая в любой момент может снять вас с программы подготовки, ведь организм работает на пределе возможностей. Космос — это всё-таки не шутки.
В общем, подготовка российских космонавтов на Земле — процесс сложный и многогранный. Важна не только физическая подготовка, но и обладание знаниями в различных научных областях. Тренировки на симуляторах, в Гидролаборатории и на открытой местности помогают им отработать навыки, необходимые для успешного полёта в космос (и возвращения домой).
Скоро, кстати, возможны миссии на Луну (до миссий на Марс, к сожалению, далековато). Так что, если вы подадите заявку сейчас — кто знает, может именно вам предстоит ступить на поверхность нашего спутника?