Гидразин — токсичное наследие советской космонавтики. Но теперь у нас будет ещё один «зелёный» двигатель

Сегодня мы снова поговорим о космосе, но не о том, как туда слетать на туристическую прогулку. а скорее о «внутренней кухне» современной космонавтики.

За любой ракетой, которая взлетает с Земли, стоит куча технологий и, к сожалению, проблем. Особенно, если речь идёт о гидразиновых двигателях, которые ещё недавно казались вершиной инженерной мысли, а теперь от них стараются потихоньку избавиться. Чем же они так плохи?

Почему гидразиновые двигатели — это не круто?

Тут можно сказать, что ракеты на гидразине — это что-то вроде старой, но любимой «Копейки» с огромным расходом бензина и выхлопной трубой, которая вовсю чадит. Да, на ней всё ещё можно кататься, но о безопасности и экологичности говорить тут не приходится.