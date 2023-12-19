Шаг во Вселенную: зачем космонавты выходят в открытый космос?

Сначала, пожалуй, стоит задуматься над тем, что такое — открытый космос? Это пространство за пределами космического корабля, где нет ни атмосферы, ни возможности дышать воздухом, как мы делаем на Земле. Так что космонавты должны быть хорошо подготовлены и носить специальные костюмы, чтобы выжить.

Зачем?

Как и любая сложная техника, космические корабли и станции могут требовать обслуживания или просто ломаться. Космонавты выходят в открытый космос, чтобы проверить состояние различных систем или заменить неисправные детали. Без такого вот регулярного ухода за техникой гарантий в исправности техники никаких.

В обновлении нуждаются не только смартфоны, но и космические аппараты. Иногда необходимо прикрутить новенькие инструменты или дополнительную аппаратуру. Космонавты выходят в открытый космос, чтобы установить детали, приборы или оборудование, которое повышает эффективность работы космической техники.

Космонавты также проводят научные исследования в открытом космосе. Они собирают данные о воздействии космической среды на различные материалы и технологии. Впоследствии результаты этих исследований могут помочь улучшить проекты будущих космических миссий и оборудования.