Как узнать реальную скорость вашего интернета после блокировки SpeedTest

Как узнать реальную скорость вашего интернета после блокировки SpeedTestНемного альтернатив
Причины медленного интернета
Во-первых, немного поговорим о возможных причинах плохого качества интернета.
Понятное дело, что сейчас с блокировками снаружи РФ и изнутри РФ провайдеры работают так себе иногда не по вашей вине, но иногда интернет на вашем смартфоне или ноутбуке может тормозить из-за слабого сигнала Wi-Fi, или повреждённого кабеля, если вы делали ремонт и провайдерский кабель гнулся-перегнулся, либо вы его передавливали у карниза дверью, когда закрывали её в спальню, например. Ну так, на всякий.
Глюки Windows и её драйверов тоже никто не отменял. А у кого-то и вирусы подъедают быстродействие интернета. Это более редкий случай, то тоже бывает.
Если с этим всё ок, а интернет всё равно какой-то медленноватый, пора проверять, сколько мегабит ваш провайдер в действительности выжимает. И после блокировки SpeedTest в России доступными остаются следующие альтернативы:
Сервисы для проверки скорости интернета
QMS
Сервис от Ростелекома. QMS не использует сторонние библиотеки вроде LibreSpeed, известные погрешностями при скорости выше 150 Мбит/с. Благодаря собственной оптимизации аппарат и алгоритм дают корректные результаты в сетях с высокой пропускной способностью
Сервис измеряет не только загрузку и отдачу, но и пинг, а также джиттер (нестабильность пакетов), что важно для стримингов и видеосвязи. Пользователи могут запускать несколько тестов подряд с интервалами и автоматически получать графики измерений с историей.
«ПроСеть»
«ПроСеть» — мобильное приложение, разработанное Центром мониторинга Минцифры. Оно доступно только для Android через магазин RuStore и выполняет базовые функции: измеряет входящую и исходящую скорость, пинг, трассировку маршрута и доступность популярных интернет-ресурсов.
«ПроСеть» имеет простой интерфейс и не требует регистрации, но лишена некоторых удобств — отсутствует история тестов и возможность делиться результатами. В отзывах на RuStore пользователи отмечают, что на смартфонах с двумя SIM-картами приложение измеряет скорость только у одной из них, что, безусловно, является недоработкой.
Интернетометр
Простое и понятное решение от Яндекса. Устанавливать не нужно, поскольку это веб-сервис. Он определяет IP-адрес, регион пользователя, скорость приёма и передачи данных, а также тип устройства. Преимуществами «Интернетометра» являются высокая скорость работы, отсутствие рекламы и возможность поделиться результатами.
Мегабитус
Этот сервис выгодно отличается от конкурентов. Разработчики делают ставку на точность данных. Они утверждают, что показатели скорости отражают реальную пользовательскую ситуацию. Это достигается благодаря расположению серверов в крупных дата-центрах с точками обмена магистральным трафиком.
Можно делиться своей геолокацией и публиковать результаты проверки для всех. Это поможет понять реальную скорость интернета в разных регионах страны.
Ещё один важный аспект — это конфиденциальность. Приложение не работает в фоновом режиме, не собирает персональные данные и не отправляет информацию за границу. Также в нём нет рекламы.
Небольшой нюанс
При измерении скорости интернета не стоит забывать о такой вещи как приоритезация трафика. То есть, интернет-провайдеры могут намерено ускорять или замедлять определённые интернет-ресурсы. Это, в свою очередь, может привести к необъективной оценке скорости.
В своё время пользователи заметили, что американский SpeedTest работает быстрее других сервисов. Например, если «Ростелеком» — ваш интернет-провайдер, его средство проверки скорости тоже может иметь более высокий приоритет. Сервисы Минцифры также могут быть в приоритете, потому что это ведомство напрямую работает с интернет-провайдерами. Пока наиболее нейтральным выглядит сервис от Яндекса.
Как ускорить интернет
Помимо политоты с блокировкой SpeedTest и в целом паршивеньким качеством интернета в России в связи с многочисленными блокировками того-сего, всё-таки напоминаем, как именно с вашей стороны сделать всё, чтобы интернет работал качественно. Потому что на провайдерское поведение повлиять у нас всех мало возможности в любом случае.
Во-первых, покупайте хорошие роутеры (что-нибудь современное с Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6, не ошибётесь — даже самые дешёвые Wi-Fi 6 роутеры по уровню равны средним роутерам с Wi-Fi 5 и поэтому довольно хороши. TP-Link, Keenetic, Xiaomi пока лучшие из вариантов.
В роутерах с Wi-Fi желательно иметь современный модем. Современный — это Cat. 6 или Cat. 9. Не для предельной какой-то скорости (мобильный интернет в РФ медленный после 2022 г., операторы снижают скорость до приемлемой чтобы бороться с деградацией сети, ведь сотовые вышки теперь обновляют реже из-за санкций). Новые модемы нужны для нормальной поддержки всех российских частот 4G (LTE) и, главное — агрегации этих частот, без которой, даже если у вас очень крутой и сильный сигнал приёма, скорости вы с вышки толком не выжмете.
Ну и в целом, конечно, тенденции печальные, но SpeedTest таким уж объективным способом измерения скорости интернета в последние годы уже не был (операторы жульничали и скорость через SpeedTest всегда показывалась более высокой, чем она была по факту). С ним скорее было удобнее измерять внутри квартиры, насколько хорошо ваш Wi-Fi роутер пробивает ту или иную стену сигналом и сколько вы скорости в разных углах квартиры вы получаете по факту.
Так что особо горевать о блокировке SpeedTest вряд ли стоит, но и радоваться тоже нечему — кто знает, какой из сервисов станет следующим в очереди.