США потребовали запретить ядерное оружие в космосе… потому что для космоса у них есть другое оружие

США потребовали запретить ядерное оружие в космосе… потому что для космоса у них есть другое оружиеКак «борьба за мир» вылилась в новую гонку вооружений
Помните, мы уже разбирали космическое право и законы, которые должны регулировать поведение государств в космосе? Тогда мы говорили о том, что космос — это достояние всего человечества, а не площадка для всяких геополитических игрищ. Мы изучали международные договоры и мечтали о мирном освоении космического пространства.
Но реальность, как это часто бывает, оказалась куда более драматичной.
Акт первый
Россия блокирует резолюцию
Началось всё с того, что США и Япония выкатили проект резолюции в Совете Безопасности ООН о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Казалось бы, что тут такого? Ведь всё логично — кому нужна атомная бомба, которая буквально висит как дамоклов меч?
Но Россия неожиданно воспользовалась правом вето и заблокировала документ. Неужели мы собираемся швыряться ядерными боеголовками из космоса?
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции «ограниченным и политизированным» и обвинил США и Японию в попытке «очернить Россию». Он подчеркнул, что Россия выступает за полный запрет милитаризации космоса, то есть против размещения в космосе любых видов вооружений, а не только ядерных.
Охват нашего проекта широк и нацелен на подтверждение государствами обязательств не использовать космос для размещения ни оружия массового уничтожения, ни обычных вооружений. Только так возможно не допустить превращения космического пространства в ещё одну сферу напряжённости и воооруженного противостояния, а также обеспечить свободный и равный доступ в космос всех без исключения государств
Небензя отметил, что Россия давно и последовательно высказывается за запрет милитаризации космоса, тогда как США отказываются брать на себя такие обязательства. Он напомнил, что США неоднократно отклоняли предлагаемые Россией резолюции о недопустимости гонки вооружений в космосе, а несколько лет назад создали Космические силы как отдельный род войск и выделили на их развитие десятки миллиардов долларов.
И проект резолюции США и Японии был отклонён.
Акт второй
Россия предлагает свой вариант
Россия, в свою очередь, представила в ООН свой проект резолюции о прекращении гонки вооружений в космосе. Этот документ базируется на принципах, которые давно обсуждаются в ООН и пользуются поддержкой большинства стран мира.
В проекте резолюции подчёркивается необходимость сохранить космическое пространство в качестве мирной среды, свободной от вооружений. Россия призывает все государства присоединиться к этой инициативе и работать над созданием эффективного механизма контроля над вооружениями в космосе.
Вообще, вето было наложено в том числе и потому, что американцы с японцами просто проигнорировали наши с китайцами предложения: мы обращались ко «всем государствам, и прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве».
За российско-китайскую поправку проголосовали Сьерра-Леоне, Китай, Гайана, Мозамбик, Россия, Алжир, Эквадор. Против — Великобритания, Южная Корея, США, Франция, Словения, Япония, Мальта. Воздержалась Швейцария.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «строго привержена международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе 1967 года». Она подчеркнула, что своим документом США и Япония пытались создать новые международно-правовые обязательства, которые отвечали бы только их интересам.
Акт третий
США и Япония «включают дурачка», Китай сохраняет нейтралитет
Конечно, США и Япония отрицают обвинения России и утверждают, что их проект резолюции направлен на обеспечение безопасности в космосе. Они подчеркивают, что запрет на размещение ядерного оружия в космосе — важный шаг на пути к предотвращению гонки вооружений и сохранению мира.
В качестве контраргумента Россия указывает на то, что США сами активно занимаются разработкой и испытанием космического оружия. Как говорится, не зря в космос летают.
Например, США разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые могут быть использованы для нанесения ударов из космоса. Кроме того, США создали Космические силы — отдельный род войск, который предназначен для ведения боевых действий в космосе.
Китай, ещё один ключевой игрок в космической гонке, занял нейтральную позицию в этом конфликте и воздержался при голосовании по проекту резолюции США и Японии, но при этом постпред Фу Цун призвал США «прекратить разработку и размещение наступательных вооружений в космосе».
Создаётся впечатление, что США и Япония играют с Россией в «кошки-мышки»: они создают видимость заботы о мире и безопасности и предлагают запретить ядерное оружие в космосе, но одновременно активно разрабатывают и испытывают другие виды космического оружия.
Акт четвёртый
Информационная война
Ну а пока дипломаты в ООН спорят о резолюциях, в западных СМИ вновь идёт информационная война (впрочем, ничего нового). Появились публикации, в которых утверждается, что Россия якобы разрабатывает спутниковое ядерное оружие.
И как обычно источники — очень надёжные (анонимные) и не подтверждены никакими доказательствами, но образ агрессора создаётся, а пипл, как говорится, хавает.
Россия категорически отрицает эти обвинения: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их голословной уловкой, которая должна дискредитировать Россию и создать предлог для наращивания военного потенциала США и их союзников.
Несмотря на все дипломатические усилия, милитаризация космоса продолжается: США активно разрабатывают и испытывают новые виды космического оружия, например гиперзвуковые ракеты и спутники-шпионы.
Впрочем, и мы не стоим на месте и совершенствуем свои космические программы, в том числе и в военной сфере.
Помните историю с кулаком в кармане? Если ты его не показываешь, тебя считают слабым, а если покажешь, то тебя могут обвинить в агрессии.
Но в результате возникает опасная ситуация, когда космическое пространство превращается в новую арену для конфронтации между державами. Это создаёт угрозу не только для мира и безопасности на Земле, но и для самого космоса, который может быть загрязнён обломками спутников и другими отходами военной деятельности.
Финал?
Так кто же прав? Россия с её призывами к полной демилитаризации космоса, или США и Япония, которые предлагают запретить только ядерное оружие? Однозначного ответа нет: с одной стороны, полный запрет на вооружения в космосе кажется идеальным вариантом, который способен гарантировать мирное и безопасное освоение космического пространства.
Однако, полный запрет на милитаризацию космоса нереалистичен и недостижим в современных условиях: многие страны уже имеют космические программы, которые могут быть использованы в военных целях, и контроль над соблюдением такого запрета будет чрезвычайно сложен.
С другой стороны, запрет только на ядерное оружие может подарить иллюзию безопасности и позволит странам продолжать разрабатывать и размещать в космосе другие виды вооружений, которые также представляют угрозу. В итоге ничего хорошего точно не выйдет.
Поэтому необходимо вести диалог и искать компромиссы, которые устроили бы все стороны. Важно помнить, что космос — это общее достояние человечества, и мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить его мирным и безопасным для будущих поколений.
Важно понимать, что этот вопрос касается не просто политики или военной стратегии, а выживания всего человечества.
Если мы не сможем договориться и остановить милитаризацию космоса, то может случится катастрофа, последствия которой будут необратимы.
Нам всем нужно задуматься о том, какое будущее мы выбираем: мирное сотрудничество в космосе или бесконечную войну, которая может уничтожить не только нас самих, но и всю нашу планету.
P.S. 21 мая 2024 года СБ ООН предложение России и Китая тоже отклонил. Нужно было, чтобы 9 стран из 15-ти, состоящих в Совбезе, проголосовали «за». Но голоса разделились: по 7 с каждой стороны (Швейцария воздержалась).
Такие дела.