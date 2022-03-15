Спасут ли российские танки козырьки?Смекалочка как ключевой компонент обороны
В своё время на фотографиях нам показали российские танки с наваренными сверху «козырьками», и, хотя никто открыто не комментировал эту «модернизацию», эксперты всех мастей расценили это как импровизированную защиту от потенциального воздействия ПТРК Джавелин. А может, так просто удобнее багаж возить, ну как в старые добрые времена — багажник на крыше «Жигулей» с мешками белокочанной капусты на нём.
В любом случае, диванная бригада оперативного назначения всея интернета развела срачи на тему — защитят ли эрзац-экраны
из говна и палок из уголка и арматуры от американских противотанковых ракет, или это всё, на что способны Россия, а значит, победить её проще простого?
Итак, козырьки...
Как работает кумулятивный боеприпас?
В общем-то не секрет, что американский комплекс Джавелин поражает бронетехнику в верхнюю проекцию, что можно увидеть в десятках роликов на ютуб. При этом не забывайте, что разорванные в клочья танки — это не результат попадания американского ПТУР, просто танки в таких случаях заранее начинены взрывчаткой и это как бы имитирует подрыв боекомплекта, который, конечно, случается далеко не всегда.
В самой боевой части джавелиновской ракеты ничего особенного нет — это кумулятивный боеприпас, что означает «направленный взрыв». Или, если очень упрощать — взрывчатка расположена таким образом, что взрыв распространяется не во все стороны, а направленно — струёй, которая пробивает броню танка, создавая гипервысокое давление на квадратный сантиметр плоскости, превышающее предел текучести металлов… и-и-и танк пробит.
Короткое, но очень информативное видео (озвучено недавно почившим Андреем Ярославцевым)
Несмотря на страшный взрыв, который мы видим снаружи, он не представляет значительной угрозы экипажу и оборудованию танка — отверстие, пробиваемое кумулятивной струёй, как правило достигает несколько сантиметров в диаметре. Соответственно, под термобарическое воздействие экипаж танка не попадает.
Происходит другое: металл, выдавливаемый кумулятивной струёй, разрушается с образованием мелких раскалённых осколков и фракций. Именно они поражают танкистов (опять же, не всегда летально) и оборудование. Но попав на боекомплект, фракции могут вызвать его детонацию — тогда-то и происходит полное уничтожение машины (но это далеко не 100% вероятности даже при успешном попадании).
Заряд взрывчатки, генерирующий кумулятивную струю, расположен в виде «кумулятивной воронки» — так создаётся кумулятивный эффект, то есть энергия взрыва получает направление. Запомним, это важно.
Почему крыша?
У кумулятивной струи есть определённая «длина», и если слой гомогенной брони достаточно толстый, или если подрыв боевой части происходит на достаточном расстоянии, танк может отделаться лишь воронкой в металле (в годы ВОВ их называли «засос ведьмы») — кумулятивной струи не хватит пробить броню. Отсюда развитие динамической защиты (ДЗ).
Динамическая защита проделала огромный путь развития: от экранирования на удалении от брони, до создания дополнительного слоя из маленьких контейнеров со взрывчаткой, которые генерируют «контрвзрыв» и значительно снижают кумулятивный эффект. Это срабатывает часто в противодействии боеприпасам типа ПГ-7В для гранатомётов РПГ-7 и аналогов.
Но это способы советской школы танкостроения, а вот в натовских танках использовалось наращивание дополнительного слоя брони — например, керамическими блоками. Но с развитием ПТУР происходило и развитие комплексов ДЗ, и на сегодня комплекс Малахит для танка Т-14 Армата является уже четвертым поколением. Мучать не будем, эта статья не об этом.
При проектировании ПТРК Джавелин третьего поколения, главной фишкой которого стал принцип «выстрелил и забыл», важным фактором являлись лёгкость и портативность. Расчёт после выстрела должен максимально быстро покинуть место пуска, ведь системы активной защиты современных танков смогут быстро его определить и прислать «ответку». Во многом поэтому его калибр и мощь боевой части заметно уступают не только российскому ПТРК Корнет, но и американскому более древнему комплексу TOW.
Зато ракета с головкой самонаведения получила куда больше маневренных возможностей, поэтому бить по танку можно не в хорошо защищённый лоб или почти такой же защищённый борт, а в тонкую крышу в режиме "верхней атаки", которую к тому же сложнее усилить динамической защитой (потому что в этой области люки, панорама и прочее оборудование).
Подробнее про Джавелин и подборка ракурсов его работы
Да, тонкий слой брони крыши танка не создаст достаточного количества поражающих элементов, но для выведения из строя экипажа и оборудования внутри башни этого может быть вполне достаточно.
Почему противокумулятивные экраны решётчатые?
Всё просто. Первые поколения кумулятивных гранат имели контактный взрыватель. То есть они попадали в экран, взрывались преждевременно на удалении от основной брони, и благодаря этому кумулятивной струе не хватало длины пробить броню на всю толщину. Но потом мощность боеприпасов увеличили, и сплошные экраны их парировать уже не могли.
