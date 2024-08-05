10 новых российских технологий для космоса, до которых не додумался даже Маск

В XXI веке космос становится всё более важной частью нашей жизни: спутники связи, навигации, метеорологического наблюдения — всё это уже стало настолько привычным, что сложно себе представить жизнь без них.

Но мы не ограничиваемся ближним космосом — нас манят далёкие планеты и звёзды, а для их освоения нужны новые технологии, и Россия уже сегодня работает над их созданием.

Наши инженеры и учёные активно патентуют свои разработки: Роспатент проанализировал более 1200 заявок и составил своего рода топ самых перспективных технологий для освоения космоса. Какие же разработки смогут изменить будущее космонавтики?

Астероидная угроза

Начнём с чего-нибудь эпичного, а именно с защиты нашей планеты от непрошеных гостей из космоса. Допустим, на землю летит огромный камень, который хочет нам устроить новый ледниковый период. И что делать в столь непростой ситуации? Звонить Брюсу Уиллису?