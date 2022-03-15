Спасут ли российские танки козырьки?

В своё время на фотографиях нам показали российские танки с наваренными сверху «козырьками», и, хотя никто открыто не комментировал эту «модернизацию», эксперты всех мастей расценили это как импровизированную защиту от потенциального воздействия ПТРК Джавелин. А может, так просто удобнее багаж возить, ну как в старые добрые времена — багажник на крыше «Жигулей» с мешками белокочанной капусты на нём.

В любом случае, диванная бригада оперативного назначения всея интернета развела срачи на тему — защитят ли эрзац-экраны из говна и палок из уголка и арматуры от американских противотанковых ракет, или это всё, на что способны Россия, а значит, победить её проще простого?

Итак, козырьки...