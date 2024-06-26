США потребовали запретить ядерное оружие в космосе… потому что для космоса у них есть другое оружие

Например, США разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые могут быть использованы для нанесения ударов из космоса. Кроме того, США создали Космические силы — отдельный род войск, который предназначен для ведения боевых действий в космосе.

Китай, ещё один ключевой игрок в космической гонке, занял нейтральную позицию в этом конфликте и воздержался при голосовании по проекту резолюции США и Японии, но при этом постпред Фу Цун призвал США «прекратить разработку и размещение наступательных вооружений в космосе».

Создаётся впечатление, что США и Япония играют с Россией в «кошки-мышки»: они создают видимость заботы о мире и безопасности и предлагают запретить ядерное оружие в космосе, но одновременно активно разрабатывают и испытывают другие виды космического оружия.

Акт четвёртый

Информационная война

Ну а пока дипломаты в ООН спорят о резолюциях, в западных СМИ вновь идёт информационная война (впрочем, ничего нового). Появились публикации, в которых утверждается, что Россия якобы разрабатывает спутниковое ядерное оружие.

И как обычно источники — очень надёжные (анонимные) и не подтверждены никакими доказательствами, но образ агрессора создаётся, а пипл, как говорится, хавает.

Россия категорически отрицает эти обвинения: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их голословной уловкой, которая должна дискредитировать Россию и создать предлог для наращивания военного потенциала США и их союзников.