Решётчатый экран из прочных стальных полос не вызывает преждевременного подрыва кумулятивного боеприпаса. Стальные полосы деформируются при попадании боеприпаса, но ведь при этом происходит и деформация «кумулятивной воронки» — она разрушается и образования кумулятивной струи не происходит. В общем, боеприпас не срабатывает как надо, или не срабатывает вообще.
Позднее взрыватели начали делать инерционными. Это значит, что подрыв боевой части происходит не из-за удара и срабатывании взрывателя в наконечнике, а при полной остановке гранаты/ракеты. И разрушения кумулятивной воронки не происходит.
При ещё более высокой мощи подобных боеприпасов экран нужно отдалять от основной брони не менее, чем на 1,5 метров, но это уже не даёт нормально пользоваться бронетехникой — слишком большие габариты мешают в городском пространстве, а на пересечённой местности экраны можно повредить/пролюбить.
Короче говоря, экраны более-менее срабатывают против очень устаревших типов противотанковых гранат типа РПГ-7 (ПГ-7В). Более совершенные типы, а тем более ПТРК никаких экранов не боятся (ну или превращают бронемашину в дом с палисадом). Поэтому видим мы их чаще в горячих точках Ближнего Востока, а на европейских учениях (и боевых действиях) на технике никаких экранов нет. Ну ещё они от бронебойно-зажигательных неплохо защищают — искажают траекторию таких пуль.
Поэтому сегодня единственной надёжной защитой от кумулятивных гранат, любых ПТУР (и так же подкалиберных бронебойных) стали системы активной защиты с использованием встречных противоракет (КАЗ). Никакие типы экранирования или динамической защиты не срабатывают. Но КАЗ — это совершенно новый технический уровень, дорого и сложно.
Что же такое эти козырьки?
Про козырьки
Итак, мы знаем, как работает ракета Джавелина, куда бьёт и почему. Мы знаем, как работает решётчатый экран против кумулятивных боеприпасов. Помогут ли в итоге козырьки, или нет?
Решётчатые экраны не эффективны для защиты лба и борта. Неэффективны не потому, что не совсем работают, а потому, что значительно ограничивают технику — иными словами, не стоит оно того. Но вот на крыше они не настолько ограничивают, их можно разместить на значительном удалении от основной брони. Да, пострадает маскировка и визуальная заметность… но не прям критично.
Только вот решётчатый экран надёжно работает тогда, когда это заводская конструкция — пластины прочные, образуют прочный и жёсткий каркас. И именно пластины, ребром встречающие кумулятивный снаряд. Относительно мягкую сталь строительной арматуры (круглую в сечении), приваренную срочником с корочкой сварщика 3-го разряда Джавелин тупо проломит, будто бы ничего и не было у него на пути.
Танки с подобными козырьками никак не защищены от американских ПТУР 3-го поколения.
Сама идея, на самом деле, логична и не лишена здравого смысла — на значительном удалении от крыши (а близко и не приваришь, надо ещё и танкистам залезать + внешнее оборудование) козырёк не даст Джавелину сработать «как надо».
Но реализована она должна быть на совершенно ином уровне — нужны готовые заводские конструкции, сделанные из специального металла с соблюдением необходимых расчётов углов наклона. Эффективность тех, которые нам показывают на фото, крайне сомнительна — похоже, что рекомендации специалистов наши военные реализовали так, как у нас часто принято.
Но, справедливости ради, украинское видео якобы учений по испытанию российского «ноу-хау» — полная профанация. И дело даже не в том, что ВСУшники якобы специально подожгли башню (огонь действительно могли разжечь, чтобы головка самонаведения видела тепловую сигнатуру цели). Козырёк-решётка приварена крайне низко: во-первых, это сильно меньше безопасной дистанции экрана (от 1,5 метров), во-вторых… ну и как в эту башню залезать?
Но те видео примечательны не только этим «изобретением». На многих фото и видео видны странные трубы сбоку. Это ложные тепловые ловушки для головок самонаведения ракеты Джавелина — отнесённый в сторону кусок трубы (она комплектная, для преодоления водных преград) снаряжён внутри составом выделяющим заметное тепло, которое должно переманить ракету, и она сработала бы «в землю».
Но помимо того, что такой «кусок» в реальном бою быстро заденет что-нибудь и отвалится, он не даёт возможности нормально использовать капониры и укрытия. Плюс большой вопрос, а на какое время рассчитан химсостав, вырабатывающий «ложное» тепло?
По итогу
Итог тут один — в то время как все плюс-минус передовые военные державы уже вполне успешно на практике применяют КАЗ, наша оборонка не способна оснастить ими танковый парк хотя бы частично (Западный округ, например). Ни Арены, ни хотя бы элементов на основе Афганита, и это в то время, как израильский Трофи воюет второй десяток и ставится уже и на БМП.