Способен ли ИИ понимать мемы?

Думаю, каждый сейчас знает, что такое мемы — это краткие, но яркие идеи, которые часто содержат юмор, сатиру или комментарий к какой-нибудь ситуации. Мемы бывают разные: чёрные, белые, красные в виде изображений, видео, текста или даже аудио. Такие вирусные приколы помогают людям выражать чувства, комментировать актуальные события, в общем — мемы объединяют.

Так что же нужно для того чтобы искусственный интеллект мог создавать мемы? Ну, как минимум, понимать, что такое юмор, контекст и культурные отсылки. Но юмор — вещь иногда почти неуловимая (и не потому что его никто не ловит, как Джо из анекдота). Просто он часто зависит от нюансов языка, социальной обстановки или культурных ценностей.

Современные нейросети, такие как GPT, способны генерировать текст и изображения — казалось бы, всё, что нужно для создания мемов, но есть пара нюансов. Для этого требуется обучение на больших объемах данных: на качественно отобранных мемах, при этом ещё без оскорблений.