Российские учёные облучили крыс, но что-то пошло не так... или всё так?

Итак, давайте поговорим о космосе, но не о том космосе, где Скайуокер размахивает световым мечом, а о реальном — где куча всякого странного излучения летит во все стороны.

Тема сложная и, на первый взгляд, далёкая от повседневности, но давайте разбираться, что же это за зверь такой — космическое излучение, и что с ним вообще делают российские учёные.

Спойлер: они облучают крыс и смотрят, что из этого выйдет.