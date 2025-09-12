Как узнать реальную скорость вашего интернета после блокировки SpeedTest

Если с этим всё ок, а интернет всё равно какой-то медленноватый, пора проверять, сколько мегабит ваш провайдер в действительности выжимает. И после блокировки SpeedTest в России доступными остаются следующие альтернативы:

Сервисы для проверки скорости интернета

QMS

Сервис от Ростелекома. QMS не использует сторонние библиотеки вроде LibreSpeed, известные погрешностями при скорости выше 150 Мбит/с. Благодаря собственной оптимизации аппарат и алгоритм дают корректные результаты в сетях с высокой пропускной способностью